На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб. ФОТОрепортаж
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На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне загинули 14 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.
Одна дитина із двох, доставлених до лікарні в Турині, померла. Ще одна дитина перебуває в критичному стані.
Раніше повідомлялося про дванадцятьох загиблих.
Серед загиблих шестеро громадян Ізраїлю, зокрема родина з чотирьох осіб, яка проживала в Італії, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.
Причини події поки невідомі, проте, найімовірніше, йдеться про обрив троса. Кабінка зірвалася незадовго до прибуття на станцію і звалилась у важкодоступній лісистій місцевості.
Міністр транспорту Італії Енріко Джованніні оголосив про створення комісії з розслідування трагедії і заявив, що він вже зробив запит даних про ремонтні роботи і перевірки, проведені на лінії в минулому. Він планує відвідати місце інциденту в понеділок.
Зазначається, що канатна дорога була відремонтована в 2016 році і лише нещодавно знову відкрилася після скасування обмежень через COVID-19.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив співчуття сім'ям загиблих.
Президент Італії Серджіо Маттарелла, висловлюючи співчуття, закликав до "неухильного дотримання всіх норм безпеки" на транспорті.
Фото: сайт видання Reuters
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Хотя судя по фото, на вскидку я бы дал 30 м. Плохо, что упали на колоды. Мало шансов.
Парности случаев никто не отменял ( то воздушный шар, то фуникульор, то чертовое колесо остановилось).
Ну и что он там забыл? Десятки ментов оцепят в лесу все шоб типо не напал кто-то, для того шоп этот поц выдавил пару жалостливых фраз и скорчил угрюмую рожу под маской. Куча народу припхается туда ради пары минут записи видео. Даже "кое-кого" напомнило, но не скажу бо обзовут каким-то пылебоком)
Просто этому министру совершенно до лампочки кого и сколько там погибло, а вот рейтинг - наоборот - он ценит, оттого и попрется, как напр. Ющенок "пожар тушил")
Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.