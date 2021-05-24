Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"

Нардеп Євген Шевченко відреагував на своє виключення з фракції "Слуга народу".

Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно. Саня, Олександре Дубінський, привіт! Я ж казав, що буду наступним", - йдеться в повідомленні.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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