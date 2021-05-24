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Новини ПодіїЗа кордоном
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Італія (997) канатна дорога (5) нещасний випадок (271) смерть (6550)

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне загинули 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

Одна дитина із двох, доставлених до лікарні в Турині, померла. Ще одна дитина перебуває в критичному стані.

Раніше повідомлялося про дванадцятьох загиблих.

Серед загиблих шестеро громадян Ізраїлю, зокрема родина з чотирьох осіб, яка проживала в Італії, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 01

Причини події поки невідомі, проте, найімовірніше, йдеться про обрив троса. Кабінка зірвалася незадовго до прибуття на станцію і звалилась у важкодоступній лісистій місцевості.

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Міністр транспорту Італії Енріко Джованніні оголосив про створення комісії з розслідування трагедії і заявив, що він вже зробив запит даних про ремонтні роботи і перевірки, проведені на лінії в минулому. Він планує відвідати місце інциденту в понеділок.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 02

Зазначається, що канатна дорога була відремонтована в 2016 році і лише нещодавно знову відкрилася після скасування обмежень через COVID-19.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив співчуття сім'ям загиблих.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 03

Президент Італії Серджіо Маттарелла, висловлюючи співчуття, закликав до "неухильного дотримання всіх норм безпеки" на транспорті.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 04
Фото: сайт видання Reuters

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Жесть...Соболезнования.😟
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24.05.2021 07:22
+6
Кошмар, соболезнования
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24.05.2021 07:34
+3
"Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
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24.05.2021 09:20
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Жесть...Соболезнования.😟
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24.05.2021 07:22 Відповісти
Піпець .... і висота невилика - 10 метрів
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24.05.2021 07:31 Відповісти
Горные спасатели, прибывшие к месту аварии, обнаружили на земле смятую кабину. Она упала с высоты около 20 метров и несколько раз перевернулась, пролетев вниз по склону, прежде, чем ее остановили деревья....(сообщает агеннство ВВС).

Хотя судя по фото, на вскидку я бы дал 30 м. Плохо, что упали на колоды. Мало шансов.
Парности случаев никто не отменял ( то воздушный шар, то фуникульор, то чертовое колесо остановилось).
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24.05.2021 08:42 Відповісти
Зрозуміло, дякую , це багато що пояснює
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24.05.2021 08:52 Відповісти
Кошмар, соболезнования
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24.05.2021 07:34 Відповісти
Он планирует посетить место инцидента в понедельник. Источник: https://censor.net/ru/n3267004\\\\\\\\\\\

Ну и что он там забыл? Десятки ментов оцепят в лесу все шоб типо не напал кто-то, для того шоп этот поц выдавил пару жалостливых фраз и скорчил угрюмую рожу под маской. Куча народу припхается туда ради пары минут записи видео. Даже "кое-кого" напомнило, но не скажу бо обзовут каким-то пылебоком)

Просто этому министру совершенно до лампочки кого и сколько там погибло, а вот рейтинг - наоборот - он ценит, оттого и попрется, как напр. Ющенок "пожар тушил")
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24.05.2021 07:53 Відповісти
,,☹️☹️☹️😢
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24.05.2021 08:41 Відповісти
останні хвилини свого життя вони милувались неймовірною красою природи
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24.05.2021 09:00 Відповісти
"Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
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24.05.2021 09:20 Відповісти
Немного с безопасностью у Италии хромает, как для западноевропейской страны, то мост упадет то фуникулер
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24.05.2021 09:25 Відповісти
то коронавірус нападе.
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24.05.2021 09:33 Відповісти
Это общемировая и совсем другая история. У них же мост в Генуе падал в 2018 году, тоже жертв было немало
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24.05.2021 09:43 Відповісти
Зато папу любят.....а не сопромат...соболезнования семьям...
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24.05.2021 09:36 Відповісти
Всегда этих дорог боялся. Но лет пять назад на одесской под пивом прокатился - вроде ничо. Хоть вагончики всё теже, что и 40 лет назад, но слой краски толстый и дно не выпадает.
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24.05.2021 10:54 Відповісти
 
 