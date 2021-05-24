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За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 1959 виявили 125 нових випадків, - Кличко. КАРТА

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За минулу добу в Києві зафіксовано 125 нових випадків захворювання на COVID-19 (всього 204276).

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли: 73 жінки віком від 20 до 86 років, 48 чоловіків віком від 32 до 82 років, 1 дівчинка віком 11 років і 3 хлопчики віком 7, 14 і 15 років.

Також за добу зафіксовано 6 летальних випадків від вірусу (загалом 5023).

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Госпіталізовано 22 пацієнти з підтвердженим COVID-19 і 68 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас, за добу 1959 осіб подолали коронавірус (всього 146931).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Шевченківський (58), Святошинський (21) і Солом'янський (19).

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За добу від COVID-19 у Києві померли 6 осіб, видужали - 1959 виявили 125 нових випадків, - Кличко 01
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Если бы не ковид, то Виталику пришлось бы снова сесть на велосипед, "петь" песни, прыгать на стеклянном мосту... кажется я ничего не пропустил...
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24.05.2021 12:15 Відповісти
 
 