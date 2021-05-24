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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Шевченко Євген Слуга народу (73)

Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Шевченко про виключення із фракції

Нардеп Євген Шевченко відреагував на своє виключення з фракції "Слуга народу".

Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно. Саня, Олександре Дубінський, привіт! Я ж казав, що буду наступним", - йдеться в повідомленні.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Дмитро Ярош

Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуга народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем" - Цензор.НЕТ 1929Вибране · 14 год ·

Шановні пані та панове!

Українські Журналісти!

Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну...

Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...

Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

Смерть російській федерації!

Слава Вільній Ічкерії!
Слава Україні!
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24.05.2021 10:45
+28
пойдёш ка ты своим путём нах... к своему батьке лукашенко и там будеш лизать ему зад... но недолго... ибо его скинут или грохнут, а ты будеш дальше бежать гонимый... уже в рашку к пуйлу и будеш лизать уже нового хозяина... но тоже недолго )
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24.05.2021 10:44
+27
Идите своим путем в РФ или РБ
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24.05.2021 10:42
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Идите своим путем в РФ или РБ
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24.05.2021 10:42 Відповісти
Их путь должен пролегать через Аскольдов переулок в городе Киеве.
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24.05.2021 10:47 Відповісти
Лучше через Аскольдову могилу. Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 9369 Надеюсь Вы знаете, что там было до конца 40-х годов прошлого века.
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24.05.2021 11:07 Відповісти
каждый умирает в одиночку Шевченко.... КАЖДЫЙ --А ТВОЙ ПУТЬ стать Пкамятником
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24.05.2021 11:14 Відповісти
С полной конфискацией награбленного в Украине !
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Другий Ленін прям. Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуга народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем" - Цензор.НЕТ 7272
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24.05.2021 10:42 Відповісти
У вас ошибочка, уважаемый, не Ленин, а чЛенин.
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24.05.2021 10:50 Відповісти
в нього своя дорога в зажопи мертвечука
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24.05.2021 10:43 Відповісти
Главное посмотри в глаза, желательно поглубже.
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24.05.2021 10:44 Відповісти
пойдёш ка ты своим путём нах... к своему батьке лукашенко и там будеш лизать ему зад... но недолго... ибо его скинут или грохнут, а ты будеш дальше бежать гонимый... уже в рашку к пуйлу и будеш лизать уже нового хозяина... но тоже недолго )
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24.05.2021 10:44 Відповісти
Дмитро Ярош

Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуга народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем" - Цензор.НЕТ 1929Вибране · 14 год ·

Шановні пані та панове!

Українські Журналісти!

Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну...

Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...

Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

Смерть російській федерації!

Слава Вільній Ічкерії!
Слава Україні!
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24.05.2021 10:45 Відповісти
Пора валить манкуртов.
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24.05.2021 10:47 Відповісти
"Другой путь" - то треба розуміти - в зад? Ну, це і у рашки "другой путь" , і у північної Кореї, і у Венесуели. 😊 Хоча у слуг напрямок той самий насправді. Тільки Шевченко вирішив іти через гору, а решта фракції ту гору обходять. Щоб на горі не спалити я.
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24.05.2021 10:45 Відповісти
Такую мразь, как этот поц шевченко, да и всех остальных слуг нарИда с голосящими ОПжопами старух-колясочниц любящими скорость надо клеймить калёным железом.
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24.05.2021 10:46 Відповісти
Сметун диванный,ты снова залез на броневик лозунги покидать?) давай про мойшу,кгб и цветочки .....и беларусов с чеченцами поучи как Луку или кадырова покрышками выкурить....а то твои сопли по Монику 2 года уже ...
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24.05.2021 11:06 Відповісти
Можете даже на север идти, своим путём, с саней, и не возвращайтесь никогда
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24.05.2021 10:47 Відповісти
Твой путь-под берёзу на три метра. Ублюдок.
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24.05.2021 10:47 Відповісти
Дубинский прям в захваті ,мабуть собачий рот роздерли що його не чути)) і тут ще один з'явився і будуть під ручки ходити))
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Во команда у Зе!!! Монолит!!!
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24.05.2021 10:48 Відповісти
Жидкий гранит! Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 2988
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24.05.2021 12:53 Відповісти
Вне зависимости от симпатий и антипатий к партиям, хотел бы указать на следующее: шевченко стал депутатом благодаря лейблу зеленых, а не своей личности. Было бы честно забрать мандат и отправить туда, откуда оно пришло. Если дубинский был хоть какой-никакой медийной личностью, то есть мог сам быть генератором голосов партии, то шевченко вообще ни чем.
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24.05.2021 10:49 Відповісти
Был бы порядочным, сдал бы мандат.
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24.05.2021 10:49 Відповісти
Ну Вы и место нашли, где искать порядочность..
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24.05.2021 11:13 Відповісти
иди лесом, дебил.. северным!
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24.05.2021 10:49 Відповісти
лесом иди.....
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24.05.2021 10:50 Відповісти
с Бабами Ягами ......
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24.05.2021 10:54 Відповісти
с бабами Ягами - маньячками ))))
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24.05.2021 10:59 Відповісти
Когда будет выполнено обещание президента Зеленского о законе "Об отзыве народного депутата Украины", чтоб люди которые проголосовали за это говно могли убрать его из Рады досрочно, а не ждать следующие 5 лет до выборов?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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24.05.2021 10:52 Відповісти
этак Зеля может оказаться в положении Карабаса Барабаса . от которого разбежались все куклы Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 181
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24.05.2021 10:53 Відповісти
Карабас сам на веревочках!
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24.05.2021 12:56 Відповісти
Не "на веревочке" - там по іншому керують лялькою "знизу" Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 885 Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 885 Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 885
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24.05.2021 14:29 Відповісти
а как практически отозвать такого депутата? - там же какие-то зе-законы обновляли. или это профанация, как с законом об импичменте. кто в курсе?
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24.05.2021 10:54 Відповісти
Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1840
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24.05.2021 10:54 Відповісти
ты б у меня падло вместе со своими сначало на лет так 15 пошел на рудники за економические преступления ( никакой политики) - а там уже ногами вперед на одно место 1,5 на 2 метра "своим путем"....
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24.05.2021 10:55 Відповісти
Ну так и свали к бульбофюреру, пока небо над Беларусью не закрыли. Одним скунсом меньше станет в Раде.
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24.05.2021 10:55 Відповісти
уже закрыли
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24.05.2021 10:56 Відповісти
Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений - СМИ
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24.05.2021 10:57 Відповісти
Щось дивлячись на flightradar бачу, що навіть RyanAir не облітає БССР. Рейс RYR7Bj Пафос-Таллін прямо зараз бороздить картопляне небо
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24.05.2021 13:17 Відповісти
"Наконец-то! Пойдем своим путем"-в опзж
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24.05.2021 10:55 Відповісти
конечно своим путем - только сначала мандат на стол
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24.05.2021 11:00 Відповісти
Ну это слабо! Легче обосрать партию, от которой шел на выборы. Использовал её как презерватив.
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24.05.2021 14:27 Відповісти
Проблема не в Шевченко, проблема в его избирателях .
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24.05.2021 11:02 Відповісти
основной занок шоу-бизнеса - будь на слуху!
и не важно - за хорошее или плохое!
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24.05.2021 11:03 Відповісти
- лети! лети голубок...а мы крылышки подрежем )))
Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 5782

...(а кива ж там заждался)))))))) голубка )))))))
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24.05.2021 11:03 Відповісти
Пару раз глину замесит))))
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24.05.2021 12:33 Відповісти
Таковы гримасы грязной политики .....Ведь не баллотировался от ОПа Жо ,имея такие взгляды, нет ! - поганец обозвал себя солдатом голобородько и простаки поверили... Теперь это мурло пополнило ряды бойких рабиновичей...
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24.05.2021 11:08 Відповісти
Ці перетасовки слуг в Верховній Раді, як переливання з пустого в порожнє!

Наволоч зелена просто змінила спонсора, але в депутатах так і залишилася.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
Іван Козлов(псевдо "євген шевченко") далеко піде. Його, мабуть, готує ГРУ Росії на керівника каральних операцій на теріторії України після її окупації "миротворчиками" з паРаші. Мямля Зєля поверниться до професійної гри на фортепіано.
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24.05.2021 11:13 Відповісти
Що будуть робити українці? Займатись своєю звичною справою - скиглити. Хіба, що ще більш жалостливіше і сьлозливіше. Твердо і сміливо сказати Зєлю геть і дострокові українці не навчені і вчитись не хочуть.
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Точно!!!! Дострокови!!!! И по новой выберем Зеленского!
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24.05.2021 12:06 Відповісти
Не оберем. Якщо узгодимо Лану Зеркаль, то вона переможе в першому турі. Або когось іншого нормального.
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24.05.2021 12:19 Відповісти
Доречі, звідки з'явивсь в зеленій шоблі пройдисвітів Євген Шевченко? Бо він повний тезка іншого Євгена Шевченка - позаштатного агента НАБУ, атовця, бійця "Донбасу", автора нарисів про Дебальцево. А цей чмирьок зелений "євген шевченко" ніхто і звати його ніяк. І скоріше це його псевдо, а справжнє ім'я кацапа - сідор козлов, мабуть якийсь. Щоб справжнього Євгена Шевченка поділити на двоє.
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24.05.2021 12:18 Відповісти
Зважаючи, що його обирали у ватному Мелітополі, не певен, що сталася помилка
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24.05.2021 13:19 Відповісти
ой, він хоче сказати, що він там заложнік??? чого сам не піде? жада шоу?
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24.05.2021 11:13 Відповісти
Исключили из фракции? Серьезно?

А исключить из депутатов ВР слабо?

ЗЕ ж обещаль.
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24.05.2021 11:17 Відповісти
"Смытая грязь с подошв".Забавно. Когда уже ватная мразь - бужанский, помоет свои лапти? Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8780
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24.05.2021 11:23 Відповісти
Эта путинская гнида уже давно показывает свою антиукраинскую агрессию, но Зе видел его провокации и молчал, как жо.а, жевал сопли, и таких пропутинских гнид в СН И ОП еще валом.
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Путь этой мрази лежит прямиком в выгребную яму ,на парашу.
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24.05.2021 11:37 Відповісти
В партии "прислуги олигархов" собрались *лучшышые* кадры страны... главный критерий отбора которых был *лыш бы не порох* и /даэш новые лица*
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24.05.2021 11:40 Відповісти
этот ублюдок под защитой СБУ и НАЦГВАРДИИ,
мусорская падаль сидит НА УКРАИНЕ свесив ноги
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24.05.2021 11:52 Відповісти
як галабаротько казав = идить у сраку=
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24.05.2021 12:04 Відповісти
зкацаплена свиня, твій шлях на паРашу.
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24.05.2021 12:12 Відповісти
Прям флеш моб какой то)) Максимум попросили.
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24.05.2021 12:26 Відповісти
Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 3428
ну просто як отой ленин. всем хорошо известно куда они пришли, пойдя своим путем
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24.05.2021 12:37 Відповісти
Ленин был знатным аферистом. Всем всего наобещал, фабрики рабочим, землю крестьянам , мир во всем мире. Народ ему поверил, а он всех кинул. Ну а этому чму в пенсне кто поверит??? Пойти то он может, но путь у него один. В жопу. Да и что бы туда попасть, еще надо ой как постараться. Желающих полно. Рабинович, Кива , Добкин, Шуфрич. Конкуренция так сказать не слабая. Локтями придется хорошо поработать.
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24.05.2021 15:51 Відповісти
Чехов про Бланка-Лєнку:


"Был у меня Шаляпин с очень странным маленьким человечком по фамилии Ульянов (с рекомендацией ко мне еще от живого Горького). Жутковато было читать эту рекомендательную записку, похожую на послание с того света. Покойник нахваливает Ульянова. Этот Ульянов, оказывается, младший брат известного казненного народовольца, продолжает дело брата и создал свою марксистскую партию. Я пошутил, что "я тоже марксист, потому что тоже запродался Марксу" . Он умеет говорить только о политике, то и дело хочет что-то доказать, перебивает, подпрыгивает, размахивает руками, чуть не дули под нос тычет, переходит на крик... К тому же он очень маленького роста и картавит. К тому же почти лысый, а где не лысый, там рыжий. Голова его так огромна, что перевешивает, раскачивает, тянет вниз все остальное тело, - так и кажется, что он сейчас упадет и ударится головой о землю. При разговоре с ним (если это можно назвать разговором) мне приходилось нагибаться и смотреть под ноги на его лысину, а Ульянов задирал голову и становился на цыпочки. Я так и не понял, что он от меня хотел? Им всем нужны деньги на революцию, и они обхаживают тех прекраснодушных богатеев, вроде Шаляпина или Саввы Морозова, которые склонны поиграть в эти игры. Ульянов от Шаляпина не отходит, Шаляпин ему "деньги дает на партию". Покойный Пешков возил для Ульянова через границу прокламации в чемодане с двойным дном. Черт-те что! Чем он их так охмурил? Зовет босяков к власти? Всех людей он делит на "классы", как в гимназии, и уверен, что управлять другими должен "рабочий класс". Я сам босяк, у меня денег нет, но я все равно на это дело не дал бы ни гроша. Странно, фабрикант Морозов дает деньги на то, чтобы у него отобрали собственную фабрику, а разбогатевший босяк Шаляпин поет пролетариям "Марзельезы". Экстравагантность? Нет, глупость. Они же его и ограбят. О литературе Ульянов имеет какие-то странные понятия. Льва Толстого называет "зеркалом русской революции". Какое-то зеркало... Что-то отражает... Лужа тоже отражает. Медный чайник тоже отражает... Лев Толстой - чайник? Нет уж, господин Ульянов, но на чайник больше похожи вы!"
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25.05.2021 17:38 Відповісти
- Мы пойдем своим путём, - сказал нардеп Чечетов и вылез на подоконник.
Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 7498
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24.05.2021 12:38 Відповісти
Ублюдок ,смени фамилию.Падаль.
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24.05.2021 12:53 Відповісти
И кто только таких пи...ров выбирает в депутаты. Диву даюсь.Чемодан,вокзап,русня!!!
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24.05.2021 13:02 Відповісти
где они таких м-ков находят?
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24.05.2021 13:09 Відповісти
Да уже присел на бутылку! Какой у тебя может быть "свой путь"???
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24.05.2021 13:13 Відповісти
Рыло у депутата как у горбачева--типичная коммуняцкая заточка пи****ла.
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24.05.2021 13:16 Відповісти
..."Наконец-то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путем... Цікаво, а чого ж ти скільки мучився? Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 4168
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24.05.2021 13:44 Відповісти
Мабуть мертвечина ********** більше забашляла цій гниді з призвіщем українського Генія... Нажаль немає такого закону, щоб ще й прізвища позбавити...
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24.05.2021 13:46 Відповісти
Необходим закон об отзыве депутатского мандата за антигосударственную деятельность. Разумеется, с последующей посадкой на нары. Без этих наших русососов и москволизов на место поставить не получится.
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24.05.2021 13:58 Відповісти
давай досвиданья.
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25.05.2021 06:57 Відповісти
 
 