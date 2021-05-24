УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11337 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
9 354 77
Білорусь (5968) Євросоюз (7020) Хармс Ребекка (72) Протасевич Роман (296)

Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс

Ексдепутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс вказала на необхідність введення санкцій не тільки проти Мінська, а й проти Росії в разі її причетності до захоплення літака Ryanair.

"Якщо російські агенти брали участь в захопленні літака, то санкції повинні бути введені і проти Росії", - заявила Хармс, коментуючи де-факто захоплення підтримуваним Москвою білоруським режимом лайнера авіакомпанії Ryanair, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами німецької політичної діячки, на ці нові санкції проти РФ могли б включати, зокрема, відмову від проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Хармс висловила надію, що всі міжнародні рейси в небі над Білоруссю будуть припинені.

"Усі особи, відповідальні за цей акт повітряного піратства, повинні бути передані в міжнародний суд. Не повинно бути жодної безкарності для диктатора і лояльних йому офіцерів в білоруських військово-повітряних силах", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько ексголовного редактора NEXTA Протасевича про арешт сина в Білорусі: Операція готувалася не один день, і не тільки спецслужбами РБ

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
О Господи....ви ніяк не бачите пряму агресію русні проти України, а тут знайдете докази. ХА !
показати весь коментар
24.05.2021 09:42
+16
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 3974 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 975
показати весь коментар
24.05.2021 09:45
+12
Сейчас Европа сопли пожует, выразят обеспокоенность, луке пригрозят пальчиком, а через месяц все проглотят.
показати весь коментар
24.05.2021 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять санкции ?та не боиться их Россия
показати весь коментар
24.05.2021 09:53 Відповісти
А что же печальная лошадь (лавров) о санкциях блеяла?
показати весь коментар
24.05.2021 10:07 Відповісти
Таких как вводят не боится.
показати весь коментар
24.05.2021 10:09 Відповісти
Ну тогда какая ва разница? Но вводить надо!
показати весь коментар
24.05.2021 15:05 Відповісти
да хрена с два они его запретят
показати весь коментар
24.05.2021 09:54 Відповісти
Это акт воздушного терроризма!!!
показати весь коментар
24.05.2021 09:36 Відповісти
эрефия с кремлевской бандой и есть страна -террорист:польский самолет в смоленской трагедии,МН-!7,боевые отравляющие в Англии,взрывы домов, фактов и фактов .....
показати весь коментар
24.05.2021 09:44 Відповісти
Кто Скажет , а есть ли Отличие между КГБ Белорусии и ФСБ россии.Если все учебные заведения в россии.
показати весь коментар
24.05.2021 09:39 Відповісти
Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 7279 Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 1495
показати весь коментар
24.05.2021 09:42 Відповісти
РФ=Беларусь
показати весь коментар
24.05.2021 09:47 Відповісти
2 шизофреника. 2 фашистских страны. Но роССия еще и нацизмом не брезгует.
показати весь коментар
24.05.2021 10:20 Відповісти
Ты уверен, что нацизма нет в Беларуси? Нам его просто не показывают. Кстати в РФ до 2014 года нацизма тоже не было.
показати весь коментар
24.05.2021 10:24 Відповісти
Ну, как же не было? А чурки, хохлы, бульбаши и т.д.
показати весь коментар
24.05.2021 10:26 Відповісти
россия всегда была страной-шовинистом. Я со своими родственниками из россии перестал общаться. Я для них - хохол. И будучи там, я очень сильно был поражен нищетой. Но пузыри надували.
показати весь коментар
24.05.2021 10:35 Відповісти
А в этом есть еще сомнения?
показати весь коментар
24.05.2021 09:40 Відповісти
О Господи....ви ніяк не бачите пряму агресію русні проти України, а тут знайдете докази. ХА !
показати весь коментар
24.05.2021 09:42 Відповісти
А есть сомнения? Если в мире происходит говно - это рашина ряха там торчит.
показати весь коментар
24.05.2021 09:43 Відповісти
"Преступники захватили государство и само государство сделали орудием своих преступлений" (с) Из вердикта Нюрнбергского процесса.
показати весь коментар
24.05.2021 09:43 Відповісти
Европроститутки и евроимпотенты могут только кудахкать. Им самолёт сбили, а они поглотили. А тут какой-то захват...)))
показати весь коментар
24.05.2021 09:43 Відповісти
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 3974 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 975
показати весь коментар
24.05.2021 09:45 Відповісти
Вообще Лукашенко молодец. Спецслужба работает отменно и их гос интересы защищает отлично.
показати весь коментар
24.05.2021 09:46 Відповісти
Ліг під ***** і державні інтереси?
показати весь коментар
24.05.2021 09:50 Відповісти
Ты не путай свою личную шерсть с государственной. Лукашенку никто не избирал. Голосовало за него три процента.
показати весь коментар
24.05.2021 10:13 Відповісти
Сталин в сердце?
показати весь коментар
24.05.2021 10:23 Відповісти
Гос интересы и интересы усатого таракана диаметрально противоположны. Репутация государства-террориста аукаться будет беларусам и их потомкам очень долго.
показати весь коментар
24.05.2021 10:27 Відповісти
Если Россия причастна к захвату самолета Ryanair - должны быть санкции: это акт воздушного пиратства, - Хармс

===============
Первая быстрая и здравая мысль про РФ от ЕСза сутки вместо восьмилетней озабоченности. Для ЕС угнать самолет это бОльшее преступление чем война и оккупация.
показати весь коментар
24.05.2021 09:46 Відповісти
Согласен с Вами на все 100%
показати весь коментар
24.05.2021 10:38 Відповісти
Сейчас Европа сопли пожует, выразят обеспокоенность, луке пригрозят пальчиком, а через месяц все проглотят.
показати весь коментар
24.05.2021 09:46 Відповісти
идите СП2 стройте....
показати весь коментар
24.05.2021 09:47 Відповісти
Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 8206 Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 7099
показати весь коментар
24.05.2021 09:50 Відповісти
а куда же без нее родимой
показати весь коментар
24.05.2021 09:49 Відповісти
Слово "если" здесь неуместно. Причастна 200 %. Думаю, лукаш сам бы такую операцию не провернул. 4 гражданина рашки, которые сошли с борта в аэропорту Минска, говорят сами за себя.
показати весь коментар
24.05.2021 09:53 Відповісти
чёт никогда не слышала, что самолёт моралеса захватывали. а досмотр борта можно назвать ограблением? Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 9279
показати весь коментар
24.05.2021 10:01 Відповісти
Кто захватывал самолет Моралеса?
показати весь коментар
24.05.2021 10:11 Відповісти
его не захватили, так-же как этот самолёт, а посадили в вене и досмотрели.
показати весь коментар
24.05.2021 10:55 Відповісти
То, что в Беларуси самолет посадили, шантажируя истребителем, вьі не заметили?
показати весь коментар
24.05.2021 10:58 Відповісти
а то что в вене посадили отзывом разрешения на пролёт над другими странами вам не кажется шантажом? австрия не граничит с морями потому от туда никуда не улетишь.
показати весь коментар
24.05.2021 11:05 Відповісти
Вот. Цивилизованно, без угроз расстрелять самолет, принудили сесть.
показати весь коментар
24.05.2021 11:13 Відповісти
смешно! растрелять не угражали? а если нарушил запрет на пролёт, например, над францией. французы бы просто озвучили ноту протеста? чё смеятся-то
показати весь коментар
24.05.2021 11:19 Відповісти
Французьі когда-либо сбивали умьішленно гражданские самолетьі, как кремляди?
показати весь коментар
24.05.2021 11:21 Відповісти
А шо, белоруссы сбивали?
Или напомнить 2016-й год когда Украина точно также под угрозой поднять истребители завернула от границы самоль Белавиа? Память коротка?
показати весь коментар
24.05.2021 11:26 Відповісти
Лукашенко, сам неадекват, явно действует не сам, а в случке з пуйлом.
В Минске с борта сошли и граждане кацапии.
И еще спецслужбам Греции предстоит вьіяснить что за хмьірь, чей гражданин, следил за Протасевичем в Афинах.
Вполне возможно, что очередное фсбєшное "шпили-вили".
показати весь коментар
24.05.2021 11:30 Відповісти
в чем разница с украинской ситуацией в 2016-м?
показати весь коментар
24.05.2021 11:33 Відповісти
похер чей хмырь... главное. шо бебил Протасевич с белорусским паспортом
показати весь коментар
24.05.2021 11:34 Відповісти
В том, что в Украине при власти бьіли не бульбофюрерьі, котрьім плевать на мнение цивилизованного мира.
показати весь коментар
24.05.2021 11:38 Відповісти
давай про 2016-й, когда точно также укр. Пецюня угрожал поднять истребители. Для Миг-29 похер кого догонять - у него скорость в три раза быстрее пас. лайнера
показати весь коментар
24.05.2021 15:58 Відповісти
Ну давай. Какая тогда была реакция цивилизованного мира?
показати весь коментар
24.05.2021 16:02 Відповісти
вообще никакая.
показати весь коментар
24.05.2021 17:56 Відповісти
То-то же.
показати весь коментар
24.05.2021 19:14 Відповісти
Чи вони ідіоти у ЄС, чи прикидаються .... ніяк не розберу?
Невже не зрозуміло що усатому таргану, що ***** з міліардами, санкції на які осмілитися може ЄС до сраки . Тим більше що Німеччина тягне СП2 й чітко дає зрозуміти що за ради бабла й своєї економіки вони ладні співпрацбвати хочь з сатаною, що вже кажати про вбивц й терористів - РФ.
Чергове бла..бла...бла... озабочені.... для лохторату.
показати весь коментар
24.05.2021 10:13 Відповісти
Что значит если? По факту - это *****, формально - таракан. Терроризм, возведенный в ранг государственной политики - это отличительная черта *****. Таракан сам на это не пошел бы. Но, формально, это его работа и будет отгребать. По сути ***** загнал "особо хитрого и умного таракана" в капкан, из которого уже не выбраться. Это для наших "особо умно-хитрых" урок: не играться с *****м, вылезет боком.
показати весь коментар
24.05.2021 10:16 Відповісти
А вони не грають.... вони на нього працюбть.
показати весь коментар
24.05.2021 10:19 Відповісти
Да, это верно относительно зеленского и окружения. Но, возможно, есть еще те, кто верит, что можно быть "особо хитрым" и переиграть путина. Вот это больше для них, чтобы не было иллюзий по поводу происходящего. Пусть глянут на соседей и подумают.
показати весь коментар
24.05.2021 10:30 Відповісти
гопник отсосия и его прихвостни ровно настолько смелы, насколько им позволяют и насколько сурово наказание за нарушение международного права. Где та черта , перейдя которую россия будет признана страной террористом? Озабоченность и перенос красной линии лишь подзадоривает преступника!
показати весь коментар
24.05.2021 10:18 Відповісти
нікчеми...
показати весь коментар
24.05.2021 10:18 Відповісти
Скільки ще европейські гівноміси будуть в носі колупатись і пуйлу пальцем махати? Що ще має статися, аби їхні трансмужі заворушились?
показати весь коментар
24.05.2021 10:23 Відповісти
Думаю перший тиждень після цього Терра-АКТА від Луки, весь ЄС буде неодноразово виказувати про свою стурбованість, ПРІ_ЗЕ_ПІЗДЕНТ срочно поїде міст відкривати, або асфальт класти і на цьому все закінчиться, єлектроенергія і бензин з Білорусі потече в Україну, що продається в магазинах із московії, не зіпсується, пліснява буде продовжує квітнути.
КДБ Білорусі шляхом обманного повідомлення про бомбу посадило в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Начебто навіть піднімали винищувач для примусової посадки. На борту був засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він затриманий. КДБ звинувачує його в причетності до терористичної діяльності. Це аж до смертної кари. Хлопцеві 25 років.Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс - Цензор.НЕТ 4732.
показати весь коментар
24.05.2021 10:49 Відповісти
Господи... дебилы1 Россия каким тут хером . если дозвол на поднятие истребителя с 6 ракетами выдал лично Лукашенко?
показати весь коментар
24.05.2021 11:17 Відповісти
Вспомните тупые придурки 2016 год, как Украина точно также завернула и посадила самоль Белавиа!
показати весь коментар
24.05.2021 11:18 Відповісти
разница есть, и большая
показати весь коментар
24.05.2021 11:56 Відповісти
В чем???
Также угрожала истребителями
показати весь коментар
24.05.2021 15:55 Відповісти
Вопрос "Если", здесь даже не стоит.
показати весь коментар
24.05.2021 11:29 Відповісти
Давайте без "если"
показати весь коментар
24.05.2021 11:52 Відповісти
Европейцы прикалываются - за сбитие МН-17 никаких санкций, как и за отравление и посадку Навального, а тут прямо такое искреннее возмущение. Сраная Европа от Путлера все проглотит, да еще и с причмокиванием.
показати весь коментар
24.05.2021 12:50 Відповісти
За Путиным 146-я млн страна с ядерным оружием.
За Лукашенко - Путин со 146 млн страной и ядерным оружием. Поэтому он срать хотел на все и на всех.
показати весь коментар
24.05.2021 16:00 Відповісти
 
 