У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську

У Європейській зовнішньополітичній служби (ЄЗС) назвали неприйнятним кроком примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс.

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві ЄЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Білоруська влада 23 травня змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську. Літак, власником якого є компанія з ЄС, що здійснював політ між двома столицями держав ЄС із сотнею пасажирів на борту, був примусово посаджений білоруським військовим літаком - це неприйнятний крок", - ідеться в заяві.

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"Одному з пасажирів - Роману Протасевичу - незалежному журналістові з Білорусі представники білоруської влади не дозволили сісти в літак у мінському аеропорту для того, щоб вилетіти в аеропорт призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції", - зазначається в документі.

ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".

"Цим примусовим діянням білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і членів екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту для того, щоб з'ясувати недоліки в міжнародних авіаційних правилах", - заявляють у ЄЗС.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.