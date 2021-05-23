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Новини Політика України
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Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої

"Президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, перебуває в глухому куті і здатний на що завгодно.

Про це пише в фейсбуці ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Лукашенко перейшов "червону лінію" моральності. Власне, він її давно перейшов, але зараз остаточно. Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував колишній редактор відомого своєю боротьбою проти режиму Лукашенка каналу NEXTA Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.

Лукашенко хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів. Путіну це теж вигідно: Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити.

Реакція Заходу буде швидкою. Як публічна, так і непублічна, причому друга - жорсткішою. Дуже сподіваюся, що ми теж не чекатимемо чергової серії РНБО у п’ятницю. Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками.

Як на мене, їздити українцям тепер до Білорусі небезпечно, причому будь-яким чином. Лукашенко в глухому куті й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати. Тепер Лукашенко здатен на що завгодно. А Україну, як країну вільних людей, він боїться і ненавидить", - написав Клімкін.

Також дивіться: Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+22
Если международное сообщество и это проглотит, то любой диктатор на земле завтра начнёт захватывать любой самолёт над своим небом.
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23.05.2021 21:25
+21
Не слабаком, а сообщником.
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23.05.2021 21:22
+15
Украина выглядит точно так же, как зеленский: тупо, глупо и по-идиотски. Это мягко сказано.
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23.05.2021 21:22
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" "мудрый" "дипломат", который видит на годы вперёд назвал усатого бульбаноутырка своим другом и до сих пор мы не слышали хрюкота из Козина, дезавуирующего эту сентенцию"

Видишь ли, мой недалекий зебильный друг, мудрый дипломат действовал как мудрый дипломат - и поэтому при Порохе белорашка сохраняла такой-сякой нейтралитет. Даже боевичков воевавших на Донбассе уголовно преследовала. Это был наверное максимум чего могла добиться Украина от луки при его объективной зависимости от рашки.
И кстати при этом Пороху не требовалось покупать для этого электроэнергию у бульбофюрера как у твоего писюноклавишника.
А бульбофюрер не рассказывал обмалафительные истории о боевиках-украинцах
Видишь как дешево - разок другом назвал и решил целый ряд проблем.
Хотя кому я рассказываю, трехвольтовому зеимбецилу который логической связи между жрать и срать не всегда улавливает, какие уж там высшие материи с дипломатией.

"можешь поискать на досуге заявление Клоуна о том, что Лука его друг."

))) Мой масенький обкаканый земибецильчик ))
Лука обоссал твоего клоуна прямым текстом, заявив что он "обучаемый". Я бы сказал что формально этим он унизил и Украину, но мне придется сильно кривить душой, заявляя что я ассоциирую нашу страну с этим недоразумением.
При этом речь идет уже не о дружбе, а о том чтобы поставить на место под}{уйловника.
Но как мы видим ЗЫбил затянул язык в то мемсто которое у вас 73-процентных отвечает за когнитивные процессы.
И да, экспорт белорахинского электричества на этом не прекратился, а СНБО ввобдит санкции против карманников но не против белорашки.

Облизывай дальше совего опущенного сцарька из шапито и кукарекай на Петю, ты заслуживаешь жить в стране с таким обоссаным руководством. Жаль только что и нормальные люди с вами зескотами тут мучаются.
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24.05.2021 01:23 Відповісти
Не слабаком, а сообщником.
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23.05.2021 21:22 Відповісти
Приближенный к Лукашенко олигарх заработал 320 миллионов на "Большом строительстве" Зеленского, - "Схемы".

https://biz.censor.net/video_news/3266732/priblijennyyi_k_lukashenko_oligarh_zarabotal_320_millionov_na_bolshom_stroitelstve_zelenskogo_shemy
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23.05.2021 21:34 Відповісти
А когда крым сдали?слабаками не выглядили?а то смотрят на беларуссию,это другое государство,чо хотят то и делают,за собой смотрите.
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24.05.2021 06:08 Відповісти
За собой смотри, Вася. Иди кацапам советуй, чтобы не сунули свой нос в дела других стран по всему миру.
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24.05.2021 10:07 Відповісти
Украина выглядит точно так же, как зеленский: тупо, глупо и по-идиотски. Это мягко сказано.
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23.05.2021 21:22 Відповісти
PS: "A leading Belarusian opposition activist has been arrested in Belarus after President Alexander Lukashenko ordered a fighter jet to escort his Ryanair plane to Minsk", - CNN.
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23.05.2021 21:25 Відповісти
А нехер за идиотов голосовать 30 лет непрерывно. Правда последний выбор (а очень похоже, что это именно последний свободный выбор) был уникально идиотским, не виданным никогда и нигде в Истории Человечества. Едва ли страна с таким наридом сможет существовать. Мы просрали в конце концов Украину, поздравим себя.
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23.05.2021 21:42 Відповісти
есть такое подозрение.
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23.05.2021 21:54 Відповісти
Надо исключить Белорус из ИКАО
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23.05.2021 21:23 Відповісти
Ніби й так дивлячись на віслюка ми не бачимо що думають про Україну.
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23.05.2021 21:23 Відповісти
Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком - Цензор.НЕТ 4108
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23.05.2021 21:23 Відповісти
Украіна заявила ЛИШЕ про порушення свободи слова - ПИТАНЯ ЩЕ ДО БОБІКІВ ВОВИ Є?
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23.05.2021 21:23 Відповісти
Клімкін ви дипломатично сказали те ж саме але... не чекайте від вови на щось більше- він пакує валізи до Кремля на зустріч
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23.05.2021 21:25 Відповісти
Вава в кремле не нужен. Вава нужен кремлю в Украине. Вава много глазками крутит. У Вавы в ОПЕ вава от руки бородатой бабушки. Спасают только айкосики.
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23.05.2021 21:57 Відповісти
А шо вже є санкції за захоплення літака?
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23.05.2021 21:24 Відповісти


Andrei Piontkovsky



Это последний момент истины для Запада. Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует. Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории.
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23.05.2021 21:24 Відповісти
Климкин о задержании Протасевича: Если Украина не присоединится к полному пакету санкций против Лукашенко, то будет выглядеть слабаком - Цензор.НЕТ 3475
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23.05.2021 21:24 Відповісти
Если международное сообщество и это проглотит, то любой диктатор на земле завтра начнёт захватывать любой самолёт над своим небом.
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23.05.2021 21:25 Відповісти
ну введет европа санкции против диспетчера и пЕлота миг-29.
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23.05.2021 21:29 Відповісти
Могут транзит запретить для беларусских авиакомпаний
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23.05.2021 21:32 Відповісти
хотелось бы, но Беларусь может в ответ запретить европейским.. а там - деньги,коридоры.. придется через рашку крюк делать
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23.05.2021 21:41 Відповісти
На данный момент через беларусь пролетают 5-7 самолетов. Это либо бизнес джеты либо рейсовые самолеты в москву. По факту как транзитер, беларусь - ниочем.
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23.05.2021 21:47 Відповісти
але за проліт, за використання повітряного простору - платять.
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23.05.2021 22:29 Відповісти
Принципы должны быть выше всего. Без них продажностью попахивает.
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23.05.2021 21:48 Відповісти
Через Польшу скорее
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23.05.2021 22:10 Відповісти
Но как сработали показательно. Не устроили ему несчастный случай в европе. А посадят показательно. Вот как надо разбираться со своими врагами. в том числе и Украине.. И Пете надо смотреть и учиться..
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23.05.2021 21:29 Відповісти
Хай бульба-фюрер?
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23.05.2021 21:43 Відповісти
Эх Василий. Ты такой Василий...Показательный Василий... Показываешь полное отсутствие в голове своей наличия твоего главного друга - мозга...
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23.05.2021 21:46 Відповісти
Петя це хто? Пётр Никола́евич Симоне́нко ??
Васілій 69, ти просто феєричний... коментатор. Жгі іщо!!
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23.05.2021 22:04 Відповісти
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1396523402807107586

Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 8772
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23.05.2021 21:29 Відповісти
Уявляєте , вова робить відосік з осудженням, а Лука йому у відповідь - Я тобі удячний за ідею, синок!
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23.05.2021 21:32 Відповісти
..не слабаком, а просто идиотами и выглядит вся банковая и оп, и огп, и сбу..)))
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23.05.2021 21:36 Відповісти
Климкин дипломатичен. Украина будет выглядеть не слабой, а слабой, трусливой и подлой. Согласитесь, это большая разница.
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23.05.2021 21:37 Відповісти
Ага,нам и так врагов не хватает по границам,давайте и беларуссов туда запишем. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 15
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23.05.2021 21:39 Відповісти
вони давно вже вороги, з тих пір, коли вступили в військовий союз з касапами
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23.05.2021 21:44 Відповісти
Ага и Крым они тоже сдали.. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 3893
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23.05.2021 22:02 Відповісти
принаймі, морально підтримали *****
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23.05.2021 22:30 Відповісти
а как назвать человека, который поддерживает тварь, которая по ложным обвинениям украинских военных? Правильно, такого называют климкиным. (речь о рябокепке и климкине)

Так, что можешь валить нахрен! Зробив себе разом!
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23.05.2021 21:42 Відповісти
неправда, Клімкін клована не підтримує. І рабакепка послала бубочку нахер
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23.05.2021 21:45 Відповісти
а я не говорю, что он в одной лодке с бубочкой. Он в одной лодке с рябокепкой. И напомни мне пожалуйста, кто выдвигал обвинения украинским военным на той самой знаменитой пресс-конференции.
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23.05.2021 21:54 Відповісти
я тебе зрозумів, тому і згадав рябошапку. І повторюсь: з тих пір там горшки побиті
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23.05.2021 22:31 Відповісти
т.е. до этого он был мразью и его ничего не парило, а потом в один момент над ним нимб появился?
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23.05.2021 23:10 Відповісти
політики - чи не поголовно всі цинічні. Життя таке...
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24.05.2021 01:45 Відповісти
и то, что бубочка послал рябокепку нахер (а не наоборот!!!), когда не поделили потоки "денег на крови" мне глубоко посрать. Оба двое штопаных. А климкин зарубил одним действием всё то, что сделал хорошее раньше. И это не было чем-то вынужденным или его заставляли, он решил связаться с мразями и теперь рассказывает насколько близки они идейно. Идейная близость с мразью - зашквар. Так что "зробив себе разом" также, как яценюк "зробив себе разом" с помощью арсенио муссорини. Сами себя похоронили.
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23.05.2021 22:00 Відповісти
Бодя, похмелись! Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 5703
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23.05.2021 22:07 Відповісти
с таким списком "читаемых" похмеляться надо тебе... боярой. Так что, ванька, вали домой, здесь водки нет, там и похмеляйся
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23.05.2021 22:09 Відповісти
Санкции,там вже бесполезны.Только санитары.Единицы людей,которые находятся у власти долго, способны сохранять здравый ум.Как говорится,если хороший человек приходит в политику,он неминуемо становится плохим.Если в политику приходит подлец,он становится подлее во сто крат.Тобто это данность как аксиома.Лука это подлец в кубе,мыслящий категориями недоступными никому,кроме врачей на сегодня.Таковы реалии.А вы санкции... Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 2965
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23.05.2021 21:49 Відповісти
Для Зе теперь выбор стал ребром: вышиванка или косоворотка!
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23.05.2021 21:52 Відповісти
Косоворотка -то був сигнал у Кремль , тіпу Я ГАТОВ
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23.05.2021 21:57 Відповісти
Этот картавый хоть с одной страной дружественные контакты наладил?Когда в кресле сидел то одни скандалы и косяки были. Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 3424
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23.05.2021 22:03 Відповісти
В Украине все было бы гораздо проще.
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23.05.2021 22:04 Відповісти
Не нужно лезть в чужой огород. Это суверенное государство и пусть там разбираются. Как Россия к нам лезет так не нравиться, а как сами так давайте влезем в Беларусь.
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23.05.2021 22:05 Відповісти
Банда порошенко страется оттолкнуть Беларусь от Украины и отдать её на поталу *****.
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23.05.2021 22:07 Відповісти
Самое интересное, что Лукашенко был большим другом Пети. И его Богдан даже нашей армии МАЗы белорусские продавал как посредник. И вдруг вся эта братия развернулась на 180 градусов, какие-то санкции вводить советуют. А что поменялось за эти годы? Да ничего не поменялось, просто кого-то от корыта отогнали и они не знают какими путями туда вернуться, что начинают творить откровенную дичь.
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23.05.2021 22:22 Відповісти
Яку #уйню я щойно прочитав???
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23.05.2021 22:43 Відповісти
Да ничего и не поменялось - порошенко как батрачил на *****, так и батрачит. Кстати ему светит измена Родины, а потом возьмутся за бутусова и ботоферму на Рыбальском.
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23.05.2021 23:06 Відповісти
Зелёнка, ну сколько можно тошнить то? Ну выглядишь же двухбитным примитивом.
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24.05.2021 01:16 Відповісти
Сам придумал, или Дерьмак подсказывал? Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то виглядатиме слабкою - Цензор.НЕТ 1357
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23.05.2021 22:24 Відповісти
Всі рейси до Біларусі повинні бути скасовані: повітряні, залізничні, автобусні... Хто бажає туди потрапити, доїжджає до кордону, а там - як завгодно...
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23.05.2021 22:41 Відповісти
Эти говнюки уже похищали гражданина Украины-Гриба.Пора бы уже давно признать что никакой независимой Белоруси не существует,а есть юго-западная губерния рашки под названием Белороссиия Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої - Цензор.НЕТ 7289
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23.05.2021 22:43 Відповісти
В этом случае Украина будет не слабаком, а позорищем.
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23.05.2021 23:08 Відповісти
...політично стурбовані громадяни заявляють, що мав місце акт державного тероризму, та вимагають розірвати дипломатичні відносини з режимом Л******а й відмовитись від закупівлі білоруських нафтопродуктів.

Треба сказати, що КДБ Республіки Білорусь не оригінальний, а Л******о лише повторив витівку П*******а та його вірного голови СБУ Г*******а, більше відомого в народі як «Вася-їбанько». 21 жовтня 2016 року Служба безпеки України під загрозою здійняти в повітря бойові винищувачі примусово посадила в аеропорту «Жуляни» літак білоруської авіакомпанії «Бєлавіа», який пролітав над територією України, за 5 хвилин до входження судна в повітряний простір Білорусі. Після посадки літака в «Жулянах» доблесні СБУшники зняли з борта одного з пасажирів - такого собі Армена Мартиросяна, якого обшукали, оскільки вирішили, що в нього може бути флеш-накопичувач з аудіозаписом розмов, зроблених народним депутатом України VIII скликання О*******м у кабінеті президента П*******а за допомогою мікрофона, вмонтованого в наручний годинник. Щоправда, нічого підозрілого в кишенях Мартиросяна підлеглі Васі-їбанька не знайшли й відправили цього пана до Мінська наступним рейсом. Що ж стосується шкоди, завданої діями Грицака авіакомпанії «Бєлавіа», то її відшкодовували зі своїх бездонних кишень українські платники податків...
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23.05.2021 23:16 Відповісти
Хммм....ну теперь вы знаете одну из причин почему стопанули операцию "вагнеровцев". Да, это последующие обвинения в государственном терроризме.
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24.05.2021 07:11 Відповісти
Не стоит путать хрен с пальцем, операция по "вагнеровцам" велась спецслужбами нескольких государств, в том числе и Турции.
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24.05.2021 08:19 Відповісти
зеленский засЦыт.....
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24.05.2021 16:52 Відповісти
 
 