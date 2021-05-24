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Батько ексголовного редактора NEXTA Протасевича про арешт сина в Білорусі: Операція готувалася не один день, і не тільки спецслужбами РБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Батько ексголовного редактора NEXTA Протасевича про арешт сина в Білорусі: Операція готувалася не один день, і не тільки спецслужбами РБ

Родина арештованого в Білорусі ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича вважає, що арешт був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це батько опозиціонера Дмитро Протасевич розповів в інтерв'ю "Радыё Свабода", передає ТСН.

"Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі", - висловився чоловік.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було "терористичним актом".

"Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірше, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним", - поділився Дмитро Протасевич.

Побоюючись політичного переслідування, родина Протасевичів виїхала з Білорусі вісім місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт

На його думку, дії білоруської влади віддзеркалюють "стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз".

"Нинішня влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь її дії стануть відомі світовій громадськості. Вони думають, (...) якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку", - продовжив чоловік.

Він також прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю. Це, зауважує Протасевич, "сильно позначиться на "Белавіа", але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення".

"У першу чергу контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенка і нинішніх чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування акаунтів. Це чинитиме серйозний тиск", - підсумував батько Романа Протасевича.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 630
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24.05.2021 09:16
+7
Без руцьких таварищей не обошлось, это и к гадалке не ходи
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24.05.2021 09:15
+6
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 09:28
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Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 4292 Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 4056
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24.05.2021 09:11 Відповісти
Це почерк *****.
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24.05.2021 09:12 Відповісти
Без руцьких таварищей не обошлось, это и к гадалке не ходи
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24.05.2021 09:15 Відповісти
Отец экс-главреда NEXTA Протасевича об аресте сына в Беларуси: Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ - Цензор.НЕТ 630
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24.05.2021 09:16 Відповісти
Все Опозиционеры должны передвигаться Поездом и то нет Гарантии безопастности , а Где Она есть???.
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24.05.2021 09:16 Відповісти
"наверное, не только спецслужбами Беларуси...." его сына схватили и увечат фсб+кгб а он по прежнему не решается назвать расею и туПина союзником таракана......
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24.05.2021 09:21 Відповісти
Була ж інформація, що батько Протасевича разом з російськими спецслужбами і створили цю "Нехту".
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25.06.2021 17:11 Відповісти


он бы еще транзитным автобусом Афины - Гомель- Вильнюс поехал ..Ставки были высоки накрайняк могли бы и Буком самолет сбить на учениях ... как говорят десятой дорогой надо обходить
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24.05.2021 09:26 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
показати весь коментар
24.05.2021 09:28 Відповісти
Во-во. У ворогів треба вчитися. Розвели дємагогію.
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24.05.2021 09:36 Відповісти
Интересует сейчас будет ли наше, пока еще руководство, закупать электроэнергию у Беларуси
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24.05.2021 09:30 Відповісти
Про Протасевича вот еще что. 4 мая Лукашенко своим личным указом лишил воинских наград отца Романа Протасевича, подполковника запаса Дмитрия Протасевича, который отдал воинской службе 29 лет. Отец журналиста никогда не делал никаких политических заявлений, не был публичным лицом
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24.05.2021 09:44 Відповісти
Лука будет гореть в аду еще и за это преступление против совести.
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24.05.2021 09:59 Відповісти
Ось для цього релігії і придумали - з раєм, пеклом, гуріями і т.п. Щоб плебс себе втішав, що тиран буде горіти в пеклі, а вони самі будуть в раю. Треба просто трохи потерпіти. Або пожертвувати собою. Або ще щось, що вигідно цим тиранам.
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24.05.2021 11:01 Відповісти
Чичваркин сразу написал, что НИКОГДА не летает маршрутами, которые проходят бывшими саттелитами Совка.
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24.05.2021 10:13 Відповісти
"Операция готовилась не один день, и не только спецслужбами РБ" Возможно в ней участвовал экипаж самолета компании Ryanair при поддержке/сочувствии компании Ryanair. Вот что пишет Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота:
Что бы сделал я https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2842922-echo/
АВТОРEchoMSK
В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?
Отвечаю:
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановке, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
24 мая 2021
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24.05.2021 10:18 Відповісти
 
 