УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6769 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
866 3
обстріл (21042) поранення (2658) Донбас (21733)

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 23 травня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.

"В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн зазнав осколкового поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - наголошується в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Також читайте: Ворог обстріляв позиції ОС біля Гранітного та Світлодарська, без втрат, - пресцентр

Українська сторона СЦКК передала інформацію про дії збройних формувань Російської Федерації представникам ОБСЄ.

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ Схід 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всеоблемlющее перемирие. Верховный Главком ЗСУ рвется поговорить с убийцей, теряя на бегу лапти с онучами. Даже косоворотку надел в День Вишиванки, шоб своим братухам-дикарям подлизнуть.
показати весь коментар
24.05.2021 00:49 Відповісти
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9558
показати весь коментар
24.05.2021 03:40 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 2231
показати весь коментар
24.05.2021 07:12 Відповісти
 
 