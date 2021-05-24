Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон. КАРТА
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Після примусової посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня компанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, не чекаючи офіційних рішень влади про припинення польотів.
Про це в ефірі Latvijas Radio повідомив 24 травня міністр сполучення країни Таліс Лінкайтс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.
"Зрозуміло те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити, подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану", – сказав міністр.
Лінкайтс наголосив, що офіційних рішень про припинення польотів білоруської авіакомпанії Belavia до Риги ще не ухвалено, але закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайті міжнародного аеропорту "Рига" і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.
Тим часом щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic (Рига-Одеса та Рига-Тбілісі) вже облітають Білорусь, повідомляє телеграм-канал Euroradio.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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І через кацапію.