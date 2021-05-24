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Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 травня у світі зареєстрували 478 004 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9897 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 167 531 200 випадків інфікування, з них 478 004 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 478 418 осіб, з них 9897 за минулу добу.

Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 148,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 68 людей, зафіксовано 1334 нові випадки зараження, 6999 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 15-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Стабильность - признак мастерства. Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7448
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24.05.2021 08:45
+1
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 109
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24.05.2021 08:46
+1
а почему Зеля сей факт не внес в список своих побед ? как ни крути второе место и совсем не важно в какой номинации
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24.05.2021 08:55
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В марте превышение 2020 года было на 18 тысяч человек. Можно смело утверждать что в день от ковида и последствий умирает 500 человек.
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24.05.2021 08:43 Відповісти
Стабильность - признак мастерства. Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7448
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24.05.2021 08:45 Відповісти
Украина занимает 15 место в мире и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 109
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24.05.2021 08:46 Відповісти
Та да! Тому, щоб не втра ати позицій і завжди бути чемпіонами, з коронавірусом потрібно боротися, а не перемагати. Бо ели вірус буде переможений, боротися вже не буде з чим. 😏
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24.05.2021 08:57 Відповісти
организатор корономора в Украине
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24.05.2021 09:01 Відповісти
а почему Зеля сей факт не внес в список своих побед ? как ни крути второе место и совсем не важно в какой номинации
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24.05.2021 08:55 Відповісти
Коли був Степашка були на першому місці в Європі, а при Ляшку лише на другому.
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24.05.2021 08:59 Відповісти
и второе в Европе по суточной смертности от COVID-19.

Увы, первое: расия не Европа, они азиаты.
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24.05.2021 09:14 Відповісти
Зато на кладбище повезут по новой дороге! Вам не угодишь! Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8481
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24.05.2021 09:20 Відповісти
Щось не сходиться, Рахувати потрібно кількість померлих на мільйон населення. і тому Україна твердо займає позицію лідера. Так що Індія з її антисанітарією безнадійно відстає від України в 2 рази.Мені здається що навіть в СРСР влада брехала менше ніж зараз. .
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24.05.2021 09:34 Відповісти
Степанов, ляшко, радуцкий.. явно проводят умышленный геноцид украинского народа. Чей приказ они выполняют?
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24.05.2021 09:42 Відповісти
 
 