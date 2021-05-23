Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, перебуває в глухому куті і здатний на що завгодно.
Про це пише в фейсбуці ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Лукашенко перейшов "червону лінію" моральності. Власне, він її давно перейшов, але зараз остаточно. Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував колишній редактор відомого своєю боротьбою проти режиму Лукашенка каналу NEXTA Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.
Лукашенко хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів. Путіну це теж вигідно: Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити.
Реакція Заходу буде швидкою. Як публічна, так і непублічна, причому друга - жорсткішою. Дуже сподіваюся, що ми теж не чекатимемо чергової серії РНБО у п’ятницю. Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками.
Як на мене, їздити українцям тепер до Білорусі небезпечно, причому будь-яким чином. Лукашенко в глухому куті й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати. Тепер Лукашенко здатен на що завгодно. А Україну, як країну вільних людей, він боїться і ненавидить", - написав Клімкін.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Будь ласка, зачекайте...
Видишь ли, мой недалекий зебильный друг, мудрый дипломат действовал как мудрый дипломат - и поэтому при Порохе белорашка сохраняла такой-сякой нейтралитет. Даже боевичков воевавших на Донбассе уголовно преследовала. Это был наверное максимум чего могла добиться Украина от луки при его объективной зависимости от рашки.
И кстати при этом Пороху не требовалось покупать для этого электроэнергию у бульбофюрера как у твоего писюноклавишника.
А бульбофюрер не рассказывал обмалафительные истории о боевиках-украинцах
Видишь как дешево - разок другом назвал и решил целый ряд проблем.
Хотя кому я рассказываю, трехвольтовому зеимбецилу который логической связи между жрать и срать не всегда улавливает, какие уж там высшие материи с дипломатией.
"можешь поискать на досуге заявление Клоуна о том, что Лука его друг."
))) Мой масенький обкаканый земибецильчик ))
Лука обоссал твоего клоуна прямым текстом, заявив что он "обучаемый". Я бы сказал что формально этим он унизил и Украину, но мне придется сильно кривить душой, заявляя что я ассоциирую нашу страну с этим недоразумением.
При этом речь идет уже не о дружбе, а о том чтобы поставить на место под}{уйловника.
Но как мы видим ЗЫбил затянул язык в то мемсто которое у вас 73-процентных отвечает за когнитивные процессы.
И да, экспорт белорахинского электричества на этом не прекратился, а СНБО ввобдит санкции против карманников но не против белорашки.
Облизывай дальше совего опущенного сцарька из шапито и кукарекай на Петю, ты заслуживаешь жить в стране с таким обоссаным руководством. Жаль только что и нормальные люди с вами зескотами тут мучаются.
https://biz.censor.net/video_news/3266732/priblijennyyi_k_lukashenko_oligarh_zarabotal_320_millionov_na_bolshom_stroitelstve_zelenskogo_shemy
Andrei Piontkovsky
Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
Васілій 69, ти просто феєричний... коментатор. Жгі іщо!!
Так, что можешь валить нахрен! Зробив себе разом!
Треба сказати, що КДБ Республіки Білорусь не оригінальний, а Л******о лише повторив витівку П*******а та його вірного голови СБУ Г*******а, більше відомого в народі як «Вася-їбанько». 21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання О*******м у кабінеті президента П*******а за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків...