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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт

Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.

Утім, як повідомляє "Європейська правда", текст заяви містить неправдиві відомості і не згадує про ключові обставин цього інциденту, передає Цензор.НЕТ.

Зауважимо, що пресслужба авіакомпанії зробила цю заяву за 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича

Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська".

Треба зауважити, втім, що друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.

Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт 01

Наразі у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Та найбільше звертає на себе увагу те, що авіакомпанія у своїй заяві "не помітила" те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину. Як відомо Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара за його причетність до координації анти лукашенківських протестів. Також, як відомо, у Мінську лишилися та не стали продовжувати подорож 4 громадянина Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".

"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпекової перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літаку разом з пасажирами та екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві. Чимало коментарів під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй через відсутність згадок про затримання її пасажирів.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО , что два явно кгбистских момента связаны с Беларусью
- это дело Шеремета и слив операции вагнеровцев
ТО ЕСТЬ ОБЩАЯ СЕТКА КГБ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ !!!
Может Баканов все таки сделает реформу СБУ ПО ПРОСЬБЕ США ?
Может пора для этого ФБР ПРИГЛАСИТЬ ?
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24.05.2021 08:59
+19
Не смешите мои тапки ! «Скоморох « птенец этого страшного кодла , а баканов сам входит в эту сетку , иначе не открыл бы уг. Дело на Семенченко ПО ЗАПРОСУ КГБ БЕЛОРУСИ , и не срывал - бы спецопераци
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24.05.2021 09:12
+18
Четверо пассажиров-россиян остались в Минске.
Такой себе двойной комплект "Петров-Баширов".
Думаю, что если бы самолет не посадили в Минске, то Протасевича просто отравили бы каким-нибудь очередным "новичком".
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24.05.2021 09:04
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ПыСы. И забудь про "Беларусь". Есть ТОЛЬКО Белоруссия. С флагом БССР, братским русским народом и пожизненным диктатором у власти.
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24.05.2021 09:25 Відповісти
Бульбаши аж никак не "братский русский народ"!!! Вы в курсе, что бульбаши для нас реально братский народ, а кацапы нет? Историю читайте внимательней!
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24.05.2021 09:31 Відповісти
Белоруссы - братский народ для русских.Бульбаши и лаптестанцы - братья на век.
Такова международная реальность. И тебе с ней придется смириться. А кто там кому генетически братья - так это в политике никого не колышет, это просто чушь для идиотов.
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24.05.2021 09:41 Відповісти
ТУПОРЫЛЫЙ МУДАК!!!!!!!!
А, ты **** ДИЛЕТАНТ, генетический анализ РАССЕЙСКОЙ ВАТЫ проводил???
Там славянской крови ВООБЩЕ НЕТ - одни татаро-монгольские гены.
Или, ты ПОЦ, думаешь, что узкоглазый, лысый, 1.50 ростом Кремлевский Карлик тоже русский???
Может тебе, ЧЕРНОЖОПЫЙ ПОЦ, они и братья.
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24.05.2021 10:02 Відповісти
Дилетант, ты не только дилетант, но еще и терпила?

Терпи, кацапчик, ты уже всю ленту засрал призывами в терпению))
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24.05.2021 10:25 Відповісти
я думал ты косишь под идиота , а оказалось ты в действительности тупой кацапский баран .
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24.05.2021 19:46 Відповісти
Белорусы были в составе Киевской Руси, а 14-го века вместе с нами в Великом Княжестве Литовском!!! раша тогда была мацковией в составе орды!
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24.05.2021 20:01 Відповісти
Уже было решение суда по этому поводу. Порошенко взбесился и другой суд отменил это решение
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24.05.2021 09:34 Відповісти
Подробнее можно?
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24.05.2021 09:35 Відповісти
Не может. Любая страна может закрыть лишь пролет над своей территорией, но это лишь себе в убыток!
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24.05.2021 11:32 Відповісти
Что мы имеем
1. То что спецслужбы лазят по всей Европе
2 . Взрыв Шеремете стает еще ближе к причасности спецслужб Белорусосии
Ну и в самого блогера очко не рыпело лететь в Прибалтику через Белорусь ,пролетая над кальтофелендом навернои факи тыкал лукашенку ...
Тем более он летел из Афин а это дача №1 российской мафии
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24.05.2021 09:22 Відповісти
уж есть заявление МИД Ирландии. Между прочим, они обратили внимание, что самолет вылетел из страны-члена ЕС и члена НАТО и летел в страну ЕС и члена НАТО, так что тут и НАТО должны сказать свое веское слово.

На них надавят, просто так это ни Путину ни Луке не обойдется.
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24.05.2021 10:27 Відповісти
Как известно из уже предъявленного Протасевичу обвинения, казнь ему не грозит, а всего то 15 лет.
Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета.
Минск мог быть выбран пилотом для посадки из соображений лучшей готовности для спасения пассажиров и самолета при приземлении и в случае взрыва или иных действий террористов.
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24.05.2021 09:23 Відповісти
"всего то 15 лет..."

...
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24.05.2021 09:26 Відповісти
"Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета."

Чушь. Авиакомпания просто пока что избегает сильных формулировок в стартовом заявлении - ждет решения мирового сообщества.
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24.05.2021 09:53 Відповісти
Ну да, когда "мировое сообщество" в лице Госдепа прикажет упоминать истребитель, то компания "вспомнит", что это было.
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24.05.2021 13:04 Відповісти
засмередло кремлевскими портянками. Ты чого сюди приблудило, чудо ватне?
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24.05.2021 16:00 Відповісти
всего-то 15 лет?!!!

и вам того же.
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24.05.2021 10:29 Відповісти
баньте кацапську нечисть.
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24.05.2021 14:22 Відповісти
Как-то не удивляет, мы возвратились во времена конца 30-х годов прошлого века когда руководители ведущих Западных стран оказались никчемными импотентами и трусами. К сожалению мы переживаем сейчас нечто похожее.
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24.05.2021 09:27 Відповісти
сейчас хуже
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24.05.2021 09:30 Відповісти
100% а Крым это парашные Судеты....
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24.05.2021 09:41 Відповісти
Судеты + Австрия - 2 в 1м.
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24.05.2021 09:54 Відповісти
Все правильно, только сейчас ХУЖЕ!!!
Все западные типа Политики с потрохами куплены ******.
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Со вчерашнего дня нормальные люди начали объявлять бойкот Ryanayr
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24.05.2021 09:30 Відповісти
и заодно пусть мониторя т компании-наследники.
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24.05.2021 09:40 Відповісти
И сколько человек уже объявили?
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24.05.2021 11:35 Відповісти
Все переговоры с бортом записывает чёрный ящик , если правда , что истребитель предупредил о открытии огня, последствия для лукавого могут быть конкретные .Авиакомпания ирландская скрыть инфу не рискнёт.
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24.05.2021 09:42 Відповісти
Posaziri potverzdajet sto vydeli samoliot i daze kogda potom leteli Vilnius toze soprovozdal istribitel
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24.05.2021 09:47 Відповісти
есть видео с МИГом, с полным вооруженим.
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24.05.2021 10:31 Відповісти
Ryanair - ирландская авиакомпания. И все, кто попадает под критику англичан, для них жертвы. Вот они возможно и помогли Лукашенко... Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 2498
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24.05.2021 09:43 Відповісти
тогда пусть лукашенко с ними и летает
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24.05.2021 11:26 Відповісти
Uze naciali aviakompaniji obxodit prostranstvo Belorus.Nado i im zakrit nebo nad Evropoj
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24.05.2021 09:45 Відповісти
Хм, странно, главное а что им молчать, в Беларуси нет даже пункта вылета RyanAir. Многие беларусы, чтобы им полетать, так как билеты дешевые, как раз в Вильнюс и гоняли автобусом.
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24.05.2021 09:49 Відповісти
А, у этого ПАРНЯ мозги вообще есть???
В Афинах увидел за собой слежку, самолет летит через территорию Беларуси.
Какого ХЕРА ты в этот самолет садишься???
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24.05.2021 09:53 Відповісти
Так, Боженька його попередив, але хлопець вирішив посмикати його за бороду.
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24.05.2021 10:25 Відповісти
таких случаев, чтобы самолет насильно сажали под надуманным предлогом, пока не было.

Этот Протасевич станет для Луки тем же что Гонгадзе для Кучмы.
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24.05.2021 10:32 Відповісти
Не станет. Беларусь - не Украина..
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24.05.2021 10:41 Відповісти
Надо быть конченым дебилом чтобы оппозиционеру из рейхспотейто светиться в аэропортах и самолётах.
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Цапи вже заробили собі на контрольні санкції в голову проти ПП2
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Ирландцы, видимо, думают, что они на своём островке как "в домике".
И что их не касается то, что происходит где-то далеко, в другом месте.
Но это не так.
2017г. - Российские хакеры атаковали энергетику Ирландии (The Times)

2021г. - Хакеры из Санкт-Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии (The Irish Time)
Им, что, нужно чтобы русские в центре Дублина распылили ОВ или подорвали ядерный заряд, и вот только тогда они таки заметят, что что-то вокруг происходит?
...
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24.05.2021 09:59 Відповісти
Надеюсь, что Луку официально признают террористом

Чтобы было окончательно ясно - пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 5447

Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Вадим Лукашевич
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24.05.2021 10:02 Відповісти
Всі записи перемовин пілотів фіксуються. Тому це буде обов'язково оприлюднено.
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24.05.2021 10:10 Відповісти
так же как и расследование по Боингу. Лет через 20-30....
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25.05.2021 00:56 Відповісти
да.. пилоты сделали что могли...

в отличие от трусов в руководстве компании с их трусливым заявлением.
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24.05.2021 10:34 Відповісти
Саме так і є, напевно. Мене теж одразу здивували на ФР висота і швидкість цього Боінга за 70 км від аеропорту призначення.
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24.05.2021 11:14 Відповісти
за две минуты не успел бы он открыть огонь . надо было просить литовского диспетчера поднять в воздух НАТОВские истребители - дескать атакован военным самолетом террористов прошу немедленной помощи . сделать вид что разворачиваеця и уйти в Литву . Испугался командир самолета .
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24.05.2021 19:31 Відповісти
Чему удивляться? Ryanair - обычные коммерсанты, которые не хотят лишиться рынка в Белоруси. Иметь гражданскую позицию - это роскошь, которую могут себе позволить единичные компании. Ryanair явно не из их числа.
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24.05.2021 11:19 Відповісти
А самалет райяна в Вильнюсе праверили на предмет установки бомбы после праверки лукабздями. Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт - Цензор.НЕТ 1786
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24.05.2021 12:14 Відповісти
Думаю если поискать то во владельцах компании можно найти рашинские корни.
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24.05.2021 12:19 Відповісти
Трусость администрации авиакомпании "Райнэйр" сыграла на руку белорусско-российскому терроризму.Боязнь назвать случившееся авиапиратством должна быть оценено потенциальными клиентами "Райнэйр"...Если компания есть поддакнувшая международным террористам,то пользоваться услугами компании равносильно ставить себя заведомо заложником чьих-то политических игрищ с возможным фатальным финалом...Хочется надеяться,что международные ассоциации авиаперевозчиков и тех,кто выдаёт лицензии на них,правильно дадут оценку руководству и самой компании "Райнэйр"
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24.05.2021 14:24 Відповісти
эта компания просто обязана вылететь в трубу...
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24.05.2021 17:13 Відповісти
Никогда не летал этой авиакомпанией , а теперь даже если бесплатно предложат не полечу .
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24.05.2021 19:24 Відповісти
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