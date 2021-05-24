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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Мінськ (785) Протасевич Роман (296)

Крім Протасевича, з рейсу зняли його дівчину Сапегу. Також у Мінську залишилися ще 3 громадян РФ і 1 - Білорусі, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Крім Протасевича, з рейсу зняли його дівчину Сапегу. Також у Мінську залишилися ще 3 громадян РФ і 1 - Білорусі, - ЗМІ

З Мінська, крім опозиційного блогера Романа Протасевича, не вилетіли шестеро осіб.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко в телеграмі з посиланням на свої дані повідомив, що літак Ryanair зі Романом Протасевичем на борту погрожували збити, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими відомостями, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську", - написав опозиціонер.

У цьому відео Латушко зазначив, що за даними Народного антикризового управління, винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair слідувати за ним. "Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але під час загрози з боку військового літака - зобов'язаний", - підкреслив опозиціонер.

Також читайте: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

Також за їхніми відомостями, в Вільнюс з Мінська не вилетіли два громадянини Білорусі і чотири громадянини  Росії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав у фейсбуці, що в Вільнюс не полетіла дівчина Романа Протасевича і ще чотири людини.

За даними telegram-каналу "Білорусь головного мозку", який зараз курує Протасевич, дівчина також затримана.

"Близько 15 хвилин тому в Литві приземлився літак Ryanair - на рейсі не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+18
Ну шо, "беларусы", зараз наконец Вам понятно, шо Вам никогда не стать свободными, пока Вы не станете Литвинами?
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23.05.2021 23:08
+12
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4271
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23.05.2021 23:09
+11

а дєвушка била шестая?..

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Правящая в России гэбешная сволочь уже ничего не скрывает: громко восхищаются блистательной террористической операцией «коллег».

Петровых-Башировых на борту было пятеро : 2 из КГБ РБ и 3 из ФСБ РФ.
Они сейчас остались в Минске и не полетели в Вильнюс.
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23.05.2021 23:02
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а дєвушка била шестая?..

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Правящая в России гэбешная сволочь уже ничего не скрывает: громко восхищаются блистательной террористической операцией «коллег».

Петровых-Башировых на борту было пятеро : 2 из КГБ РБ и 3 из ФСБ РФ.
Они сейчас остались в Минске и не полетели в Вильнюс.
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23.05.2021 23:02 Відповісти
Нет, это Пионтковский выдает фантазии за реальность и без достоверных данных сам записал всех не полетевших в шпионы, в том числе - получается, что записал в шпионы и девушку Протасевича...или он слишком много знает и девушка Пионтковского - тоже шпионка?
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23.05.2021 23:06 Відповісти
Пионтковский в весьма почтенном возрасте. Если у Пионтковского таки есть девушка - шоб я так жил в его возрасте. Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
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23.05.2021 23:11 Відповісти
к стати этот потасевич был самый овощной из болотных рабов. он подрабатывал в нехте и там постоянно блеял о мыролюбстве и пользе мыролюбных "протестов" вот и получил хороняка полную реформу.
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23.05.2021 23:54 Відповісти
Просрали білоруси свою Білорусь.
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23.05.2021 23:07 Відповісти
Росія=Білорусь...ех...а була надія, що з них буде адекватна європейська країна... Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6356
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23.05.2021 23:12 Відповісти
и уже давно.
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24.05.2021 00:19 Відповісти
чтобы просрать, надо изначально что-то иметь

а там изначально нации не было
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24.05.2021 09:28 Відповісти
Ну шо, "беларусы", зараз наконец Вам понятно, шо Вам никогда не стать свободными, пока Вы не станете Литвинами?
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23.05.2021 23:08 Відповісти
До речі, щось давно його не зустрічав на теренах форуму. Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1149
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23.05.2021 23:27 Відповісти
Я всегда стараюсь быть справедливым, даже в тех случаях, когда мне это...как серпом по фаберже. Терпеть не могу руснявого литвина - лукашиста...но в садоведении он толк знает,я по его советам излечил молоденькую грушу, в этом году отцвела и завязала шо скаженна(тьху-3-раза).
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23.05.2021 23:32 Відповісти
Ситуация с посадкой рейса в Минске является опасным инцидентом, требующим международного расследования, заявил генсек НАТО.
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8125Премьер Польши настаивает на запрете авиакомпаниям Беларуси летать над территорией ЕС.
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23.05.2021 23:08 Відповісти
Ну хоть что то предметное уже
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23.05.2021 23:21 Відповісти
Ждем еще жалости. Окажется что летела также мама, бабушка, дедушка, котенок и из-за великого оппозиционера такой шухер
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23.05.2021 23:09 Відповісти
Хто з тобою ще чекає?
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23.05.2021 23:22 Відповісти
скоко дали..- а обещали опьять 33..??
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23.05.2021 23:52 Відповісти
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4271
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23.05.2021 23:09 Відповісти
бульбофрер совсем мозг потерял
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23.05.2021 23:10 Відповісти
***** работа, а виноват усатый таракан. Все попытки перехитрить дьявола закончились тем, что теперь и усатый стал дьяволом. И в него уже завтра в таракана полетят тапки. Ну что, есть ещё те, кто восхищается умом тараканов?
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23.05.2021 23:10 Відповісти
Завтра состоится саммит ЕС в Брюсселе, будут обсуждать в том числе и акт терроризма со стороны Лукашенко.
Возможно как всегда выразят глубочайшую озабоченность...
Но Лукашенко уже перешёл всевозможные границы... Одно дело, когда сажали внутри Беларуси оппозиционеров, даже убивали их, когда разгоняли демонстрации против Лукашенко, итд...
Но когда любой человек, летящий на любом международном авиарейсе над территорией Беларуси уже не может чувствовать себя в безопасности из за шизофрении Лукашенко... то это уже другое... Это уже напрямую касается безопасности европейцев...
Поговаривают, что на саммите могут решить закрыть небо над Беларусью для всех авиарейсов.
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23.05.2021 23:11 Відповісти
Это ж потеря евриков. Не. Ограничатся жестким предупреждением и потребуют освободить задержаных. Все.
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23.05.2021 23:19 Відповісти
Da nebo zakrojet nad Belorus i iz Belorus v strani NATO i ES.Tut v etom samoliote byla mnogo nemcev,grekov,francuzov i drugix liudej.Tut oni skazali sto ix derzali koridore s detmi .Ugrozali kak teroristi
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23.05.2021 23:21 Відповісти
Путлер потирает кровавые ручёнки. Теперь усатого окончательно обложат санкциями и он полностью раздвинет своё очко перед Вовой.
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23.05.2021 23:13 Відповісти
Безмежна влада тому і безмежна, що не має меж. Останній європейський диктатор все більше доводить, що він неадекват і терорист, та тримає у заручниках цілий народ.
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23.05.2021 23:18 Відповісти
"последний диктатор европы" - это штамп с тех времен времен, когда путин был "Человек года по версии журнала Time". сейчас бульбофюрер всего лишь "один из диктаторов"...
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24.05.2021 05:10 Відповісти


Вал Мишель@VALMICHEL7 6 ч

Вова «посадил» самолет Качинского и МН17.
Теперь и у Саши есть свой посаженный самолет.
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23.05.2021 23:30 Відповісти
Flight 1812 тоже дело рук вовы.
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24.05.2021 00:15 Відповісти
...яке кучма взяв на нашу шию
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24.05.2021 00:18 Відповісти
А если опять в хоровод? Может в этот раз сработает?
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23.05.2021 23:36 Відповісти
обязательно сработает, если без обуви и с цветочками.
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23.05.2021 23:47 Відповісти
лол ... как будто никто больше не может создать телеграмм канал против Лукашенка .... Лука бегает тупо за собственной тенью ... наглухо отбитый дегенерат.
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24.05.2021 00:11 Відповісти
Какая еще девушка? Протасевич должен быть заднеприводным или девушка должна быть из Африки! Тогда точно последует жесткая озабоченность.
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24.05.2021 00:17 Відповісти
вполне возможно, что она как раз и была агентом ГБ
тот же почерк, что и, например, с Грибом
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24.05.2021 09:29 Відповісти
лукашеску этим актом смачно насЦал в морду зеленскому....
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24.05.2021 16:59 Відповісти
 
 