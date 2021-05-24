23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов

Сім років тому, 23 травня 2014 року, батальйон "Донбас" вступив у бій проти російських найманців. Добровольці, озброєні випадковою зброєю, почали боротися за свою країну.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Не можна забувати важливі дати. 7 років тому, 23 травня 2014-го, у свій перший бій вступило "незаконне збройне формування" - батальйон "Донбас". Випадкові люди, кілька десятків, які були озброєні якоюсь зброєю, що випадково потрапила до них, пара гвинтівок, кілька автоматів, набої, які рахували поштучно на кожного, це ж і для самооборони мало. Вони ледь познайомилися і ледь встигли зрозуміти, як збираються йти під кулі, але їх об'єднало одне - бажання боротися за свою країну, бажання показати, чий насправді Донбас", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, кожен з воїнів ризикував своєю головою.

"Вони не вимагали у своєї розгубленої держави взагалі нічого - ні зброї, ні постачання, ні наказу. Адже вони були добровольцями, і в цьому бою вони і стали для всіх нас справжнім українським Донбасом. Про бій багато пишуть як про трагедію, але насправді чималих втрат на той час зазнав і противник. У базі даних українського блогера Necromancer є детальні поіменні особисті дані про 5 убитих у тому бою терористів батальйону "Восток", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Два пенсіонери з інсультами та інвалідністю: один 61-річний колишній офіцер прикордонних військ КДБ СРСР родом з Покровська, другий - 57-річний колишній майстер спорту і спортивний тренер з Макіївки, 35-річний програміст-"ботанік" з Бахмута, який давно переїхав до Києва, двоє жителів Донецька - 33 і 36 років. ... П'ять українських героїв залишилися там назавжди, біля церкви в Карлівці, і кров'ю розписалися: Донбас - це Україна! Ми ніколи не забудемо ваш подвиг", - підсумував Бутусов.

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