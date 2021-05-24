Примус літака до посадки в Мінську - серйозне посягання на цивільну авіацію в Європі, - Маас
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Влада Білорусі, вдавшись до вигаданого приводу для посадки літака в столиці республіки, зазіхає на свободу цивільної авіації в Європі.
Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи примусову посадку рейсу Ryanair FR4978 у Мінську 23 травня
"Той факт, що рейс між двома країнами ЄС був змушений зробити зупинку під приводом загрози вибуху бомби, є серйозним посяганням на цивільну авіацію в Європі", - заявив міністр.
Він висловив велику стурбованість німецької сторони щодо приводу для арешту журналіста Романа Протасевича, який летів цим рейсом.
"Такий акт не може залишитися без чітких наслідків з боку Європейського Союзу. Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що в такий спосіб було заарештовпно журналіста Романа Протасевича. Майбутня неофіційна зустріч Європейської ради також має розглянути цей інцидент", - заявив Маас.
Він підкреслив, що Білорусь має звільнити Романа Протасевича.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Что он себе позволяет, этот Маас? Эдак мы никогда не увидим замечательный фильм Христо Грозева по сценарию Юрия Бутусова о вымышленном поводе для принудительной посадки гражданского самолета в столице Украины!
Преамбула:
Ми взагалі не знаємо деталей тієї операції з вагнерівцями: де і як мали затримувати вагнерівців - це лише літературні фантазії, знаємо лише літературну версію та що було в реалі.
Отже. В ролі "тупого" зіграв офіс-зе, в особі Єрмака, який розкрився як людина далеко не проукраїнських поглядів.
А в році "ще тупішого" прямо оскароносно зіграв голова колгоспу Григорович, який реалізував літературний сценарій Бутусова. При чому як би сказали наші миші-браття "не просто раком встал, а еще и широко раздвинул ягодицьі".