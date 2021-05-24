Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

Експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін вважає, що нардеп від "слуги народу" Євген Шевченко - агент.

Про це Золотухін написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"- прокоментував він повідомлення в телеграмі нардепа.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера, а нардеп ОПЗЖ Ілля Кива пообіцяв застосовувати подібні методи.