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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі

Депутат "Опозиційною платформи - за життя" Ілля Кива привітав білоруські спецслужби "з проведенням блискучої операції".

Про це він написав у  фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

"Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації супротивника, що несе загрозу національній безпеці. Прийшовши до влади обов'язково будемо використовувати досвід наших сусідів!" - написав він.

Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь меня ждет смертная казнь", - пассажиры самолета Ryanair передали слова Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+67
Янукович уже пришёл один раз ....
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23.05.2021 22:35
+67
А, що управи на цього тупіздня не має? Онан- варвар може погрожувати Україні?
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23.05.2021 22:36
+48
Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси - Цензор.НЕТ 8180
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23.05.2021 22:43
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Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 3685
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24.05.2021 09:19 Відповісти
По цьому дебілу давно божевільня плаче ,а зборище колоборантів і ворогів як опзж давно заборонити треба.
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24.05.2021 09:20 Відповісти
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 4822 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 5053 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2292
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24.05.2021 09:35 Відповісти
С такими заявлениями все становится на свои места: кива не просто сепаратюга и мертвечуковский ************, а он настоящий государственный террорист. СБУ-у! А-у-у!
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24.05.2021 09:41 Відповісти
Саме таких і утримують біля ноги колишні представники диктатури ... щоби було на кого відволікати увагу населення .
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24.05.2021 22:21 Відповісти
Может пора и Киву без суда и следствия ...
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24.05.2021 12:08 Відповісти
Медведчук занят собственными проблемами, а без него Кива - ноль без палочки.
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24.05.2021 13:12 Відповісти
Бога за бороду схопив академік !
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24.05.2021 14:27 Відповісти
Тискал себе яйца, пока остатки мозга из башки не выдавились. Да он на коксе...
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24.05.2021 16:42 Відповісти
придурок! ты приди для начала....
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24.05.2021 16:57 Відповісти
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 225
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24.05.2021 17:59 Відповісти
Кива публично получил по зубам.
Мелочь, а приятно.
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24.05.2021 22:47 Відповісти
Убивайте этих скотов чтобы они никогда не пришли к власти . красную заразу нужно вырывать с корнем.
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24.05.2021 19:21 Відповісти
не нудно убивать лучше чмырить на каждом шагу, многие кивами и мама любит скорость, стану..бачки окончательно потекут и этого достаточно.. Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 1755 Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2545
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24.05.2021 20:53 Відповісти
Ну да, одни уже долго пытаются чмырить и просто ходить клянчить.... Но походу чмырят и трахают пока что только их Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 2965
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24.05.2021 22:27 Відповісти
вот поэтому всех Задротов и Дрочил из ОПГ за ЖоПу нужно просто линчевать....
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24.05.2021 22:21 Відповісти
О! Говоряща мавпа возбудилась. Хто-небудь, дайте киві "брому"!
Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі - Цензор.НЕТ 6105
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24.05.2021 22:22 Відповісти
Если Кива куда-то и придет, то только в дурку или в тюрьму.
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24.05.2021 22:22 Відповісти
На ЗОНЕ будешь КУКАРЕКАТЬ ДРОЧЕР ТРАХАННЫЙ, а не к власти приходить.
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24.05.2021 22:26 Відповісти
Ты тупой одноклеточный онанист.
Если бы у вас, козлов, была хотя бы крупица ума, то вы бы попытались включать мозги и задумываться о будущем!
Вы хотите впустить ***** в Украину?
Замечательно!
А вы тупые животные, не думали, что ***** вы после этого, не нужны!
Вас как гандоны использованные, выкинут в унитаз и воду сольют.
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24.05.2021 22:36 Відповісти
Киву взорвут в офисе ОПЗЖ и собаки будут жрать его тухлое мясо.
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24.05.2021 22:48 Відповісти
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