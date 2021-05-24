США і ще 7 країн закликали заборонити польоти над Білоруссю, включно з польотами в РБ і з неї
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Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес спільно з колегами із Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії опублікували заяву, в якій засуджують владу Білорусі після інциденту з рейсом Ryanair.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми (...) засуджуємо загрозу застосування насильства до цивільного літака в небі над Білоруссю", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті комітету сенату США з міжнародних відносин.
"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування цього явного порушення вільного транзиту між державами і загроз для повітряних суден", - зазначили вони.
Доти, поки не буде проведено розслідування, законодавці закликають призупинити членство Білорусі в організації і "заборонити всі польоти над республікою, включно з польотами в країну та з неї".
Крім того, законодавці зажадали "негайного і беззастережного звільнення Романа Протасевича".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
а кто то хотел в секретной операции СБУ самолет с вагноровцами вот так принудительно посадить, когда они бы перелетали из Белоруссии в Турцию.....
пришлось бы тоже краснеть и оправдываться
Так само і Протосевич є злочинцем для білоруської влади (і більше ні для кого).
Формально тут різниця мінімальна. Хіба що суттєвий фактор у тому, що наші нібито не збирались задіювати винищувач задля посадки лайнеру.
Да и посадить самолет по причине "вагнеровцы" нельзя - пришлось бы тоже сочинять "типа бомбу", "типа плохо пассажиру" или еще что-то.
Протасевич же в Беларуси обвиняется в терроризме (да, это бред, но обвинение есть).
Так что с точки зрения международного права - ситуации очень похожи.
Хоча про що це я, ти ж на роботі
Так что не нужно особо рассчитывать на разделение ответственности - она лежала бы на 100% только на Украине и последствия были бы похожими, если бы Украина подняла в воздух исстребитель для посадки лайнера.
Явно же видно одного выгодополучателя и режиссера. Аналогично видно тут на цензоре агентов рашки и ее полезных идиотов.
Як на мене, то закривати слід повітряний простір також і московії.