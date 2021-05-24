Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт

Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.

Утім, як повідомляє "Європейська правда", текст заяви містить неправдиві відомості і не згадує про ключові обставин цього інциденту, передає Цензор.НЕТ.

Зауважимо, що пресслужба авіакомпанії зробила цю заяву за 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.

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Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про через потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська".

Треба зауважити, втім, що друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.

Наразі у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Та найбільше звертає на себе увагу те, що авіакомпанія у своїй заяві "не помітила" те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину. Як відомо Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара за його причетність до координації анти лукашенківських протестів. Також, як відомо, у Мінську лишилися та не стали продовжувати подорож 4 громадянина Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".

"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпекової перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літаку разом з пасажирами та екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві. Чимало коментарів під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй через відсутність згадок про затримання її пасажирів.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки.