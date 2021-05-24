Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-мм калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-мм калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

У районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн зазнав осколкового поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: "Біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру".

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"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

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