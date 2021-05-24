"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича

США вимагають звільнити затриманого колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Романа Протасевича, затриманого під час екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США рішуче засуджують вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС та подальше зняття з борта і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - йдеться в заяві Блінкена, поширеній Держдепом.

Він зазначив, що цей "шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема, громадян США".

На думку Блінкена, незалежні засоби масової інформації є "найважливішою опорою, яка підтримує верховенство права, і життєво важливим компонентом демократичного суспільства".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.