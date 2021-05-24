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Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після примусової посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня компанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, не чекаючи офіційних рішень влади про припинення польотів.

Про це в ефірі Latvijas Radio повідомив 24 травня міністр сполучення країни Таліс Лінкайтс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"Зрозуміло те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити, подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану", – сказав міністр.

Читайте також: США і ще 7 країн закликали заборонити польоти над Білоруссю, включно з польотами в РБ і з неї

Лінкайтс наголосив, що офіційних рішень про припинення польотів білоруської авіакомпанії Belavia до Риги ще не ухвалено, але закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайті міжнародного аеропорту "Рига" і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.

Тим часом щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic (Рига-Одеса та Рига-Тбілісі) вже облітають Білорусь, повідомляє телеграм-канал Euroradio.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примус літака до посадки в Мінську - серйозне посягання на цивільну авіацію в Європі, - Маас

Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
теперь через Россию летают . ну да . это прям ооочень большая разница Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 7743
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24.05.2021 11:01
+15
Скота лукашенку пора уже реально ставить в стойло...
И не только его...его но и ***** тоже...
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24.05.2021 11:03
+11
И ермака с его песиком зюзей.
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24.05.2021 11:08
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теперь через Россию летают . ну да . это прям ооочень большая разница Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 7743
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24.05.2021 11:01 Відповісти
На текущий момент - да. рашка еще истребителями не пугала.
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24.05.2021 12:35 Відповісти
Далі буде! Авиакомпания AirBaltic начала облетать Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, не дожидаясь официальных запретов - Цензор.НЕТ 9486
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24.05.2021 11:03 Відповісти
Скота лукашенку пора уже реально ставить в стойло...
И не только его...его но и ***** тоже...
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24.05.2021 11:03 Відповісти
И ермака с его песиком зюзей.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
походу бацьку макают и правильно делают
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24.05.2021 11:03 Відповісти
Косовороткин смотрит в глаза ***** и видит жопу бульбенфюрера,пора разрывать дипотношения с белоруссией
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24.05.2021 11:04 Відповісти
Рига - Тбилиси
Шило на мыло
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24.05.2021 11:06 Відповісти
Усатому говну всё равно. Не летайте хоть все. Главное,чтобы путлерок не забывал о верном холуе.
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24.05.2021 11:08 Відповісти
они думают, что паРаша надежнее?
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24.05.2021 11:12 Відповісти
Щоби випередити аналітиків з Billingcat першу серію "Вагнергейту" для владних українських посадовців показали ***** з Лукою
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24.05.2021 11:14 Відповісти
от морока авіакомпаніям, палива тепер більше палить тре.
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24.05.2021 11:14 Відповісти
Вот за что всегда уважал прибалтов-за принципиальность!
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Vse kompaniji teper budet obletat,im eto ukazit mesnaja vlast.Ukravialiniji takze jesli budet letet Baltijskije strani.
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24.05.2021 11:22 Відповісти
Тепер ніхто не буде літати через Бєларусь.
І через кацапію.
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24.05.2021 11:22 Відповісти
Канешно не ради забавы. Ради острых ощущений, приключения там, то в тюрьму то дубинкой в зад...Шо кому нравится.
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24.05.2021 12:03 Відповісти
Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон - Цензор.НЕТ 803
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24.05.2021 11:39 Відповісти
Зря они конешно над Макшанией решили летать. Макаки и организовали этот теракт. Ждем когда или собьют или захватят. Наивный народ. Как дети.
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24.05.2021 12:01 Відповісти
Wizzair takze priniala resenije obojti Belorus.S Kijeva do Talina letiat obojdia prostranstvo Belorus.
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24.05.2021 12:09 Відповісти
\\...Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана", - сказал министр...\\\ И начал летать над РФией
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24.05.2021 12:15 Відповісти
Надо еще запретить аэропортам ЕС принимать самолеты белорусских авиалиний. Пусть над Минском круги наяривают.
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24.05.2021 12:42 Відповісти
Паветряная прастора троха смердит.
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24.05.2021 13:42 Відповісти
Турки летают. Эр Франс летает. Кацапские и китайские летают. Все международные грузовики летают.
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24.05.2021 15:20 Відповісти
 
 