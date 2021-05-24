В Україні за добу від COVID-19 померли 68 людей, зафіксовано 1334 нові випадки зараження, 6999 осіб одужали
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1334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
1334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 183 855 випадків коронавірусної хвороби.
Також за даними РНБО, за минулу добу 68 осіб померли від COVID-19 (всього - 49 436), одужали за минулу добу - 6999 (загалом - 1 957 561).
В Україні станом на ранок 24 травня хворіють на коронавірусну хворобу 176 858 осіб, що на 5733 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, Києві (125) та Харківській (101) області.
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1) В Украине по самым-самым завышенных оценкам, натянутым за уши по самый глобус, ну никак не более 50% переболевших ковидом в целом по популяции.
2) Индийский штамм имеет пугающую заразность, которая уже не на десятки процентов, а **в разы** больше чем у исходного вируса. Он распространяется как лесной пожар даже в странах, где действуют строгие ограничительные меры.
От новой катастрофической вспышки Европу пока спасает уже вполне ощутимое количество вакцинированных. А вот Индию, где этого не было, не спасло ничего.
Когда в Затоку приедет индийский штамм (не "если", а "когда"), то не будет никаких оснований ожидать какой-то другой динамики распространения, чем была в Индии. Даже если 80% тусовщиков там будут с антителами, то оставшихся 20%, при полном игноре мер предосторожности, хватит, чтобы разнести подарки по всей стране, как это было после Буковеля. И после этого мартовский коллапс покажется сущими цветочками...
https://nypost.com/2021/05/11/fauci-admits-covid-19-could-have-come-from-wuhan-lab-butts-heads-with-rand-paul/