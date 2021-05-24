За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
В Україні за рік карантину рівень освіти впав на 8%. Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що це не критично.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, мінімум раз надва місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.
Порівняно з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращився і зараз становить 70-75%, повідомив міністр.
"Загалом ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.
За його словами, це залежить перш за все від первинних навичок і того, що заклала сім'я дитині.
Нагадаємо, раніше міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
поборы родителей уменьшились на 8%
карантин, не карантин но деньги сдай в школу
О врємєна, о нрави!...
кашмар...
В Словаччині припиняють визнання українських дипломів про вищу освіту?
Серед можливих мотивів: недовіра до української системи освіти, дії МОН за часів Шкарлета, дисертація Киви, політичні репресії
До нас потрапив документ, яким керівництво Університету Йозефа Шафарика в Кошице, Словацька Республіка, відмовляє у визнанні диплому бакалавра випускнику Одеської національної юридичної академії (це та, що Кивалова).
Формальною причиною відмови є те, що ряд предметів, які викладали українському бакалавру, не визнаються в Словаччині, отже, бакалавр, який цього року хотів їхати вчитися в Кошице, не добрав потрібної кількості кредитів.
Серед предметів, які вказані такими, що їх не визнають в Словаччині, зокрема, - криміналістика, кримінальне право в Україні, міжнародне гуманітарне право, судочинство в Україні й ще ціла купа правничих предметів.
Можна було б це назвати чи то просто окремим випадком, який продиктований упередженістю словацької сторони або тим, що в Словаччині не визнаються ряд предметів з правничої галузі України. Але! Як стало нам відомо, такі відмови цього року отримали й інші бакалаври з інших ВНЗ України, зокрема, з Херсонського державного університету (так само правничі спеціальності). Так само відзначимо, що з 2014 року діє угода між Міністерством освіти і науки України та відповідним відомством Словаччини щодо ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ документів про освіту.
Ще 4 років тому дипломи тих же ОНЮА і ХДУ без проблем визнавалися словацькими вишами. А зараз...
Як відзначає директор OPAD - Центр зовнішньополітичних досліджень, член координаційної ради Рух Опору Капітуляції Сергій Пархоменко, який в 2014-2016 рр. був радником міністра освіти і науки України, словацька сторона перестала визнавати наші дипломи або з політичних міркувань, або, і це скоріше за все, через тотальну недовіру до української системи освіти:
"Цього року зафіксовано перші випадки відмови нашим випускникам у визнанні їх дипломів. Повязую це з тим, що словаки не довіряють нашій системі освіти, й з приходом в МОН Сергія Шкарлета ця тенденція посилилася. Почастішали випадків плагіатних скандалів, а "захист" дисертації одіозного соратника Медведчука і Авакова Іллі Киви тільки підлив масла у вогонь.
Крім того, відмова бакалавру-правнику у визнанні диплому говорить про недовіру й до правоохоронної і судової систем України. На Заході бачать розгортання політичних репресій, вибіркове судочинство, корумпованість правоохоронців. Довіряти нашій освіті, що випускає оцих судів, прокурорів, у Європи нема жодних підстав. І тому словацькі ВНЗ не готові визнавати дипломи наших юристів і не лише".
Таких знань для плагіату повністю вистачить, Шкарлет може підтвердити)