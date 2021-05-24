У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську
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У Європейській зовнішньополітичній служби (ЄЗС) назвали неприйнятним кроком примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс.
Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві ЄЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Білоруська влада 23 травня змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську. Літак, власником якого є компанія з ЄС, що здійснював політ між двома столицями держав ЄС із сотнею пасажирів на борту, був примусово посаджений білоруським військовим літаком - це неприйнятний крок", - ідеться в заяві.
"Одному з пасажирів - Роману Протасевичу - незалежному журналістові з Білорусі представники білоруської влади не дозволили сісти в літак у мінському аеропорту для того, щоб вилетіти в аеропорт призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції", - зазначається в документі.
ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".
"Цим примусовим діянням білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і членів екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту для того, щоб з'ясувати недоліки в міжнародних авіаційних правилах", - заявляють у ЄЗС.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
В самолете за ними следили,момент передачи увидели и потому видимо и девушку арестовали - чтоб забрать ноут и телефон.. там же контакты с другими оппозиционерами...
На белорусском сайте каком-то оппозиционном такие детали уже всплыли.
Они и так сделали что могли -дотянули почти до границы.
Все международные издания только этой темой и заняты, все делают в этой ситуации что возможно. Одними возмущениями без действий тут не обойтись - самолет был ИРЛАНДСКИЙ и летел из одной страны-члена НАТО в другую.
Так что УЖЕ самолеты облетают Беларусь. Не дожидаясь распоряжений ИКАО. Дальше будет больше, и не только по линии ИКАО.
Интересна реакция Лукашенко: он просто поржал или вообще не заметил этого "грозного заявления"?
Цивільний літак іншої держави, у якому знаходився якийсь блогер, можна просто так завернути над територією БССР за допомогою військового літака, та примусово посадити в Мінську? А як же свобода слова? Може ще порівняти цю ситуацію з "вагнер"-цями, де фігурують "просмалені" бандюки, найманці вбивці (на жаль агентура московська в Україні при владі перешкодила)? А як щодо міжнародних правил використання повітряного простору? Лук-Чен-Ин, як і кремлівське Хуʼло, абсолютно очевидно - міжнародні злочинці, терористи і мають бути ізольовані від всього світу, або знищені (це було б найкраще).
Киву в придачу.