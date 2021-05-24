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Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння

Одна з внесених до законопроєкту про заборону реклами куріння №4212 поправок пропонує заборонити створення і трансляцію кіно-, аудіо-, відеопродукції, що зображає куріння тютюнових виробів (зокрема табаковмісних виробів для електричного нагрівання).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перелік поправок до відповідного законопроєкту, текст якого має у своєму розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

На сайті Верховної Ради текст законопроєкту №4212 із запропонованими до другого читання поправками поки відсутній.

"Забороняється обіг, демонстрація та прокат кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях, інших видів продукції, які містять зображення тютюнових виробів і процесу їхнього вживання, використання зображень тютюнової продукції", - йдеться в тексті запропонованої до другого читання законопроєкту поправки №115.

Зазначається, що ця поправка передбачає запровадження заборони ЗМІ надавати послуги виробникам і/або імпортерам тютюнових виробів і пов'язаних з ними організацій.

Поправка №187 до законопроєкту пропонує заборонити виробникам тютюнової продукції та її імпортерам надавати будь-яку підтримку неприбутковим (в тому числі благодійним та громадським) організаціям, незалежно від того, робиться це в обмін або не в обмін на її популяризацію. Цією поправкою також пропонується запровадити заборону на корпоративну соціально-відповідальну діяльність таких компаній, проведення інформаційних кампаній та заходів для населення (зокрема з метою профілактики куріння серед молоді), проведення будь-яких рекламних, медійних і соціальних проєктів.

Також ця поправка передбачає запровадження заборони виробникам та імпортерам тютюнової продукції надавати фінансову та іншу допомогу організаторам заходів, закладам громадського харчування та інших місць відпочинку, зокрема проводити для них будівництво або ремонт приміщень.

До другого читання законопроєкту №4212 також пропонується поправка №241, згідно з якою законопроєкт після ухвалення його в другому читанні має набути чинності через місяць з дня його опублікування, а Кабінет Міністрів має в місячний термін привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.

Також читайте: Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Дебилы....
Практически все фильмы содержат эпизоды где тот или иной персонаж курит...
Коломбо так вообще с сигарой постоянно...
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24.05.2021 10:11
+14
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 392
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24.05.2021 10:11
+12
и как теперь " Властелин колец " смотреть ? Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 4791
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 2956
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24.05.2021 10:10
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
эти зе-мрази в стенах Рады просто устраивают цирк для зе-быдла.
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24.05.2021 10:06 Відповісти
Запретите все кино,
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24.05.2021 10:14 Відповісти
та не тільки кіно - ці дебіли забороняють зображення навіть в радіо-продукції
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 1628
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24.05.2021 12:04 Відповісти
Поддерживаю! Нехрен смотреть зомбо-ящик, насмотрелись (докатились) до Зе-президента!
Телевизора нет, и не рыдаю, любой фильм -- в инете (и не только с сигаретами!), новости, само-собой --- на Цензор.нет)
Скажете --- А как же пенсионеры без "Сватов" обойдутся? Ну... на фитнесс пусть ходят, что ли...
Пей отраву хоть залейся -
Благо денег не берут.
В.Высоцкий

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24.05.2021 12:03 Відповісти
запретить сцены интима, может зебыдло размножаться прекратит!
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24.05.2021 10:07 Відповісти
Ніт! Воно розмножаєцця дєлєнієм!
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24.05.2021 10:08 Відповісти
- Вовочка, скажи, как размножаются черви ?
- Делением, Марь Иванна.
- А конкретнее ?
- Лопатой.
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24.05.2021 10:29 Відповісти
і останеться тільки порохобидло?
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24.05.2021 10:27 Відповісти
Соєвих ідіотів мабуть цигаркою і робили.
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24.05.2021 10:30 Відповісти
Зедебилов делали в казляндии, крепким мокшанским членом.
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24.05.2021 13:10 Відповісти
Не. Вас в зоопарках показывать будут и опыты на вас ставить. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 2199
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24.05.2021 11:28 Відповісти
гівно вилізло
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24.05.2021 11:59 Відповісти
зесрань - высрался?
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24.05.2021 13:09 Відповісти
😁 Дебилы, блд! (с).
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24.05.2021 10:07 Відповісти
Спиртным напиткам приготовиться. Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 428
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24.05.2021 10:08 Відповісти
Это уже было. В ссср во время Перестройки при антиалкогольной кампании был запрет фильмов со сценами распития алкоголя.
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24.05.2021 10:18 Відповісти
Фильм "Хорошо сидим" рекомендуется к просмотру гражданам,не заставшим Горбачевскую антиалкогольную кампанию. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 953
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24.05.2021 11:28 Відповісти
В место сцены с сигарето вставлять морду Зе.или Кивы
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24.05.2021 10:09 Відповісти
Дибіли, чи ШО ????
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24.05.2021 10:09 Відповісти
Для тех кто не шарит диды напоминают, что на фото Аль Пачино в крутейшем легендарнейшом фильме "Лицо со шрамом".
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24.05.2021 10:10 Відповісти
А фильмы с сценами распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ, с сценами насилия и т.д.?
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24.05.2021 10:10 Відповісти
и как теперь " Властелин колец " смотреть ? Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 4791
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 2956
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24.05.2021 10:10 Відповісти
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - это полная тупизна и маразм совкового пошива.

Помнится в бывшем совке также вырезали сцены, только с эротикой из зарубежных фильмов.
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24.05.2021 10:11 Відповісти
Дебилы....
Практически все фильмы содержат эпизоды где тот или иной персонаж курит...
Коломбо так вообще с сигарой постоянно...
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24.05.2021 10:11 Відповісти
переснять . заменить сигару Чупа-Чупсом Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 7856
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24.05.2021 10:32 Відповісти
Фильмы на историческую тему о событиях до 16 века свободны от сцен курения.

Колумб (который Христофор) - отличный был моряк,

Но, вместе с тем, он научил людей курить табак.

От трубки мира у костра, раскуренной с вождём,

Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
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24.05.2021 10:33 Відповісти
А як же фільми про козаків? Переважно козак зображений з люлькою. І вони(козаки) сформувалися якраз в 16 столітті Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 4699
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24.05.2021 11:18 Відповісти
Ну так я ж написал "до 16 века".

Колумб открыл Америку в конце 15-го.
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24.05.2021 11:29 Відповісти
С такими требованиями скоро останутся только церковные и детские каналы. Идиоты.
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24.05.2021 10:11 Відповісти
Сваты...сватики...и прочие поделки от 95 квартала...
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24.05.2021 10:12 Відповісти
Там тоже есть сцены с куревом
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24.05.2021 11:49 Відповісти
на плюсах і так окрім Роксолани і обдовбишів з кварталу нічого немає.
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24.05.2021 10:12 Відповісти
дивиться тільки Прямий анал - хто вас тягне дивитися інше!
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24.05.2021 10:29 Відповісти
Нехай ваш прямий анал оглядає проктолог.
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24.05.2021 10:31 Відповісти
Атеисты и хасиды добьются запрета трансляции церковных богослужений через антимонопольный комитет. Так шо церковные каналы отпадают.
А педофилы запретят показ детских каналов в открытом доступе, как антирыночный действия.
А вот идиоты - тут ты прав на 1000%!
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24.05.2021 10:21 Відповісти
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 392
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24.05.2021 10:11 Відповісти
нечем дегенератам заняться.
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24.05.2021 10:12 Відповісти
Сцены с кальяном тоже запретят. Курят же.
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24.05.2021 10:12 Відповісти
так это и видосики Зелькины запрещать нужно . он же там постоянно или накуренный или нанюханый Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 6235
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24.05.2021 10:15 Відповісти
Поправки к законопроекту о запрете рекламы сигарет предлагают запретить показ кинофильмов, содержащих сцены курения - Цензор.НЕТ 8690
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24.05.2021 10:21 Відповісти
И эти люди запрещают мне…. Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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24.05.2021 10:16 Відповісти
Коломбо в каждой серии курит 😀
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24.05.2021 10:27 Відповісти
Документальные фильмы тоже запретить...
Черчиля ни в коем случае показывать нельзя...и сРалина тоже..
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24.05.2021 10:21 Відповісти
Зелена маячня.
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24.05.2021 10:22 Відповісти
А есть фильмы в которых не курят?
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24.05.2021 10:26 Відповісти
Да, детские и церковные, и то в детских тоже иногда взрослые курят.
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24.05.2021 10:29 Відповісти
А "Ну погоди "
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24.05.2021 10:33 Відповісти
В "Ну погоди" волк курил.
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24.05.2021 11:23 Відповісти
А волку можно?
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24.05.2021 11:37 Відповісти
Вобще-то можно всем. Это личный выбор каждого.
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24.05.2021 11:48 Відповісти
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 5633
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24.05.2021 11:25 Відповісти
Да блин, даже при совке этого не было!

А вот Госдума запретила! Ну прям сестры единоутробный - Рада и Дума! Побратались видать - штыки в землю...
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24.05.2021 10:26 Відповісти
"Плюсів" ЗЄліного совка стає все більше.
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24.05.2021 10:26 Відповісти
И Шерлока Холмса с его знаменитой трубкой по ходу тоже перестанут показывать.
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24.05.2021 10:27 Відповісти
Все вестерны коту под хвост
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24.05.2021 10:28 Відповісти
........................................
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24.05.2021 10:31 Відповісти
Может лучше контрабанду запретить ?
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24.05.2021 10:35 Відповісти
Ага, паління... а так можна?
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 5530
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24.05.2021 10:40 Відповісти
Это мы уже при Лигачеве проходили...
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Намного полезнее было бы запретить быдло-сериалы типа "Сватов", "Однажды под Полтавой" и т.п.
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24.05.2021 11:12 Відповісти
Под запрет попадут старые советские фильмы 50-60 годов. Там герои курили как паровозы и в постели, и в жилых помещениях, и на партийных совещаниях. Постоянно крутят "Весна на Заречной улице", "Высота", "Карьера Димы Горина" и т.д. А военные советские фильмы? Пенсионеры-совки не переживут такого надругательства над памятью о Советском Союзе.
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24.05.2021 11:12 Відповісти
Ничего, что до 2000-х в голливудских фильмах все курили?

Тот же Шварценеггер не выпускал сигару из зубов.
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24.05.2021 11:22 Відповісти
выход есть - зарисовать сигареты и нарисовать розочки в зубах. А Шерлоку Холмсу сверху трубки пририсовать маленький заварочный чайничек. Никто и догадается
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24.05.2021 13:09 Відповісти
А на лопаті не написали...
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24.05.2021 11:15 Відповісти
Легко убрать совок из названий улиц и городов. Тяжело савок убрать из мышления людей.
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24.05.2021 11:19 Відповісти
Т.е. надо запретить все фильмы, снятые до 2000-х годов.

Просто гении. Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 9575
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24.05.2021 11:21 Відповісти
Повна дурня, це доведется відмовитись від половини фільмів, а результат такий самий як від напису "куріня вбиває".
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24.05.2021 11:25 Відповісти
А почем у не написали фамилии идиотов, которые этот бред подали?
Украина должна знать фриков, которые копируют законодательство рашки!
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24.05.2021 11:40 Відповісти
Эпопея Н. Озерова "Освобождение"... Там все офицеры Красной Армии и солдаты в окопах, кто "Казбеком", а кто махоркою дымят... И даже Великий Сталин (кумир половины Украины даже сейчас!!!) с трубкой постоянно. И Черчиль (враг савецкага саюза!) сигару даже не вынимает изо рта! Треть фильма надо вырезать!)))
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24.05.2021 11:43 Відповісти
Великим можно назвать Черчиля...да и то с большой натяжкой....но ни как ни скота сРалина...
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Есчо нада запретить пестни! "Давай закурим, товарисчь по одной." и Высоцкого "Он не вернулся из боя..." Там это, противоправное: "Друг! Оставь покурить. А в ответ- тишина..."
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24.05.2021 11:46 Відповісти
Фильм "Остров сокровищ". Их два художественных, советских (первый лучше, с Андреевым) и мультфильм! Там моряки, доктор, эсквайр и пираты все время с трубками. Все вырезать, оставить титры в начале и "Конец фильма" в конце фильма!
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24.05.2021 11:50 Відповісти
водка и дальше будет как национальная идея у нас
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24.05.2021 11:56 Відповісти
этим вбросом просто отвлекают (засирают мозК) от какой-то реальной гадости, которую зе-гниды сейчас творят...
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Запрет на показ фильмов с курением и употреблением алкогольных и слабоалькогольных напитков - это верное решение.
Хорошо бы запретить еще сцены насилия.
А главное: что бы повысить рождаемость - обязать к показу процесс, приводящий к деторождению!
Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 9243
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24.05.2021 12:05 Відповісти
К деторождению приводит высокий доход родителей.
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24.05.2021 13:46 Відповісти
Это точно.
Именно поэтому многодетные именно бедные семьи.
Или больше всего детей у олигархов? Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння - Цензор.НЕТ 8792
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24.05.2021 14:28 Відповісти
идиотизм. все по пути кацапии...
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24.05.2021 12:43 Відповісти
Ну вот, понеслась пиzzда по кочкам:
запрет сцен курения, запрет сцен употребления наркотиков, поедания жирного, сладкого, запрет сцен незащищённого секса, запрет сцен семейных ссор, порки детей и т.д.
Фильм "Лицо со шрамом" будет состоять из одних титров.
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24.05.2021 13:09 Відповісти
маразм крєпчал..
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24.05.2021 13:35 Відповісти
 
 