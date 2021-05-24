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23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

23 травня 2014 року батальйон

Сім років тому, 23 травня 2014 року, батальйон "Донбас" вступив у бій проти російських найманців. Добровольці, озброєні випадковою зброєю, почали боротися за свою країну.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Не можна забувати важливі дати. 7 років тому, 23 травня 2014-го, у свій перший бій вступило "незаконне збройне формування" - батальйон "Донбас". Випадкові люди, кілька десятків, які були озброєні якоюсь зброєю, що випадково потрапила до них, пара гвинтівок, кілька автоматів, набої, які рахували поштучно на кожного, це ж і для самооборони мало. Вони ледь познайомилися і ледь встигли зрозуміти, як збираються йти під кулі, але їх об'єднало одне - бажання боротися за свою країну, бажання показати, чий насправді Донбас", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, кожен з воїнів ризикував своєю головою.

"Вони не вимагали у своєї розгубленої держави взагалі нічого - ні зброї, ні постачання, ні наказу. Адже вони були добровольцями, і в цьому бою вони і стали для всіх нас справжнім українським Донбасом. Про бій багато пишуть як про трагедію, але насправді чималих втрат на той час зазнав і противник. У базі даних українського блогера Necromancer є детальні поіменні особисті дані про 5 убитих у тому бою терористів батальйону "Восток", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Два пенсіонери з інсультами та інвалідністю: один 61-річний колишній офіцер прикордонних військ КДБ СРСР родом з Покровська, другий - 57-річний колишній майстер спорту і спортивний тренер з Макіївки, 35-річний програміст-"ботанік" з Бахмута, який давно переїхав до Києва, двоє жителів Донецька - 33 і 36 років. ... П'ять українських героїв залишилися там назавжди, біля церкви в Карлівці, і кров'ю розписалися: Донбас - це Україна! Ми ніколи не забудемо ваш подвиг", - підсумував Бутусов.

Також читайте: Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко

23 травня 2014 року батальйон Донбас вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов 01
23 травня 2014 року батальйон Донбас вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов 02
23 травня 2014 року батальйон Донбас вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов 03
23 травня 2014 року батальйон Донбас вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов 04
23 травня 2014 року батальйон Донбас вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7853 23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8037
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24.05.2021 09:56
+14
Не думав Семен тоді, що через сім років ФСБ по замовленню КДБ Білорусі його посадить до сізо СБУ.
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24.05.2021 10:01
+10
Именно Семенченко тогда сколотил "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс" и был там командиром....
Теперь его судят... за создание незаконных вооружённых формирований.
Однако это "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс", первое вступило в бой с рашистскими оккупантами на Донбассе, когда ВСУ и другие силовики были ещё дезорганизованы и деморализованы а значит не боеспособны (по заявлению власти) в тот момент.
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24.05.2021 10:05
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23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7853 23 мая 2014-го батальон "Донбасс" вступил в свой первый бой в Карловке, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8037
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24.05.2021 09:56 Відповісти
Ще один привід вшановувати День Героїв
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24.05.2021 09:58 Відповісти
И там жесткой писты получила. Действительно. есть шо вспомнить . Дурдом вэсэлка!
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Не думав Семен тоді, що через сім років ФСБ по замовленню КДБ Білорусі його посадить до сізо СБУ.
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24.05.2021 10:01 Відповісти
"Аби не Порох" в дії.
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24.05.2021 10:03 Відповісти
Що Пєця, що Зєля - одна шобла. На людях дулі тицяють один-одному, а позаочі - цілую, тисну руку, обнімаю...
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24.05.2021 10:59 Відповісти
Я іньшого висеру від юледрочера навіть не очікував.
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24.05.2021 11:40 Відповісти
Тюля под юбку вернула крупнейшего схематозника и мошенника Тоху Яценка. А на людях она против корипции. Как же так? Почему реалии не такие сказочные, а лживые как и баба Тюля?
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24.05.2021 12:09 Відповісти
Його з Батьківщини скоріше посадять. Як і з Лозинським було. Сидів би він і далі в ПР, то і не сів би. Досі б полював на українців. А так сів. Не рятує злочинців належність до партії Батьківщина.
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24.05.2021 12:23 Відповісти
І схеми в Батьківщині він мутити не зможе, бо партія опозиційна. Може совість людині спати не дає, бо кинув лідерку в біді і пішов до її ворогів. Але це вже особисте право Юлі - вибачати, або ні.
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24.05.2021 12:25 Відповісти
А прежде, чем отправить Тошу в буцигарню, Тюля откормит его грудью. Жалко выглядит это плятское шапито. Тварь, выдоившая схематозом миллиарды из экономики и карманов людей, теперь видный оппозит от белого братства. Тьху.
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24.05.2021 12:28 Відповісти
Ага. Тварь ще починала з Медведчуком в СДПУ(о) і стала його кумом, потім тварь створила ПР, потім тварь в сльозах і соплях наполягла на розколі помаранчевих, потім тварь працювала в уряді Азарова і переплачувала росіянам за газ, потім тварь сфальшувала вибори і продерлась у владу, потім тварь створила казани на власній теріторії для власних військових, потім тварь висадила в повітря всі українські арсенали і не збудувала ЖОДНОГО патронного заводу, потім тварь привела фальсіфікаціями привела іншу тварь, але вже зелену
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24.05.2021 12:57 Відповісти
И чего я не удивлен. Так классично юлябот съезжает с темы. Свое гамно не пахнет, милейший?
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24.05.2021 13:10 Відповісти
Шо уаню, дійшло? Як жирафу на третій день? Ти ж колись писав, що Семенченко - мутний тип?
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24.05.2021 14:50 Відповісти
Именно Семенченко тогда сколотил "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс" и был там командиром....
Теперь его судят... за создание незаконных вооружённых формирований.
Однако это "незаконное вооруженное формирование" - батальон "Донбасс", первое вступило в бой с рашистскими оккупантами на Донбассе, когда ВСУ и другие силовики были ещё дезорганизованы и деморализованы а значит не боеспособны (по заявлению власти) в тот момент.
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24.05.2021 10:05 Відповісти
А тепер командира "Донбасу" судять й тримають у в'язниці а спонсор сепарів медвечук вдома ..... кажав бл#дь ще з 14го року, й навіть пєтє "вєлікаму" писав що РЕФОРМА СУДУ Й СУДДІВ потрібна.... хоча.... так як реформували поліцію то..... тунель є, де світло?
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24.05.2021 10:25 Відповісти
Сцуки, усиленно отбивают у народа желание воевать за свою земл, и вообще воевать, сражаться - делают из нас рабов барыг!
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24.05.2021 10:33 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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24.05.2021 11:02 Відповісти
йульку на нари!
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24.05.2021 11:54 Відповісти
Тролям з ботоферми Мародера - недоїдків!
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24.05.2021 12:28 Відповісти
Біднесеньки ти! Мо тобі продукції Рошен надіслати?
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24.05.2021 12:37 Відповісти
Соєвої? Сам жмакай
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24.05.2021 12:46 Відповісти
Ну не підгорай ти так! 23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9391
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24.05.2021 13:03 Відповісти
23 травня 2014 року батальйон "Донбас" вступив у свій перший бій у Карлівці, - Бутусов - Цензор.НЕТ 585
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24.05.2021 13:06 Відповісти
 
 