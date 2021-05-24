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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Мінськ (785) Протасевич Роман (296)

Дівчина Протасевича Сапега - громадянка РФ, на зв'язок після посадки літака в Мінську не виходила, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчина Протасевича Сапега - громадянка РФ, на зв'язок після посадки літака в Мінську не виходила, - ЗМІ

Окрім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку, може йтися про Софію Сапегу, дівчину білоруського опозиційного блогера.

Про це стало відомо BBC, передає Цензор.НЕТ.

23-річна Сапега на цей момент навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄДУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського Союзу", розповів Бі-бі-сі офіційний представник ЄДУ Максим Мілта.

Він також підтвердив, що її затримали в Мінську. Після затримання на зв'язок вона не виходила, додав він. "Європейський гуманітарний університет докладає всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Софії Сапеги", - сказав Мілта.

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Дівчина Протасевича Сапега - громадянка РФ, на звязок після посадки літака в Мінську не виходила, - ЗМІ 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Русская девушка Протасевича, которая учится в Вильнюсе, куда должен был прилететь ее белорусский юноша, задержана в Минске, куда Протасевич вовсе не собирался прилетать.
Вспомнилось как пару-тройку лет назад одна русская девушка уже встречала в Минске одного украинского юношу, который в итоге оказался в кацапской тюрьме
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24.05.2021 03:28
+17
Ха-ха! А там еще были четверо россиян, которые дальше не полетели.Явно "сопровождающие" лица.Вагнеровскую операцию нужно было запотентовать. И получать роялти!
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24.05.2021 06:03
+7
Наверняка работала на КГБ, сдала молоденького дурачка и свалила в рашку
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24.05.2021 02:32
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Наверняка работала на КГБ, сдала молоденького дурачка и свалила в рашку
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24.05.2021 02:32 Відповісти
Русская девушка Протасевича, которая учится в Вильнюсе, куда должен был прилететь ее белорусский юноша, задержана в Минске, куда Протасевич вовсе не собирался прилетать.
Вспомнилось как пару-тройку лет назад одна русская девушка уже встречала в Минске одного украинского юношу, который в итоге оказался в кацапской тюрьме
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24.05.2021 03:28 Відповісти
Хотела о том же написать. Молю Бога, чтобы это было не так.
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24.05.2021 13:37 Відповісти
а давай не будемо поки робити таких висновків.
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24.05.2021 04:02 Відповісти
Відповім тобі словами нашого класика .
--------------------------------

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами........................
що москалі, що москальки - один грець.
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24.05.2021 08:40 Відповісти
Как то все странно. Подобные вещи готовятся не за час. Значит, задолго знали, что Протасевич будет лететь этим рейсом? Раньше террористы-угонщики захватывали самолеты, а теперь спецслужбы государств.
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24.05.2021 05:46 Відповісти
Ха-ха! А там еще были четверо россиян, которые дальше не полетели.Явно "сопровождающие" лица.Вагнеровскую операцию нужно было запотентовать. И получать роялти!
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24.05.2021 06:03 Відповісти
Девушка Протасевича Сапега - гражданка РФ, на связь после посадки самолета в Минске не выходила, - СМИ - Цензор.НЕТ 8701
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24.05.2021 06:36 Відповісти
Это проделки путлера , оно мстит !
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24.05.2021 08:03 Відповісти
До фамильярничались, страна пират в центре Европы
,
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24.05.2021 08:55 Відповісти
шерше ля фам..ох уж эти девушки-фсбевочки беларусскиея!)))
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24.05.2021 09:51 Відповісти
дэвушка, а дэвушка - "чекист, майор разведки и отличный семьянин".
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24.05.2021 11:28 Відповісти
 
 