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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Протасевича
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Прем'єр Польщі Моравецький наполягає на забороні польотів білоруських авіакомпаній над територією ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Прем'єр Польщі Моравецький наполягає на забороні польотів білоруських авіакомпаній над територією ЄС

До Міністерства закордонних справ Польщі викликали білоруського посла через примушення до посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я попросив міністра закордонних справ вжити рішучих заходів щодо цього питання. Посла Білорусі у Варшаві негайно викликали до Міністерства закордонних справ", - заявив він.

Крім того, польський прем'єр заявив у Twitter, що екстрена посадка літака в Мінську - акт державного тероризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг

"Я рішуче засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним", - наголосив Моравецький.

Він повідомив, що звернувся до голови Євроради з проханням розширити порядок саміту 24 травня пунктом про негайне запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

Моравецький має намір домагатися заборони польотів "Бєлавіа" над територією Євросоюзу. "Санкції насамперед мають торкнутися питання авіасполучення над територією Білорусі та заборони польотів для авіакомпаній Білорусі", - цитує прем'єра Польщі PAP.

Польські ЗМІ повідомляють, що літак, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, зареєстровано в Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко і Яценюк вимагають припинити авіасполучення із Білоруссю

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Если Польша и Балтия не настоят, остальные забудут через неделю.
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24.05.2021 00:52
+22
Расскажи нам, шо производит твоя любимая страна-помойка, русский.
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24.05.2021 01:06
+20
московия - гигантская помойка между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
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24.05.2021 01:13
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Если Польша и Балтия не настоят, остальные забудут через неделю.
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24.05.2021 00:52 Відповісти
ютуб Фейгін-Швець , сьогодні. . Вперше Швець напряму заявив, що Медведчука на перемовинах по Донбасу замість Медведчука при Пороху ( але в ті часи, як відомо, через тиск на Пороха фрау Меркель) , зараз при вові напряму наказав замінити Єрмаком. При цьому , на арену опонентом 9ніби-то поки що партнером) Путіну на перемовини ще не з Байденом, але з іншими посадовцями США виходить Патрушев . ПАТРУШЕВ, а чи не до нього в Оман возив вову Єрмак чи вова Єрмака? швець такожна цьому фоні про занепад впливу Медведчука й роздратування ним у Кремлі у патрушевців... Так чи не все це нам відомо вже? так кому служить вова, знищуючи Медведчука?
Цікавий діаолог, як завжди.
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24.05.2021 01:28 Відповісти
хм, виходячи із ситуації, логічніше було б заборонити польоти над Білоруссю. Хіба ж це білоруський літак принудили сісти, чужий же. якийсь тормоз цей поляк.
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24.05.2021 00:54 Відповісти
Веретено буксує, з поляком все гаразд
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24.05.2021 00:59 Відповісти
ось усе гаразд: и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".Источник: https://censor.net/ru/n3267003

ти тупенький не доганяєш: заборона білоруських рейсів нічого не дасть для інших у питанні безпеки.
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24.05.2021 09:31 Відповісти
адекватно !
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24.05.2021 00:56 Відповісти
гражданина Беларуси задержали в Беларуси. Истерика почему то у поляков и прибалтов. Навальный прошел, пройдет и это
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24.05.2021 00:59 Відповісти
Угу. совок сдох, сдохнет и то.
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24.05.2021 01:04 Відповісти
Ne sovsem tak,zaderzali pocti 200 celovek iz 18 stran.Samoliot neimejet pravo obyskyvat poskolku ego registracija jest Polse i eto sobstvenost Polsi.Vet nemozno zajti v ambasadu i tam delat svoj poriadok?
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24.05.2021 01:08 Відповісти
Слушай ты хоть среднее образование имеешь ну пишешь читать противно люди со штатов из других стран включая Африку пишут на доступном языке имеют нормальный телефон и комп мало того что ты жлоб маланец не можешь пару баксов заплатить за конфорт ты ещё и не грамотно пишешь позоришь Литву ты просто тупой жидо-жлоб
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24.05.2021 02:26 Відповісти
Локомотивы Европы. Польша без вливаний из вне не протянет и года на яблоках. Что они там еще производят?
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24.05.2021 01:00 Відповісти
Расскажи нам, шо производит твоя любимая страна-помойка, русский.
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24.05.2021 01:06 Відповісти
максим, тебе тут не детский сад, возьми и посмотри кто чего производит. Если ты в Америке это не значит что мы индейцы
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24.05.2021 01:09 Відповісти
Так похвастайся своими достижениями, русский.
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24.05.2021 01:11 Відповісти
ты сюда прикатил со своими понтами и пытаешься учить. Не буду материться, будь ты добр уйти в свое светлое настоящее. Ты уже заколебал своим гн. базаром всех.
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24.05.2021 01:15 Відповісти
ОК, я увидел поток дерьма из твоей пасти, русский. Проехали. Теперь вернемся к достижениям страны-помойки. Начинай...
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24.05.2021 01:20 Відповісти
макс, я понимаю что ты для прикола гутаришь, но ты очень сильно не прав. Слова тут бесполезны
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24.05.2021 01:27 Відповісти
No problem, russky. Prove me wrong.
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24.05.2021 01:29 Відповісти
видно что не жил в Украине, а привык срать на эту страну для своей мнимой славы. Это не надолго
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24.05.2021 01:32 Відповісти
Я попросил тебя огласить достижения страны-помойки.
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24.05.2021 01:45 Відповісти
ты же не инвалид, ознакомься.
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24.05.2021 01:53 Відповісти
То ты инвалид?
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24.05.2021 01:59 Відповісти
Отправляй это животное сразу в спам. Ему платят как за комменты, так и за ответы на его высеры.
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24.05.2021 01:20 Відповісти
А помучать? Я ж Киримли только наполовину Другая половина - Украинец, из благословенной Черкасщини,там наше родово село....т.е. дальний потомок викингов. Тех самых, которые смерть предателя умели растянуть на несколько дней.
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24.05.2021 01:26 Відповісти
викинг, киримлы, украинец. Скажи, ты дурак или полный?
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24.05.2021 02:27 Відповісти
в одном мы точно не сомневаемся - в том что ты мудак
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24.05.2021 03:06 Відповісти
Моя страна не помойка.
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24.05.2021 01:10 Відповісти
московия - гигантская помойка между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
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24.05.2021 01:13 Відповісти
Не тупи, клоун…
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24.05.2021 01:10 Відповісти
Структура экспорта из Польши в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами:

13,3% (34 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части

11,5% (29 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности

9,74% (24 млрд USD): 87 - Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности

5,66% (14,3 млрд USD): 94 - Мебель.
России до такого уровня экспорта лет 10 расти)))
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24.05.2021 01:20 Відповісти
Мне понравилось "механические устройства".
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24.05.2021 01:26 Відповісти
Ну а аки шо сталося? Велика несподиванка, чи я занадто довго спав? Террорист совершил теракт,под крышей покровителя всемирного терроризма.
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24.05.2021 01:03 Відповісти
Vedut zapret poliotov nad Belorus i ixnim zapret.Tut necego i dumat s teroristami nemozno po drugomu
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24.05.2021 01:04 Відповісти
наші прем'єри та преЗЕденти поки що мовчать...
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24.05.2021 01:07 Відповісти
Так будут взамен их летать Российские... Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС - Цензор.НЕТ 1716
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24.05.2021 01:19 Відповісти
? нет Премьер Польши Моравецкий настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС - Цензор.НЕТ 7361
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24.05.2021 01:28 Відповісти
Надо запретить полёты мировых авиакомпаний над Беларусью после этого инцидента, в том числе запретить вхождение в воздушное пространство ЕС с территории Беларуси для воздушных судов других стран, включая россию - Лука потеряет очень-очень много валютной выручки за диспетчеризацию, а Балтия её, соответственно, приобретёт, что немного поддержит эти страны, которые россия с Беларусью экономически пробуют душить по транзиту и т.п.

Ну и белорусским авиакомпаниям запретить полёты в цивилизованные страны, пусть на телегах ездят.
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24.05.2021 01:43 Відповісти
А также запретить любой экспорт с Беларуси и России. Любой. Да цены вначале на нефть и газ взлетят, но ОПЕК добавит добычи и все устаканится, а вот Россия тогда развалится на национальные государства, без валютной выручки. А рубль просто превратиться в ноль.
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24.05.2021 03:04 Відповісти
.
Выталкивание Беларуси под полное влияние паРашки и превращение её в резерв пушеного мяса Московии - с этой целью путен и организовывал эту террористическую операцию с посадкой самолёта.
.
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24.05.2021 06:51 Відповісти
Зєшобло не одобряєт(((
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24.05.2021 07:07 Відповісти
диктатор перед кончиной в наглую занялся бандитизмом-терроризмом..
шото Зеля Недодиктаторша снова морозится.. как что - так сразу в кусты "я вам ничего не должен"
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24.05.2021 08:39 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 08:58 Відповісти
 
 