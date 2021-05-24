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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС

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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень

Минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-мм калібру, а біля населеного пункту Новгородське – міномети 82-мм калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

У районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн зазнав осколкового поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: "Біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру".

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"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

.Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень тиші, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.05.2021 08:05
+6
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3943
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24.05.2021 08:21
+3
Пострілюють.(С)
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24.05.2021 08:24
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Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.05.2021 08:05 Відповісти
Что там с ваталетом в Крыму приключилось? никто не знает подробности??Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9520
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24.05.2021 08:16 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3943
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24.05.2021 08:21 Відповісти
Пострілюють.(С)
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24.05.2021 08:24 Відповісти
та скоріше - провокують (с)...так-сяк...без зриву зеленогоперемир"я
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24.05.2021 10:58 Відповісти
Помітили, що зелені пуп'янки мовчать про стодесяте перемир'я ?
Нема вже закликів провести переможний наступ.. а раніше мені доводилось чи не кожного ранку тримати за штані оті буйні голови, які бігли бити ворога, ********** шаблюкою.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
мовчать жаби... і про поранених і про загиблих...
мовчать і про достойні отвєткі і про повернення контрснайперських груп (бо чмо-брехло вгледіло десь у нірвані мабуть.. зменшення снайперського вогню)...
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24.05.2021 11:23 Відповісти
Для них війна скінчилась, слава ЗЕ...
Вони вже своє відвоювали.
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24.05.2021 11:49 Відповісти
Тут всю пятницу и субботу под Мариком наши давали вате прочухана артой... Обычно такое бывает после того, как ватка что-то вытворит... В 2015-16 наши им превентивно выжигали тылы и это ватка нервничала, когда наши им нереальные потери наносили... Теперь чаще все наоборот - наши ватке вставляют мозги, когда вата берега теряет(
Скорейшего и полного выздоровления раненому!!!
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24.05.2021 12:01 Відповісти
Не можна домовлятися про мир з тими хто прийшов тебе вбивати. Голда Меїр Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 6 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6146
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24.05.2021 12:32 Відповісти
горіть у пеклі москалі!
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24.05.2021 12:34 Відповісти
пораненому Захиснику України одужання!!!
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24.05.2021 12:35 Відповісти
 
 