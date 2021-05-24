УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11161 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
10 562 55
Білорусь (5968) Німеччина (4528) Гайко Маас (201) Протасевич Роман (296)

Примус літака до посадки в Мінську - серйозне посягання на цивільну авіацію в Європі, - Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Примус літака до посадки в Мінську - серйозне посягання на цивільну авіацію в Європі, - Маас

Влада Білорусі, вдавшись до вигаданого приводу для посадки літака в столиці республіки, зазіхає на свободу цивільної авіації в Європі.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи примусову посадку рейсу Ryanair FR4978 у Мінську 23 травня

"Той факт, що рейс між двома країнами ЄС був змушений зробити зупинку під приводом загрози вибуху бомби, є серйозним посяганням на цивільну авіацію в Європі", - заявив міністр.

Він висловив велику стурбованість німецької сторони щодо приводу для арешту журналіста Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг

"Такий акт не може залишитися без чітких наслідків з боку Європейського Союзу. Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що в такий спосіб було заарештовпно журналіста Романа Протасевича. Майбутня неофіційна зустріч Європейської ради також має розглянути цей інцидент", - заявив Маас.

Він підкреслив, що Білорусь має звільнити Романа Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Это глубокая обеспокоенность или очень глубокая?
показати весь коментар
24.05.2021 02:20
+19
Серьезное посягательство требует серьезной озабоченности и беспокойства.
показати весь коментар
24.05.2021 02:31
+18
Для начало нужно закрыть воздушное пространство Беларуси для транзитного пролета и запретить полеты в Беларусь!!!
показати весь коментар
24.05.2021 02:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кортофельный террорист,давно потерял берега.
показати весь коментар
24.05.2021 02:11 Відповісти
Для начало нужно закрыть воздушное пространство Беларуси для транзитного пролета и запретить полеты в Беларусь!!!
показати весь коментар
24.05.2021 02:16 Відповісти
Это глубокая обеспокоенность или очень глубокая?
показати весь коментар
24.05.2021 02:20 Відповісти
нет. это обычная озабоченность не выше 36 уровня.
показати весь коментар
24.05.2021 02:26 Відповісти
Как раз между решительной обеспокоенностью и самой решительной обеспокоенностью. Но ещё не самой самой решительной обеспокоенностью. Вот так!
показати весь коментар
24.05.2021 08:45 Відповісти
Стурбованість фрауРіббентроп і ЄС дна не має(може ставати все глибшою та глибшою)
показати весь коментар
24.05.2021 06:56 Відповісти
По коліно.
показати весь коментар
24.05.2021 07:39 Відповісти
Серьезное посягательство требует серьезной озабоченности и беспокойства.
показати весь коментар
24.05.2021 02:31 Відповісти
с беспокойством это перебор, это не тот случай.
показати весь коментар
24.05.2021 02:38 Відповісти
Маас: Власти Беларуси, прибегнув к вымышленному поводу для посадки самолета в столице республики, посягают на свободу гражданской авиации в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3267001

Что он себе позволяет, этот Маас? Эдак мы никогда не увидим замечательный фильм Христо Грозева по сценарию Юрия Бутусова о вымышленном поводе для принудительной посадки гражданского самолета в столице Украины!
показати весь коментар
24.05.2021 03:03 Відповісти
Зато ти можеш дивитися продовження фільму "Тупий, та ще тупіший".
Преамбула:
Ми взагалі не знаємо деталей тієї операції з вагнерівцями: де і як мали затримувати вагнерівців - це лише літературні фантазії, знаємо лише літературну версію та що було в реалі.
Отже. В ролі "тупого" зіграв офіс-зе, в особі Єрмака, який розкрився як людина далеко не проукраїнських поглядів.
А в році "ще тупішого" прямо оскароносно зіграв голова колгоспу Григорович, який реалізував літературний сценарій Бутусова. При чому як би сказали наші миші-браття "не просто раком встал, а еще и широко раздвинул ягодицьі".
показати весь коментар
24.05.2021 04:00 Відповісти
Тю-у... не удивлюсь если бацька красиво оправдается, шо это он протроллил янелоха.
показати весь коментар
24.05.2021 05:19 Відповісти
Ты разницу между согласованной операцией спецслужб, о которой проинформированы экипаж и государство владелец воздушного судна и посадкой самолёта истребителем чувствуешь? Кроме того есть разница в поимке преступников, причастных в том числе и к сбитию малайзийского Боинга, и банальной расправой над политическим оппонентом.
показати весь коментар
24.05.2021 06:36 Відповісти
Любители,да и профессионалы"зрады",сожрали,не поперхнулись?Какие в задницу "вагнеровцы",какая вынужденная посадка транзитного гражданского самолета?Вы совсем придурки?Хотели закрыть воздушное пространство над Украиной?Из за каких то бандючков получить санкции?Если кто то что то слил,то его сейчас надо награждать,за предупреждение очередного международногозашквара...Бутусов,ау,тебе еще нужна ТСК?
показати весь коментар
24.05.2021 07:19 Відповісти
Тупе та недолуге намагання виправдати злив спецоперації щурами ***** у вищому керівництві держави, яке не витримує жодної критики.
показати весь коментар
24.05.2021 06:59 Відповісти
Тільки обмежені дебіли не бачать різниці.
показати весь коментар
24.05.2021 07:57 Відповісти
прогнило всё в королевстве датском(С)..............
показати весь коментар
24.05.2021 04:53 Відповісти
Обеспокоенность высока как никогда.
показати весь коментар
24.05.2021 05:26 Відповісти
Подивимось на дії ЄС та малоросса в косоворотці,по відношенню до колгоспника-півкацапа терориста. Крім занепокоєння ні чого не буде.
показати весь коментар
24.05.2021 05:53 Відповісти
В том. что усатая путинская шестёрка лукашенко жив и режим его процветает, виновато белорусское общество. Надо было захватывать власть, а не танцевать и петь, разбрасывая цветочки перед ментами и солдатами....Хотели беспредельщика и массового убийцу угомонить своей добротой, законопослушанием, вокальными и хореографическими выступлениями....Это не работает....Нужны коктейли, оружие, поджоги и взрывы....
показати весь коментар
24.05.2021 06:38 Відповісти
Эпитетов ты конечно много нелестных написал по поводу луки, большинство из которых ты наверное сам придумал или нашептал кто то? Ну, а призывы к свержению власти, убийствах, терактах в чужой тебе и мне стране - это нечто, ты у беларусов спрашивал что они думают по этому поводу? Не 3% идиотов желающих свергнуть власть и получить на этом дивиденды, а реальных нормальных людей?
показати весь коментар
24.05.2021 07:13 Відповісти
Ужос, это выбрыки в стиле Каддафи. И это соседнее государство, от которого теперь можно ждать всего. Полная неадекватность.
показати весь коментар
24.05.2021 06:45 Відповісти
Может для немчуры это секрет,но те от кого бюргеры тянут СП-2 в собственное очко, на порядок хуже,чем усатая дрянь.
показати весь коментар
24.05.2021 06:49 Відповісти
Прав батька.Европейское болото с его озабоченностью можно игнорировать.Скоро поезда начнут заворачивать.Кстати,по факту Украина молча поддержала это свинство.
показати весь коментар
24.05.2021 06:58 Відповісти
кому лука батька?
показати весь коментар
24.05.2021 07:39 Відповісти
А кто такой лука? 😀
показати весь коментар
24.05.2021 09:13 Відповісти
Кацапу.
показати весь коментар
24.05.2021 09:56 Відповісти
лишь две обеспокоенности и три озабоченности могут исправить ситуацию
показати весь коментар
24.05.2021 07:08 Відповісти
Ничего Европа кроме озабоченности не выразит. Так как бизнес у них превыше всего. Авиакомпании и так после пандемии чуть ли не банкроты. Запрети летать через территорию бульбашей и их расходы увеличатся намного. Так что...
показати весь коментар
24.05.2021 07:39 Відповісти
Некоторые сравнивают это с нашей спецоперацией, которая, к сожалению сорвалась. Но это совершенно разные действия. У нас это было законно, а они действовали подло и беззаконно.
показати весь коментар
24.05.2021 08:25 Відповісти
Членопальцевое сравнение.Там спецоперация,где задействован экипаж нашего же самолета.А тут бандитский перехват транзитного самолета по угрозой применения оружия.
показати весь коментар
24.05.2021 09:16 Відповісти
Ну так выразите глубокую озабоченность
показати весь коментар
24.05.2021 08:30 Відповісти
Да ты шо ,а я думал ,шо когда Boing над Лугандоном захерачели ,куда серьёзней , а Запад утерся и все 😡 .Тогда уже нужно было закрыть ,весь Совок для полетов 😡 москву ,белорусь и т.д.
показати весь коментар
24.05.2021 08:35 Відповісти
Европа - тебе плюнули в морду, так что утирайся....
показати весь коментар
24.05.2021 17:05 Відповісти
 
 