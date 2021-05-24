УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6771 відвідувач онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном Затримання Протасевича
9 722 84
Білорусь (5968) США (14468) Ryanair (125) Блінкен (941) Протасевич Роман (296)

"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

США вимагають звільнити затриманого колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича, затриманого під час екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США рішуче засуджують вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС та подальше зняття з борта і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - йдеться в заяві Блінкена, поширеній Держдепом.

Він зазначив, що цей "шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема, громадян США".

На думку Блінкена, незалежні засоби масової інформації є "найважливішою опорою, яка підтримує верховенство права, і життєво важливим компонентом демократичного суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
То есть он поднял истребитель и угрожал, что, если летчик не посадит самолет на территории подконтрольной Лукашенко, то Лукашенко убьет 200 пассажиров? Это нормально с точки зрения международного права? Это не считается терроризмом?
показати весь коментар
24.05.2021 08:05
+13
Ну что ж. День только начинается, еще много чего за день можно сделать ,чтобы таракану усы прикрутить. И хотя на самом деле это работа *****, но отгребать будет усатый. Это цена игры в "хитреца, который считает себя умнее остальных".
показати весь коментар
24.05.2021 08:05
+10
лукашеску уже давно все до одного места. все эти осуждения, озабоченности...имел он все в виду. ему под з*упой ***** тепло и хорошо. да и белорусов похоже все устраивает, в противном случае никакие мусора лукашеску не спасли бы.
показати весь коментар
24.05.2021 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будут менять Протасевича на Медведчука!
показати весь коментар
24.05.2021 08:03 Відповісти
Ох уж єти осуждающие решуны. Сочные балаболы. Ещё бы решительно настали себе в штаны, может лука и пу испугаются
показати весь коментар
24.05.2021 08:04 Відповісти
************, напоминаю, не "пу", а *****. Понял, пацак?
показати весь коментар
24.05.2021 08:24 Відповісти
Та ничего амеры не зделают!так поговорят и все как всегда.
показати весь коментар
24.05.2021 09:05 Відповісти
Ну что ж. День только начинается, еще много чего за день можно сделать ,чтобы таракану усы прикрутить. И хотя на самом деле это работа *****, но отгребать будет усатый. Это цена игры в "хитреца, который считает себя умнее остальных".
показати весь коментар
24.05.2021 08:05 Відповісти
не прокатит. американцы ведь не лохи. да и таракан - это не *****. в отношении его будут действия.
показати весь коментар
24.05.2021 08:58 Відповісти
да ничего уже нельзя сделать! можно сколько угодно проявлять озабоченности, делать громогласные заявления, грозить санкциями, даже ввести санкции, но Протасевича влип и никто его не отпустит. Ты думаешь, когда готовили эту операцию, не учитывали международную реакцию?
показати весь коментар
24.05.2021 10:17 Відповісти
Хлопцем будут торговаться, как террорист, захвативший заложников. Собственно, путин был, есть и будет террористом. Сейчас он "ссучил" и таракана. Раньше он просто был диктатором, теперь за ним будет еще шлейф террориста. А это его нахглухо вяжет с Россией. Но таракан - не *****, против него и Беларуси санкции будут, и неслабые. К чему это приведет? Не знаю. Все будет зависеть от реакции США.
показати весь коментар
24.05.2021 10:24 Відповісти
То есть он поднял истребитель и угрожал, что, если летчик не посадит самолет на территории подконтрольной Лукашенко, то Лукашенко убьет 200 пассажиров? Это нормально с точки зрения международного права? Это не считается терроризмом?
показати весь коментар
24.05.2021 08:05 Відповісти
Пацак, почему под американским флажком? "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 2766
показати весь коментар
24.05.2021 08:26 Відповісти
это тоже тот же терроризм в отношении гражданского судна.то есть принуждение под угрозой жизни заложникам-пассажирам.
показати весь коментар
24.05.2021 08:28 Відповісти
Самозванцю це до лампочки.
показати весь коментар
24.05.2021 08:05 Відповісти
а что случилось , что вы все такие озабоченные ?
показати весь коментар
24.05.2021 08:07 Відповісти
А где написано что все?
показати весь коментар
24.05.2021 08:16 Відповісти
Шокирует,что кроме озабоченностей и обеспокоенностей в цивилизованном мире никаких рычагов для усмирения беспредельщиков нет.
показати весь коментар
24.05.2021 08:08 Відповісти
почему ? есть ещё глубокие обеспокоенности и решительные озабоченности !
показати весь коментар
24.05.2021 08:27 Відповісти
Забыл про степени -второй ,третьей и т.д..
показати весь коментар
24.05.2021 09:22 Відповісти
А то, что шурик3% у ***** путин тщательно отсасывает, тоже "ничего"?
показати весь коментар
24.05.2021 11:15 Відповісти
По сути Лукашенка и Коля захватили страну силой. И никаких особых криков или действий против банды террористов не видно. Ну санкции смешные против членов банды ввели. Теперь озаботились захватом самолета. В банде и методы бандитские.
показати весь коментар
24.05.2021 08:10 Відповісти
Шмаркля от него не далеко отстал.
показати весь коментар
24.05.2021 09:04 Відповісти
Щось стурбована Еуропка і Асашаї надто переймаються долею якогось там телеграм-октивізда Протасєвічя. Часом він був не на зарплаті у Держдепу, за організацію чергової псевдореволюції у країні третього світу? Хоча більше схоже на те, що куратори білорашкінського недо-Майдану сидять в Кремлі.
показати весь коментар
24.05.2021 08:11 Відповісти
думаю, у США хватило бы возможностей надавить на ссыкливого таракана лично. Намекнуть, что его хочет убрать путин и свалить на сша, причем с аргументами. Но они продолжат играть в шахматы с теми, кто играет в чапаева.
показати весь коментар
24.05.2021 08:12 Відповісти
и это заставляет предположить, что нет у США больше таких возможностей
а завтра не будет даже себя самих защитить.
показати весь коментар
24.05.2021 09:13 Відповісти
Основными покупателями бензинового топлива из Белоруси являются Нидерланды и Великобритания. Осталось перекрыть краник и бульбенфюреру хана. Ну и попутно толерантные норвежцы вот уже пол-года стесняются разорвать с хунтой договор на поставку калийних солей. ну там так, пустячек, на пару миллиардов евро.
показати весь коментар
24.05.2021 08:12 Відповісти
Надеюсь Мозырский НПЗ снабдил главу государства вазелином премиум класса?
показати весь коментар
24.05.2021 08:13 Відповісти
А где наше Зеро, где заявление или хотя бы видосик?
показати весь коментар
24.05.2021 08:13 Відповісти
Ссытся в дальнем углу. Чтобы Путина не сердить.
показати весь коментар
24.05.2021 08:19 Відповісти
Гавноед, нет никакого "путина", а есть ваш гнойный трусливый глист *****. "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 575
показати весь коментар
24.05.2021 08:28 Відповісти
Еще не вышел .Через часик ноздри разомнет и опять вам видосик,недели через две с 45 дубля запишет.
показати весь коментар
24.05.2021 08:23 Відповісти
А Зе тут при чем?
Сидит, не отсвечивает - и правильно делает.
Это не уровень Украины - встревать в такое.
показати весь коментар
24.05.2021 09:14 Відповісти
А поржать по приколу, заграти пуем на піаніно. Даже очень прічем.
показати весь коментар
24.05.2021 09:26 Відповісти
лукашеску уже давно все до одного места. все эти осуждения, озабоченности...имел он все в виду. ему под з*упой ***** тепло и хорошо. да и белорусов похоже все устраивает, в противном случае никакие мусора лукашеску не спасли бы.
показати весь коментар
24.05.2021 08:17 Відповісти
Власти Португалии и Франции закрыли воздушное пространство для лайнера, следовавшего из Москвы. -- не минирование , разницу видишь ?
показати весь коментар
24.05.2021 08:31 Відповісти
жаль юнца.... только протекция сильных мира сего может его спасти...... надеется на население Белоруссии это также как уповать на то что расеяни спасут навального......
показати весь коментар
24.05.2021 08:24 Відповісти
......"Белоруссия" - это тоже самое что "на Украине"......ты либо неуч, либо ватник.....
показати весь коментар
24.05.2021 08:30 Відповісти
все вірно він написав,зараз білорусія,за Беларусь треба боротися,а білорусам в більшості пох на Беларусь
показати весь коментар
24.05.2021 08:51 Відповісти
....так как и 73% украинцам пох... на Украину.....
показати весь коментар
24.05.2021 11:33 Відповісти
ти не понял даже смисл моего коммента,белорусам пох на Беларусь,совки хотят в Белоруссию,а наших 73% не хотят в усср,видишь даже ти не понял,а таких у вас 99% еще долго не поймут
показати весь коментар
26.05.2021 13:37 Відповісти
"Як умру то поховайте мене у могилі,
Серед степу широкого НА Вкраїні милій..."

Шевченко був неучем, чи ватником?
показати весь коментар
24.05.2021 09:10 Відповісти
флаг БССР
ватничество
диктатор у власти
...
о какой "Беларуси" ты вообще блеешь? именно что - БЕЛОРУССИЯ
показати весь коментар
24.05.2021 09:16 Відповісти
4 кацапа следившие за блогером вышли в Минске. Это очень важно.
показати весь коментар
24.05.2021 08:34 Відповісти
проститутки или курьеры кокса
показати весь коментар
24.05.2021 09:18 Відповісти
Шпмли - вили!
показати весь коментар
24.05.2021 11:40 Відповісти
Для Лукашенко это конечно наглость. Будем смотреть, хватит кнута или пряник тоже понадобится.
показати весь коментар
24.05.2021 08:34 Відповісти
......это не совсем "наглость", это фсбшная подстава для устранения "усатого гемороя".....этакая.многоходовочка просчитанная на перспективу.....
показати весь коментар
24.05.2021 08:42 Відповісти
Всё понятно, пропал парень никто ему не поможет, возмущение и возбуждение тут не поможет.
показати весь коментар
24.05.2021 08:36 Відповісти
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 7497 "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6043
показати весь коментар
24.05.2021 08:40 Відповісти
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6094

СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО , что два явно кгбистских момента связаны с Беларусью
- это дело Шеремета и слив операции вагнеровцев
ТО ЕСТЬ ОБЩАЯ СЕТКА КГБ ДО СИЗ ПОР РАБОТАЕТ
Может Баканов все таки сделает реформу СБУ ПО ПРОСЬБЕ США ?
Может пора для этого ФБР ПРИГЛАСИТЬ ?
показати весь коментар
24.05.2021 08:43 Відповісти
Сетка КГБ похожа на грибницу и опутывает все сферы , потому Украина так долго не может сдыхаться совка и рашки и жить нормально как все европейцы
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6666
показати весь коментар
24.05.2021 08:47 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показати весь коментар
24.05.2021 09:00 Відповісти
Позавчера в беларуской тюрьме умер Витольд Ашурок. Официально - от остановки сердца. ..... Это невозможно комментировать
показати весь коментар
24.05.2021 08:47 Відповісти
Ошибаетесь!
Увы, пока это белоруссия! А для Беларуси, надо ещё постараться, пока не стала округом копростана, с през---вом *****!
показати весь коментар
24.05.2021 11:55 Відповісти
А при чём здесь Беларусь? Это РФ. Просто РФ уже захватила Беларусь, только ещё мало кто понял это.
показати весь коментар
24.05.2021 08:58 Відповісти
в силу природньої конструкції своєї психіки бульбофюрер замість того, щоб думати перед тим, що зробити, регоче. З точки зору психіатрії рейха він невиліковно хворий. йому ж 67 роуів накапало. Так що оцінювати дії БФюрера можуть тільки Семени Глузмани. А співпраця "чекістів" не припинялась. В них МІД бувший (по пятьорочці) зам Одеського КГБ. Розвідка ФСБ стежила за ним в Греції,зафіксувала вильот, "штаб" прийняв рішення - садити. Підняли Міг, а дальше -паранойя. Шизоїди в Україні та і у світі регочуть - будемо повторяти. Путін в шоці, Зеленському мову відняло. Ермак з Кулебою в прострації. Потомок "свободолюбивих ромів " (циган) ще не таке зашкварить.
показати весь коментар
24.05.2021 09:02 Відповісти
ну все - щас глибоко озаботяться та відмінять санкції по північному потоку...
показати весь коментар
24.05.2021 09:03 Відповісти
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6245 "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 7686
показати весь коментар
24.05.2021 09:04 Відповісти
А Батька отправит американцев сосать мороженко. И ничего ему не сделают.
показати весь коментар
24.05.2021 09:12 Відповісти
Спецслужби працюють на нацбезпеку так як треба, не те що українські соплежуї здатні лишень контрабас кришувати та бізнес кошмарити. Ще з відкритими ворогами держави ******* обнімашки.
показати весь коментар
24.05.2021 09:31 Відповісти
Зробити небо над Білорусью закритим. А всі його військові літаки спалити на аеродромах. Бо Білорусь стає цілком реальною загрозою навіть політам цивільної авіації в ЄС.
показати весь коментар
24.05.2021 09:32 Відповісти
Переходите к делу - начинайте мочить этих мудаков....
показати весь коментар
24.05.2021 17:09 Відповісти
 
 