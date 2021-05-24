Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"
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Нардеп Євген Шевченко відреагував на своє виключення з фракції "Слуга народу".
Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно. Саня, Олександре Дубінський, привіт! Я ж казав, що буду наступним", - йдеться в повідомленні.
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
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Вибране · 14 год ·
Шановні пані та панове!
Українські Журналісти!
Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...
Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.
Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!
Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну...
Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.
Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...
Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...
Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!
Смерть російській федерації!
Слава Вільній Ічкерії!
Слава Україні!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
и не важно - за хорошее или плохое!
...(а кива ж там заждался)))))))) голубка )))))))
Наволоч зелена просто змінила спонсора, але в депутатах так і залишилася.
А исключить из депутатов ВР слабо?
ЗЕ ж обещаль.
мусорская падаль сидит НА УКРАИНЕ свесив ноги
ну просто як отой ленин. всем хорошо известно куда они пришли, пойдя своим путем
"Был у меня Шаляпин с очень странным маленьким человечком по фамилии Ульянов (с рекомендацией ко мне еще от живого Горького). Жутковато было читать эту рекомендательную записку, похожую на послание с того света. Покойник нахваливает Ульянова. Этот Ульянов, оказывается, младший брат известного казненного народовольца, продолжает дело брата и создал свою марксистскую партию. Я пошутил, что "я тоже марксист, потому что тоже запродался Марксу" . Он умеет говорить только о политике, то и дело хочет что-то доказать, перебивает, подпрыгивает, размахивает руками, чуть не дули под нос тычет, переходит на крик... К тому же он очень маленького роста и картавит. К тому же почти лысый, а где не лысый, там рыжий. Голова его так огромна, что перевешивает, раскачивает, тянет вниз все остальное тело, - так и кажется, что он сейчас упадет и ударится головой о землю. При разговоре с ним (если это можно назвать разговором) мне приходилось нагибаться и смотреть под ноги на его лысину, а Ульянов задирал голову и становился на цыпочки. Я так и не понял, что он от меня хотел? Им всем нужны деньги на революцию, и они обхаживают тех прекраснодушных богатеев, вроде Шаляпина или Саввы Морозова, которые склонны поиграть в эти игры. Ульянов от Шаляпина не отходит, Шаляпин ему "деньги дает на партию". Покойный Пешков возил для Ульянова через границу прокламации в чемодане с двойным дном. Черт-те что! Чем он их так охмурил? Зовет босяков к власти? Всех людей он делит на "классы", как в гимназии, и уверен, что управлять другими должен "рабочий класс". Я сам босяк, у меня денег нет, но я все равно на это дело не дал бы ни гроша. Странно, фабрикант Морозов дает деньги на то, чтобы у него отобрали собственную фабрику, а разбогатевший босяк Шаляпин поет пролетариям "Марзельезы". Экстравагантность? Нет, глупость. Они же его и ограбят. О литературе Ульянов имеет какие-то странные понятия. Льва Толстого называет "зеркалом русской революции". Какое-то зеркало... Что-то отражает... Лужа тоже отражает. Медный чайник тоже отражает... Лев Толстой - чайник? Нет уж, господин Ульянов, но на чайник больше похожи вы!"