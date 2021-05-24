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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську

У Європейській зовнішньополітичній служби (ЄЗС) назвали неприйнятним кроком примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс.

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві ЄЗС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Білоруська влада 23 травня змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську. Літак, власником якого є компанія з ЄС, що здійснював політ між двома столицями держав ЄС із сотнею пасажирів на борту, був примусово посаджений білоруським військовим літаком - це неприйнятний крок", - ідеться в заяві.

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"Одному з пасажирів - Роману Протасевичу - незалежному журналістові з Білорусі представники білоруської влади не дозволили сісти в літак у мінському аеропорту для того, щоб вилетіти в аеропорт призначення. Це ще одна кричуща спроба білоруської влади змусити замовкнути всі голоси опозиції", - зазначається в документі.

ЄЗС закликала "негайно звільнити Протасевича".

"Цим примусовим діянням білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і членів екіпажу. Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту для того, щоб з'ясувати недоліки в міжнародних авіаційних правилах", - заявляють у ЄЗС.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Міжнародні авіакомпанії уникатимуть повітряного простору Білорусі, не чекаючи на офіційні заборони.
Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
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24.05.2021 10:29
+2
на призывы ЕС уже давно никто не реагирует ни в Беларуси ни в россии...с таким же успехом можно призывать ишака хаджи Насреддина)))
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24.05.2021 10:37
+2
Помнится при инаугурации, преЗедентская корочка волшебным образом вылетела от зебила и упала. Вручал человек в форме . Таки может это Б-гь подал знак (для защитников Украины)!? 🙄🙄🙄
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24.05.2021 10:39
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Міжнародні авіакомпанії уникатимуть повітряного простору Білорусі, не чекаючи на офіційні заборони.
Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
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24.05.2021 10:29 Відповісти
В ЕС призвали незамедлительно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске - Цензор.НЕТ 7846
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24.05.2021 10:29 Відповісти
От то лука ща бросится вех освобождать...
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24.05.2021 10:29 Відповісти
...щас, лишеключі найде від камер.
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24.05.2021 10:33 Відповісти
Глибочайшу озабоченость потрібно таракану впарити.
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24.05.2021 10:31 Відповісти
а если нет? то какой глубины будет обеспокоенность?
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24.05.2021 10:32 Відповісти
...сама, сама, сама глибока
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24.05.2021 10:34 Відповісти
а если да - то как долго ты тут будешь извиняться или просто заморозишь ник до следующего тролячьего вброса?
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24.05.2021 10:39 Відповісти
на призывы ЕС уже давно никто не реагирует ни в Беларуси ни в россии...с таким же успехом можно призывать ишака хаджи Насреддина)))
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24.05.2021 10:37 Відповісти
народ все надеется на какой-то свифт, эмбарго - даже не догадывается ,что пацаны с двух сторон при делах делают бабки, а демшизу держут за болванчика в польском преферансе
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24.05.2021 10:54 Відповісти
4 kotoryje nepoleteli do VIlniusa byli KGB st,takze mojio mnenije ego devuska rabotala po FSB poskolku ona rosijanka.Ona mogla i ugovorit poletet Greciju.
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24.05.2021 10:37 Відповісти
не, ну на девушку ты зря гонишь. Это просто клевета и поклеп, ему и так в тюрьме несладко - зачем ты еще лишаешь его самого близкого человека? ты сам фсбшник что ли? чисто кагебешные приколы - сказать что кругом все предатели потому надо сдаваться.
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24.05.2021 10:41 Відповісти
Mozet i ne tak pro devusku eto mozet tolko bit.Pomnite Griba toze takim obrazam vytianuli.
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24.05.2021 10:44 Відповісти
Гриб эту девушку знал без году неделя, по Интернету. А Протасевич с этой девушкой жил несколько лет и так доверял, что перед посадкой передал ей свой телефон и ноут.

В самолете за ними следили,момент передачи увидели и потому видимо и девушку арестовали - чтоб забрать ноут и телефон.. там же контакты с другими оппозиционерами...

На белорусском сайте каком-то оппозиционном такие детали уже всплыли.
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Ещё остались мамонты пишущие транслитом?
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24.05.2021 10:41 Відповісти
причем тут лукашенко .хер на него ..Вот интересно почитать обьяснительную записку пилотов самолета .когда оставалось чуток до Вильнюса они развернули самолет хер знает куда .не могли нах послать пилота Миг и картофельных диспетчеров ..Но и сама операция по захвату блогера который вещал о событиях просто неукладывается в голове ..
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24.05.2021 10:39 Відповісти
трудно послать пилота МИГа с полным боезапасом. У них на борту больше 100 человек. Это ИХ ответственность.
Они и так сделали что могли -дотянули почти до границы.
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24.05.2021 10:42 Відповісти
Posaziri potverdili sto vydeli MIG,im nicego ne objasniali
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24.05.2021 10:47 Відповісти
а по правилам и инструкциям международных полетов разве так можно ? Я так понял не пилоты сообщили о бомбе а белорусы ..И бомбу не нашли а нашли блогера Нексты ...И пиши пропало хер кого им выдадут ..просто это тот случай когда Зло победило и никто ничего не делает что б востановить справедливость
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24.05.2021 10:51 Відповісти
про "никто ничего не делает что б востановить справедливость" - не повторяй кремлевские методички. Если ты сам не пригожинская шестерка.

Все международные издания только этой темой и заняты, все делают в этой ситуации что возможно. Одними возмущениями без действий тут не обойтись - самолет был ИРЛАНДСКИЙ и летел из одной страны-члена НАТО в другую.
Так что УЖЕ самолеты облетают Беларусь. Не дожидаясь распоряжений ИКАО. Дальше будет больше, и не только по линии ИКАО.
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24.05.2021 11:03 Відповісти
Таки да, пилоты только о том и думали(знали) как бы им скорее проскочить воздушное пространство "враждебной" спасти блоггера.)).. А вообще..мне как человеку аполитичному нисколько не жаль этого блоггера потому как он сам тупой лох и жлоб..Ну вот знал же он, что за его деятельность ему грозит в Беларуси, но тем не менее купил билет на рейс, который "быстрее и подешевле", не подумал и не просчитал свой маршрут...
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24.05.2021 16:01 Відповісти
Помнится при инаугурации, преЗедентская корочка волшебным образом вылетела от зебила и упала. Вручал человек в форме . Таки может это Б-гь подал знак (для защитников Украины)!? 🙄🙄🙄
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24.05.2021 10:39 Відповісти
Обойдется ,как всегда , озабоченностью. Нельзя 90-летнего старика-импотента заставить резвится в компании девиц. Запад сейчас - это озабоченный старичок, который сдуру еще и пригрел сироток в своем дворце из Африки и Азии. Вот сиротки старичка и покончат ,когда он уснет, прежде чем сами бросятся перерезать друг-дружке горло за дедушкино наследство.
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24.05.2021 10:50 Відповісти
БССР, як і РСФСР давно пора ізолювати від всього світу "Великою Китайською Стіною" та "Залізним Куполом" (типу Ізраїльского). Всі фінансові активи цих держав-терористів і їх чиновників заблокувати на невизначений час (аж поки не повиздихають). А, головне, повністю ізолювати Лук-Чен-Ина та його хозяїна - Хуʼло кремлівське від всього демократичного світу, як прокажених, включаючи і телефонний звʼязок. Але, на жаль, все буде як завжди..
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24.05.2021 10:53 Відповісти
Висновок один: як Бело-Пидо-Раіссію, так і їх царьків треба облітати, обʼїжджати, обходити якмога далі. Транзит до цих територій може бути тільки у вигляди крилатих, тактичних та балістичних ракет (всіх радіусів дії).
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24.05.2021 11:02 Відповісти
задрали эти призывалы, тут в лоб нужно бить, и яйца в двери, кого вы призываете???
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24.05.2021 10:54 Відповісти
ага! и принудительную посадку самолёта президента боливии в вене тож расследуйте.
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24.05.2021 10:58 Відповісти
Не ну "Европейская внешнеполитическая служба" - просто звери! Нельзя же так жестко! Так и до "выражения глубокой озабоченности" недалеко.
Интересна реакция Лукашенко: он просто поржал или вообще не заметил этого "грозного заявления"?
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24.05.2021 11:04 Відповісти
Типова психологія випускника КГБ-ФСБ-СССР. А тепер по порядку.
Цивільний літак іншої держави, у якому знаходився якийсь блогер, можна просто так завернути над територією БССР за допомогою військового літака, та примусово посадити в Мінську? А як же свобода слова? Може ще порівняти цю ситуацію з "вагнер"-цями, де фігурують "просмалені" бандюки, найманці вбивці (на жаль агентура московська в Україні при владі перешкодила)? А як щодо міжнародних правил використання повітряного простору? Лук-Чен-Ин, як і кремлівське Хуʼло, абсолютно очевидно - міжнародні злочинці, терористи і мають бути ізольовані від всього світу, або знищені (це було б найкраще).
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24.05.2021 11:43 Відповісти
У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську - Цензор.НЕТ 7158
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24.05.2021 11:15 Відповісти
Два дебила - это сила !
Киву в придачу.
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24.05.2021 13:43 Відповісти
 
 