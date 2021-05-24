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За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет

В Україні за рік карантину рівень освіти впав на 8%. Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що це не критично.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, мінімум раз надва місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.

Порівняно з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращився і зараз становить 70-75%, повідомив міністр.

"Загалом ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.

Також читайте: Із вересня навряд чи ми підемо на дистанційне навчання, - Шкарлет

За його словами, це залежить перш за все від первинних навичок і того, що заклала сім'я дитині.

Нагадаємо, раніше міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Плагіатор оцінює якість освіти.
О врємєна, о нрави!...
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24.05.2021 10:42
+4
нулик пропущено... на 80%
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24.05.2021 11:02
+3
у меня трое в школе. Уровень такой, что падать уже некуда.
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24.05.2021 10:53
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Цікаво, а як вони то рахують?))
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24.05.2021 10:39 Відповісти
Как в анекдоте. В среднем по деревне даже девственница Маша оказалась б...ью ))
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24.05.2021 10:41 Відповісти
У них есть справочник Стеля....с него и берут данные...
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24.05.2021 10:43 Відповісти
как считают, по деньгам от фондов,
поборы родителей уменьшились на 8%
карантин, не карантин но деньги сдай в школу
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24.05.2021 11:04 Відповісти
За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8306
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24.05.2021 13:19 Відповісти
Щоб батрачити в Польщі це не критично.
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24.05.2021 10:40 Відповісти
Плагіатор оцінює якість освіти.
О врємєна, о нрави!...
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24.05.2021 10:42 Відповісти
у меня трое в школе. Уровень такой, что падать уже некуда.
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24.05.2021 10:53 Відповісти
Ну если Кива кандидатскую защитил-Вам паниковать еще рано. За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8012
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24.05.2021 11:40 Відповісти
шо,от уровня образования зеленского и шкарлета еще на восем процентов? За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5565
кашмар...
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24.05.2021 10:54 Відповісти
Ответственных и профессиональных учителей не более 20%. Это вам скажет любой родитель, который занимается своими детьми. Пока в школах хронический дефицит кадров, эта статистика не поменяется. Все другие статистические выссеры, Шмыгаль пусть оставит для видосиков и "пресс-конференций" зеленого.
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24.05.2021 10:57 Відповісти
дело не только в учителях. Дебильные программы, учебники и методики.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
Дело только в учителях! Ответственные и профессиональные учителя срать хотели на "дебильные программы, учебники и методики". У них свои программы и методики. Их любят и уважают дети. Родители видят результат.
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24.05.2021 11:23 Відповісти
но хороших учителей мало. А посредственные учителя в сочетании с дебильными программами и дают тот результат, что имеем
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24.05.2021 11:27 Відповісти
"Учителя" и "программы/методики" - это две совершенно разные сущности и две отдельные темы для обсуждения. Я говорил о якобы "статистике" озвученной Шмыгалем. Это как на полном серьезе обсуждать показатель "средняя температура по больнице". Если у меня в таксопарке 10 - Тойота Камри и 90 - ГАЗ 24, то выводить и обсуждать показатель "средний % поломок по таксопарку" будет только конченный дебил.
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24.05.2021 11:45 Відповісти
Тут и без статистики понятно, что уровень образования упал ниже некуда, но если для министрества это некритично, то ок. Главное премию себе выписать не забудьте
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24.05.2021 10:58 Відповісти
нулик пропущено... на 80%
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24.05.2021 11:02 Відповісти
Саме так але для таких клінічних імбецилів -какая разнітца, 0 відкинули, він же ж нічого не значить ,а 8% це для шкарлєта нічого не вартує бо у імбецилів знання відсутні! За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7543
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24.05.2021 11:07 Відповісти
Шкарлет оптиміст.
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24.05.2021 11:14 Відповісти
OPAD - Центр зовнішньополітичних досліджень

В Словаччині припиняють визнання українських дипломів про вищу освіту?
Серед можливих мотивів: недовіра до української системи освіти, дії МОН за часів Шкарлета, дисертація Киви, політичні репресії
До нас потрапив документ, яким керівництво Університету Йозефа Шафарика в Кошице, Словацька Республіка, відмовляє у визнанні диплому бакалавра випускнику Одеської національної юридичної академії (це та, що Кивалова).
Формальною причиною відмови є те, що ряд предметів, які викладали українському бакалавру, не визнаються в Словаччині, отже, бакалавр, який цього року хотів їхати вчитися в Кошице, не добрав потрібної кількості кредитів.
Серед предметів, які вказані такими, що їх не визнають в Словаччині, зокрема, - криміналістика, кримінальне право в Україні, міжнародне гуманітарне право, судочинство в Україні й ще ціла купа правничих предметів.
Можна було б це назвати чи то просто окремим випадком, який продиктований упередженістю словацької сторони або тим, що в Словаччині не визнаються ряд предметів з правничої галузі України. Але! Як стало нам відомо, такі відмови цього року отримали й інші бакалаври з інших ВНЗ України, зокрема, з Херсонського державного університету (так само правничі спеціальності). Так само відзначимо, що з 2014 року діє угода між Міністерством освіти і науки України та відповідним відомством Словаччини щодо ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ документів про освіту.
Ще 4 років тому дипломи тих же ОНЮА і ХДУ без проблем визнавалися словацькими вишами. А зараз...
Як відзначає директор OPAD - Центр зовнішньополітичних досліджень, член координаційної ради Рух Опору Капітуляції Сергій Пархоменко, який в 2014-2016 рр. був радником міністра освіти і науки України, словацька сторона перестала визнавати наші дипломи або з політичних міркувань, або, і це скоріше за все, через тотальну недовіру до української системи освіти:
"Цього року зафіксовано перші випадки відмови нашим випускникам у визнанні їх дипломів. Повязую це з тим, що словаки не довіряють нашій системі освіти, й з приходом в МОН Сергія Шкарлета ця тенденція посилилася. Почастішали випадків плагіатних скандалів, а "захист" дисертації одіозного соратника Медведчука і Авакова Іллі Киви тільки підлив масла у вогонь.
Крім того, відмова бакалавру-правнику у визнанні диплому говорить про недовіру й до правоохоронної і судової систем України. На Заході бачать розгортання політичних репресій, вибіркове судочинство, корумпованість правоохоронців. Довіряти нашій освіті, що випускає оцих судів, прокурорів, у Європи нема жодних підстав. І тому словацькі ВНЗ не готові визнавати дипломи наших юристів і не лише".
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24.05.2021 11:26 Відповісти
який "міністр" - така і якість освіти. І вірус тут абсолютно ні до чого!
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24.05.2021 11:27 Відповісти
міністр, найкращий із найгірших, як і все у "скотів народу"... Такого дебіла, сам главЗе!біл їздив пощупати та оцінити під каву... дЄрмак не підвів, оприділив, що кількість багна там зашкалює, а значить ЦІННИЙ КАДР... За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4515
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24.05.2021 11:34 Відповісти
З шкарлета такий міністр, як з зєлі - юрИст....
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Усі цифри міністерство бере із довідника Стеля. "Потолок" все витримає, навіть таких недолугих міністрів.
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24.05.2021 11:55 Відповісти
"Загалом ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню. Джерело: https://censor.net/ua/n3267039
Таких знань для плагіату повністю вистачить, Шкарлет може підтвердити)
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24.05.2021 13:13 Відповісти
 
 