Сертифікат про COVID-щеплення можна буде отримати в пункті вакцинації або в застосунку "Дія", - заступник голови МОЗ Кучер

Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів.

Подробиці розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер у програмі "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над сертифікатом, який буде вивантажуватися або в паперовому вигляді там, де вам зробили щеплення, або через застосунок "Дія", це буде окремий документ, який з'явиться, і там буде вся необхідна інформація. І ми налагодимо обмін з ЄС. Але потрібно розуміти, що це робиться не тільки під туристичні поїздки, ми чітко знаємо, скільки в країні видано закордонних паспортів. Це буде документ з відповідним кодом, який зможуть перевірити компетентні служби, зокрема і в аеропортах країн ЄС, якщо їм буде потрібно. Вся інформація зберігається в системі E-Health, вона звідти вивантажується, робота буде набагато полегшена", — сказав він.

Кучер зазначив, що люди з COVID-паспортами отримають більше можливостей.

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"Питання більше в тому, що цей сервіс дозволить поступово відкривати країни для вакцинованих людей, це дозволить проводити масові заходи, проводити події, які зараз неможливі, тому що є карантинні обмеження. Але якщо люди на всіх цих подіях провакциновані, то будь ласка, так робиться у всьому цивілізованому світі, і ми до цього точно прийдемо. Ми — частина глобального світу, і варіантів немає", — сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поточного тижня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина в Брюсселі досягла з представниками ЄС політичної згоди щодо можливого взаємного визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.