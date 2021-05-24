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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Золотухін (15) Шевченко Євген Слуга народу (73)

Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексзаступник міністра Золотухін про

Експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін вважає, що нардеп від "слуги народу" Євген Шевченко - агент.

Про це Золотухін написав  у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У нас дебіл (або агент) досі в правлячій  фракції - ось це державність!"- прокоментував він повідомлення в телеграмі нардепа.

Ексзаступник міністра Золотухін про слугу народу Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера, а нардеп ОПЗЖ Ілля Кива пообіцяв застосовувати подібні методи.
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Топ коментарі
+39
Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 7463
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23.05.2021 23:41
+33
Это отражения дуализма народа Украины. Кацапы тут внедрились давно и глубоко. И клонируют и далее себе подобных.
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23.05.2021 23:39
+27
Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! - Цензор.НЕТ 1057
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24.05.2021 00:04
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Это отражения дуализма народа Украины. Кацапы тут внедрились давно и глубоко. И клонируют и далее себе подобных.
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23.05.2021 23:39 Відповісти
Я всё вспоминаю беременную тётку которую побил омоновец на митинге в поддержку Новального в Петербурге, так к ней пришёл обидчик с цветами и эта клонированная выдала, что омоновец был прав и что это его работа и чтобы он никогда не отступал Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 776
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23.05.2021 23:46 Відповісти
Типа того. А вот если потом эту тетку назначит главвертухаем, она бы сама лично кацапов киздила палкой. Для порядку. Чтоб не зарывались.
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23.05.2021 23:53 Відповісти
Зекретин с д'ермаками , портновым, татаровым, демченко ………- кони троянские ! Не лучше путлера с усатым сумасшедшим , работают в интересах террористов
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24.05.2021 01:43 Відповісти
похожих повадками на указаных в этой теме в нашем парламенте катастрофическое большинство: почти все Трускавецкие плюс пизеже плюс половина типа солидарных идущих в Ивроппу песів -- которые скоро переименуют Украину в УРДЛО, столица переносится в пгт Сцикуни, Киев - райцентр Донецкой області, Львів - райцентр Луганской области, а в шкільних підручниках з математики все буде починатися із цифри 69 з малюнками, а на уроках літератури будуть вивчати оповідання та вірші про пік-апи.
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24.05.2021 08:51 Відповісти
Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 7463
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23.05.2021 23:41 Відповісти
"У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность!" Источник: https://censor.net/ru/n3266995
Один дебіл привів інших, в тому числі і цього(
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23.05.2021 23:43 Відповісти
Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! - Цензор.НЕТ 1057
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24.05.2021 00:04 Відповісти
Дебіли обрали дебіла який привів за собою інших дебілів.
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24.05.2021 00:04 Відповісти
А шо ты не дыбил типа , пасёшься тут более лет 10, язык как фазовращатель в турбированной тачке для гонок , ты есть одно из двух либо бизнесмен воришка , либо пенсионер несчастный
пишешь" Дебіли обрали дебіла " при умножении,знаешь такое действие неук ,минус на минус даёт плюс, вот поэтому ты дыбил Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 8879
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24.05.2021 02:53 Відповісти
Ооооо,полыхнуло животное задним огнеметом...
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24.05.2021 12:33 Відповісти
Так если найвелычниший говнокомандуючий дебил, так и людишек он подобрал по своему образу и подобию. Одним словом - ЗЕбанутые.
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24.05.2021 07:31 Відповісти
яценюк,а это кто?
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23.05.2021 23:44 Відповісти
Яценюк на іншій темі.
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24.05.2021 00:06 Відповісти
..диммма- ты ж почти пачти министер...- хоч и бывший (та ышчо и какой-такой палиттики...)и не можешь порешать, кто такий энтот кандом шчивченка..???- обнять тя, и плакать за таких спецов в информполитике...((- никто за никем сидит и нчем-же не погоняет...(((= одно никчемное барахло нахххх кругом былр и есть..ю (пока еще...)).......
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23.05.2021 23:44 Відповісти
я заметил шо у нас большинство матёрых гнид - лысые !
потому они и не боятся расчёсок из МВД и СБУ... Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 3401
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23.05.2021 23:45 Відповісти
Я обратил внимание, смотря на "Прямом" канале "Эхо Украины" на то, что подавляющее большинство гостей передачи - рыжие. И они настолько зебанутые, с пеной у рта защищающие своего хозяина, бубочку оманского, что я даже подумал, что все они сбежали из дурдома.
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24.05.2021 07:39 Відповісти
Я к рыжим тоже отношусь с опаской, у них непредсказуемая реакция на лекарства Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 6964
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24.05.2021 12:35 Відповісти
У нас дебил преЗедентом работает, если ты не заметил!
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23.05.2021 23:47 Відповісти
Эт точно !
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24.05.2021 02:56 Відповісти
Там все дебилы!!! Умные к ним не пойдут!!!
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23.05.2021 23:50 Відповісти
Потерпим еще 3 года. Пережили рыгоаналов, переживем и ЗЕленую чуму.
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24.05.2021 07:40 Відповісти
Оптимист. Этих уродов теперь без крови не убрать.
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24.05.2021 08:27 Відповісти
То-же самое я сказал, когда презом выбрали Бандюковича. Но тот был откровенным бандитом, а найвелычниший и эго ЗЕбанутая свора шакалов - откровенные трусы, они тени своей боятся.
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24.05.2021 10:30 Відповісти
Помниться регионалов досрочно выгнали. Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 2730
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24.05.2021 09:09 Відповісти
А чем ЗЕбанутые хуже? Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 7071
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24.05.2021 10:27 Відповісти
И я про это. Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 587
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24.05.2021 10:35 Відповісти
Переживем,переживем,вот только не у всех есть главный ресурс - время...
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24.05.2021 12:37 Відповісти
У нас дебил (или агент) в президентском кресле!
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24.05.2021 00:06 Відповісти
на жаль, так вважають далеко не всі. На сусідній гілці, наприклад - Rustam RR, чи Вадим Венд на іншій... подлякові боти... І тому то "маємо те, що маємо" (с)
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24.05.2021 01:05 Відповісти
я бачу таких регулярно, не на сусідній гілці, а кожно дня, наживо...
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24.05.2021 08:57 Відповісти
да у нас демократия --- был красножопый идеолог коммунизма кравчук . потом красножопый секретарь коммунистов южмаша кучма . потом выбрали пчеловода ющенка . затем дважды несудимого ..проффесора.. януковича . правда вовремя спохватились и послали ***** и выбрали петра чтоб страну спасал . а когда он ее спас стало всем весело и ***** по приколу и выбрали шута-квартального --- у нас же демократия --- теперь чухаем репу . включили мозги и думаем и ***** мы это сделали ---- экономика падает третий год подряд--- цены растут --- квартплата выросла на 100 проц. субсидии урезают . а видосики шимпан-зе на хлеб не намажеш --- все госкомпании стали убыточные . а еще три года до выборов . чтож будем терпеть ведь у нас демократия
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24.05.2021 06:53 Відповісти
И заметь, по опросам рейтинговых агенств ЗЕбанутая шмаркля в през. выборах опять побеждает. Какими-же надо быть дебилами, чтобы поддержать этого зебанутого дрыща.
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24.05.2021 07:43 Відповісти
да нет.это настолько предыдущие правители были ублюдками,что народ за зелёного дрыща
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24.05.2021 07:52 Відповісти
Угу. То "клятий барига" привів клоуна до влади, а не 73%. Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 1998

Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!" - Цензор.НЕТ 1443
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24.05.2021 10:29 Відповісти
ты это не мне пиши, а лохторату шимпанЗЕ!
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24.05.2021 08:54 Відповісти
а зеля, типа, не такой? (помню, как он восхищался лукой и его порядками), а его дружбан елдак - разве другой? или собачий рот дубина, как-то иначе думает, чем, прости господи, - шевченко? может верещучка, чей муж доблестно разгонял Евромайдан? ТАМ ВСЯ КОМАНДА, КАК НА ПОДБОР, просто некоторые, на время, прикинулись шлангами...
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24.05.2021 00:16 Відповісти
Так «охвис *********** « посылал Шевченко в командировку к Луке , ( они же не исключили тогда эту дрянь),как и дубину на прескоференцию с деркачем ! Сбросьте пелену с глаз ! Ничтожный янелох - ИУДА !
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24.05.2021 01:52 Відповісти
Де в чому він правий, якби у нас була нормальна державність, то такі як він, сиділи б по тюрмам за державну зраду.
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24.05.2021 00:49 Відповісти
надо исключить его из фракции, конечно.
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24.05.2021 01:22 Відповісти
Угу. Именно это и есть зегосударственность. Ну, сколько из Вас,Панове, мне возразит? Та чи Ваше мнение буде пораховано? Я два роки тому казав, шо Украину чекае белорусизация....ось вона, тримайте. Ну, нестор воля, возрази мне!!!Дай мне повод сомневаться!
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24.05.2021 01:41 Відповісти
Понабирали зебилов по объявлению.
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24.05.2021 05:18 Відповісти
Там починаючи з очільника дЄбіли і зрадники
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24.05.2021 06:41 Відповісти
Дякуємо 75%...
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24.05.2021 07:45 Відповісти
У нас дебіл президент. Все інше вже не шокує..
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24.05.2021 08:38 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 09:30 Відповісти
Дебилов в *слугах Калобени* много, есть имбецилы и встечаются даже полные идиоты.Это коротенький экскурс в психиатрию ,ее 3 стадии умственной деградации...
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24.05.2021 12:22 Відповісти
 
 