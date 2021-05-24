Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс
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Ексдепутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс вказала на необхідність введення санкцій не тільки проти Мінська, а й проти Росії в разі її причетності до захоплення літака Ryanair.
"Якщо російські агенти брали участь в захопленні літака, то санкції повинні бути введені і проти Росії", - заявила Хармс, коментуючи де-факто захоплення підтримуваним Москвою білоруським режимом лайнера авіакомпанії Ryanair, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами німецької політичної діячки, на ці нові санкції проти РФ могли б включати, зокрема, відмову від проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".
Також Хармс висловила надію, що всі міжнародні рейси в небі над Білоруссю будуть припинені.
"Усі особи, відповідальні за цей акт повітряного піратства, повинні бути передані в міжнародний суд. Не повинно бути жодної безкарності для диктатора і лояльних йому офіцерів в білоруських військово-повітряних силах", - заявила вона.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Первая быстрая и здравая мысль про РФ от ЕСза сутки вместо восьмилетней озабоченности. Для ЕС угнать самолет это бОльшее преступление чем война и оккупация.
Или напомнить 2016-й год когда Украина точно также под угрозой поднять истребители завернула от границы самоль Белавиа? Память коротка?
В Минске с борта сошли и граждане кацапии.
И еще спецслужбам Греции предстоит вьіяснить что за хмьірь, чей гражданин, следил за Протасевичем в Афинах.
Вполне возможно, что очередное фсбєшное "шпили-вили".
Невже не зрозуміло що усатому таргану, що ***** з міліардами, санкції на які осмілитися може ЄС до сраки . Тим більше що Німеччина тягне СП2 й чітко дає зрозуміти що за ради бабла й своєї економіки вони ладні співпрацбвати хочь з сатаною, що вже кажати про вбивц й терористів - РФ.
Чергове бла..бла...бла... озабочені.... для лохторату.
КДБ Білорусі шляхом обманного повідомлення про бомбу посадило в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Начебто навіть піднімали винищувач для примусової посадки. На борту був засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він затриманий. КДБ звинувачує його в причетності до терористичної діяльності. Це аж до смертної кари. Хлопцеві 25 років..
Также угрожала истребителями
За Лукашенко - Путин со 146 млн страной и ядерным оружием. Поэтому он срать хотел на все и на всех.