Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.
Утім, як повідомляє "Європейська правда", текст заяви містить неправдиві відомості і не згадує про ключові обставин цього інциденту, передає Цензор.НЕТ.
Зауважимо, що пресслужба авіакомпанії зробила цю заяву за 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.
Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська".
Треба зауважити, втім, що друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.
Наразі у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.
Та найбільше звертає на себе увагу те, що авіакомпанія у своїй заяві "не помітила" те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину. Як відомо Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара за його причетність до координації анти лукашенківських протестів. Також, як відомо, у Мінську лишилися та не стали продовжувати подорож 4 громадянина Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".
"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпекової перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літаку разом з пасажирами та екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві. Чимало коментарів під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй через відсутність згадок про затримання її пасажирів.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки.
Будь ласка, зачекайте...
Такова международная реальность. И тебе с ней придется смириться. А кто там кому генетически братья - так это в политике никого не колышет, это просто чушь для идиотов.
А, ты **** ДИЛЕТАНТ, генетический анализ РАССЕЙСКОЙ ВАТЫ проводил???
Там славянской крови ВООБЩЕ НЕТ - одни татаро-монгольские гены.
Или, ты ПОЦ, думаешь, что узкоглазый, лысый, 1.50 ростом Кремлевский Карлик тоже русский???
Может тебе, ЧЕРНОЖОПЫЙ ПОЦ, они и братья.
Терпи, кацапчик, ты уже всю ленту засрал призывами в терпению))
1. То что спецслужбы лазят по всей Европе
2 . Взрыв Шеремете стает еще ближе к причасности спецслужб Белорусосии
Ну и в самого блогера очко не рыпело лететь в Прибалтику через Белорусь ,пролетая над кальтофелендом навернои факи тыкал лукашенку ...
Тем более он летел из Афин а это дача №1 российской мафии
На них надавят, просто так это ни Путину ни Луке не обойдется.
Если авиакампания не упомянула истребитель, значит, пилот о нем не знал и это никак не повлияло на решение командира самолета.
Минск мог быть выбран пилотом для посадки из соображений лучшей готовности для спасения пассажиров и самолета при приземлении и в случае взрыва или иных действий террористов.
...
Чушь. Авиакомпания просто пока что избегает сильных формулировок в стартовом заявлении - ждет решения мирового сообщества.
и вам того же.
Все западные типа Политики с потрохами куплены ******.
В Афинах увидел за собой слежку, самолет летит через территорию Беларуси.
Какого ХЕРА ты в этот самолет садишься???
Этот Протасевич станет для Луки тем же что Гонгадзе для Кучмы.
И что их не касается то, что происходит где-то далеко, в другом месте.
Но это не так.
2017г. - Российские хакеры атаковали энергетику Ирландии (The Times)
2021г. - Хакеры из Санкт-Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии (The Irish Time)
Им, что, нужно чтобы русские в центре Дублина распылили ОВ или подорвали ядерный заряд, и вот только тогда они таки заметят, что что-то вокруг происходит?
...
Чтобы было окончательно ясно - пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.
Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.
Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.
Вадим Лукашевич
в отличие от трусов в руководстве компании с их трусливым заявлением.