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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) МЗС (3559) Лубківський Данило (46) Протасевич Роман (296)

Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

Уже сьогодні ситуація в Білорусі та політика щодо режиму Лукашенка має стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Україна має стати однією з перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядку денному ключових міжнародних організацій.

Про це заявив дипломат Данило Лубківський, передає Цензор.НЕТ.

"Крім короткої репліки речника МЗС про чомусь "чергову атаку на свободу слова", я поки не побачив жодної серйозної реакції офіційного Києва на арешт Романа Протасевича і захоплення цивільного літака в Білорусі. Справжня реакція має бути іншою – чіткою і жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому державному рівні", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс

"Уже сьогодні ситуація в Білорусі і політика стосовно режиму Лукашенка повинна стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Саме цей орган має діяти в ситуаціях, коли поруч з нашими кордонами відбуваються акти державного тероризму. Треба розширити і посилити режим санкцій. Цю політику слід розраховувати на тривалий час. В особі Лукашенка ми маємо справу з Путіним. Інакше вже ніколи не буде. Треба мобілізувати всі необхідні засоби для попередження провокацій проти самої України. Україна повинна стати в числі перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядок денний ключових міжнародних організацій. Боротьба за визволення Романа Протасевича і звільнення інших білоруських опозиціонерів має стати частиною нашої зовнішньої політики. Якщо Україна не боротиметься за свободу Білорусі, завтра ніхто не боротиметься за свободу нашу", - резюмував Лубківський.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
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24.05.2021 10:52
+7
ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
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24.05.2021 10:57
+5
Косоволодька промолчит ?
Он собрался на чай у *****, , так что ….
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24.05.2021 10:50
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Очевидно - нужно реагировать. Но - как реагировать?! Над этим сейчас ламают голову в ОП.
💸Лукашенко уже пригрозил своими санкциями в ответ на санкции извне. Для Украины это означает блокирование импорта белорусской электроэнергии. А это в свою очередь означает, что украинские олигархи будут вынуждены закупать електоэнергию по внутренним ценам, что сразу же раздует расходную часть их заводов времен Хрущева и Брежнева. Конфликт с олигархами в таком случае - неизбежен.
⚡А значит - придется гробить рынок электроэнергетики и возвращаться к... "Роттердам+".
"Печерский холм"
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24.05.2021 10:49 Відповісти
Косоволодька промолчит ?
Он собрался на чай у *****, , так что ….
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24.05.2021 10:50 Відповісти
у Косовороткина бизнес интересы в кацапии,
к слову дрянь Вакарчук тоже в минске зарабатывает
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24.05.2021 11:06 Відповісти
Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
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24.05.2021 10:52 Відповісти
Схера вона взагалі має бути??? Цей Протасевич більше за всіх інших кричав що їх "протести" не мають нічого спільного з майданом та не направлені проти росєї... Хай расєя яку він так любить тепер і реагує...
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24.05.2021 10:53 Відповісти
клоун ср#тся. После завершения процедуры, может что и прогундосит. Не очень внятно, ну чтобы не обоср@ться. А то ведь из этого замкнутого круга не выбраться.
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24.05.2021 10:54 Відповісти
Греция обвинила Беларусь в воздушном пиратстве
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24.05.2021 10:54 Відповісти
Оце кацавароточник потрапив на шпагат. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 734
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24.05.2021 10:55 Відповісти
ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
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24.05.2021 10:57 Відповісти
молчать - вот все, шо остаётся - иначе это может стоить 100 укр. жизней! Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5595
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24.05.2021 10:57 Відповісти
лох ще не одержав мєтодічьку з крємля.
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24.05.2021 10:58 Відповісти
Оно «ж не лох « давно выбрало сторону ***** , факт на лицо !
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24.05.2021 10:58 Відповісти
"ВАГНЕРОВЦЫ", БЕЛАРУСЬ И ПРИМИТИВНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
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24.05.2021 11:07 Відповісти
Из всего написанного я понял только одно. Каждый отбеливает свои интересы.
Это как шпионы и разведчики, герои и террористы.
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24.05.2021 11:15 Відповісти
Вы последнее высказывание Верещук слышали? Наш удел сидеть ровно и бояться, вот и Хомчак того же мнения и сам ЗЕе...
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24.05.2021 11:09 Відповісти
Дійсно ??? Та невже ???? Що ця нікчема здатна прохрипіти ? Всім вже зрозуміло що це була спецоперація ФСБ.Вусатий таракан просто виконавець. І що, наш препіздент нісмілиться щось вякнути проти путлєра, якщо він боїться навіть його тіні ? Ви про це серйозно ???
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24.05.2021 11:14 Відповісти
После комедии с "винигретом" это очень актуально...
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24.05.2021 11:25 Відповісти
По яких кутках навколішки треба шукати той ВИСОКІЙ РІВЕНЬ в Україні? на отому самому рівні , на якому криворогульський мальчік-клован з КВН колись молив Владіміра Владіміровича забрати до себе ...Воно з років СТАНОВЛЄНІЯ заучувало тексти приниження раба рашиситській імперії...
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Всё правильно Лукашенко делает - задерживает соросят, чтобы у них не было такого бардака, как у нас
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24.05.2021 12:07 Відповісти
Хочется в Беларусь? Так скатертью дорога, никто не держит, зачем себя мучить?
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24.05.2021 12:18 Відповісти
А какая оценка, она должна быть однозначный " Государственный терроризм, совершенный по прямой указке, узурпировавшего в Беларуси власть, международного террориста Лукашенко". Коротко и ясно, без всяких политесов. ( в отличии от "вагнеровцев", это был антиправительственный блогер, а не террористы - наемники воевавшие на территории Украины против правительственных войск с оружием в руках, так что увязки и сравнения тут не к месту, тем более что украинское руководство все таки под предлогом " слива" на это не пошло)
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24.05.2021 12:31 Відповісти
Когда уже позиция украинской власти станет четко нетерпимой к феодальному кланово-олигархическому режиму в Украине. Гавкать на соседа, пиарясь на этом, проще чем демократизировать систему у себя в стране.
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24.05.2021 23:00 Відповісти
 
 