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Новини СуспільствоЗа кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Аерофлот (23) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Пілот

Льотчик першого класу, діючий пілот "Аерофлоту" Андрій Литвинов розповів, як вчинив би в ситуації, що склалася з лайнером Ryanair.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвинов заявив у Twitter.

"У світлі останніх подій мене запитують, що зробив би я на місці командира, якого "мінують", а потім перехоплює винищувач? Відповідаю:

  1. Займаюся порятунком літака і пасажирів.
  2. Приймаю рішення на посадку на найближчому аеродромі, а це Вільнюс.
  3. Повідомляю про своє рішення диспетчеру.
  4. Якщо мене примушують до інших дій, включаю сигнал біди, доповідаю на аварійній частоті про напад на повітряне судно.
  5. Наполягаю на посадці на тому аеродромі, на який було прийнято рішення виходячи з повітряної обстановки, метеопрогнозу, придатності аеродрому, мінімуму і т.д.
  6. Якщо виникає реальна загроза, то йду за винищувачем, але на землі вимагаю консула і ЗМІ.
  7. Відмовляюся від подальшого виконання завдання у зв'язку зі стресовою ситуацією і їду в готель", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Ryanair у заяві щодо посадки літака в Мінську промовчала про винищувач, арешт Протасевича і збрехала про найближчий аеропорт

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+62
Пилот аэрофлота сел бы там где ему скажут любые кацапские органы.Хоть на бутылкуПусть не заливает.
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24.05.2021 11:18
+27
на словах он Лєв Толстой...
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24.05.2021 11:19
+15
Нифига.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.

По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
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24.05.2021 11:33
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Пилот аэрофлота сел бы там где ему скажут любые кацапские органы.Хоть на бутылкуПусть не заливает.
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24.05.2021 11:18 Відповісти
ты не кричи а послушай голос разума. То что чел такое заявляет уже что то говорит о нем. Авиаэксперт Лукашевич тоже с мордора, однако это не помешало ему противостоять мордору
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24.05.2021 11:55 Відповісти
Не кричу. И это и есть голос разума+ жизненный опыт. В сказки не верю. Из ,,положительного,,-хорошим кацапам -хорошие гробы,плохим-плохие! Еще вопросы ьулут?
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24.05.2021 12:26 Відповісти
не тупи...фамилия Немцов тебе говорит о чем то? А таких как Макаревич, Шевчук, Ахеджакова знаешь?
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24.05.2021 18:20 Відповісти
Что то не припомню в газете ,,правда,, что бы печатали мнение летчиков люфтваффе в 43 году. Да и девиз раинэир,,с нами ты сядешь,, мне не нравится. Полный запрет авиалиниям Белорусии на полеты в Европу. Пока не станут Белорусью.
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24.05.2021 12:36 Відповісти
Голос разума тут действительно есть, но это касается ЦИВИЛИЗОВАННЫХ стран! А с этими людоедами, он бы так не умничал, а молча сел на бутылку!
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24.05.2021 15:02 Відповісти
він розповів як має себе поводити командир судна в таких умовах.
там все правильно.
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24.05.2021 11:21 Відповісти
і для цього треба було КАЦАПА приводити як приклад? Більше ніхто в світі не знає, як треба???
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24.05.2021 11:24 Відповісти
Это получается что захват оппозиционера был согласован по меньшей мере с пилотом? Или если судить по заявлениям компании то и с ней.
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24.05.2021 11:25 Відповісти
Фактично, пілоти райана все так і зробили, за винятком виклику консула та пункта про готель.
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24.05.2021 11:27 Відповісти
Нифига.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.

По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
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24.05.2021 11:33 Відповісти
1. Не правда, они даже не шли на снижение, велком смотреть траекторию движения.
2. Инфа о нападении передается по закрытому каналу, врядли она будет опубликована АСАП
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24.05.2021 11:45 Відповісти
Если они не шли на снижение, то как в Минске сели? Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 3004

До выхода из воздушного пространства Беларуси самолету оставалось всего ничего, но экипаж решил подчиниться и угробил несколько жизней.
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24.05.2021 11:50 Відповісти
Пока не будут прочитаньі записи переговоров пилотов, все остается гаданием на кофейной гуще. И трактуется, как кому нравится.
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24.05.2021 11:54 Відповісти
почитай Лукашевича и посмотри график движения самолета
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24.05.2021 11:57 Відповісти
Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 6610

При таком раскладе истребитель вынужден был бы сбивать борт уже вне пределов Беларуси.
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24.05.2021 12:00 Відповісти
Да и не факт, что стал бы сбивать. Экипаж Раянэйр тупо взяли на понт.
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24.05.2021 12:01 Відповісти
Шанс на збиття був. Згадайте збиття сересером південнокорейського пасажирського літака.
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24.05.2021 12:15 Відповісти
Понт не понт, але після Донбасу та Ірану...
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24.05.2021 12:29 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2068332906640064&set=a.120624478077593
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24.05.2021 16:14 Відповісти
Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 3201
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25.05.2021 00:38 Відповісти
За дві хвилини літак мав увійти у повітряний простір Литви, але розвернувся на Мінськ. Командир екіпажу прийняв помилкове рішення, яке стало наслідком викрадення з літака пасажира.
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24.05.2021 13:54 Відповісти
теоретически Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 9455.а если бы он был под управлением кацапских органов УВД- делал бы точно так же как и Ryanair...бо после полета надо будет идти домой.и хотелось бы и дальше летать,а может возникнуть дилемма
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24.05.2021 11:32 Відповісти
на словах он Лєв Толстой...
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24.05.2021 11:19 Відповісти
Це ж тероризм.
Захоплення судна.
А якби якась випадковість призвела до катастрофи..
Лукаша треба судити, санкцій мало. Це вже міжнародний злочин, санкціонований фуйлом.
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Был бы коллективный Запад решительным,то уже на следующий день,без всякого балабольства ни один бы самолет над Белорусью не летал ни туда ни обратно и транзитом.
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24.05.2021 11:24 Відповісти
Пилот аэрофлота ну ни хрена себе авторитет.......вы редакторы хоть бы подумали,что буровите!!!
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24.05.2021 11:20 Відповісти
Кстати, правильно... Если бы пилот был мужиком... то долетел бы до Вильнюса, тем более, что до воздушного пространства Литвы ( то есть Евросоюза) оставалось каких то несколько минут лёта...
Лукашенко бы не осмелился бы сбить вот так внагляк на глазах у всего мира, транзитный пассажирский самолёт с зарубежными гражданами
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24.05.2021 11:21 Відповісти
Вьі так увереньі во вменяемости бульбофюрера?
Тем более, за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло.
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24.05.2021 11:23 Відповісти
В своё время Каддафи отдал приказ своим спецслужбам взорвать пассажирский Боинг. И это было сделано в небе Шотландии над Локерби.
Тогда погибли сотни граждан стран Европы, США, Канады.
Чем закончил Каддафи?
Лукашенко хочет закончить свою жизнь с воткнутым в заднице черенком от лопаты, как это случилось с невменяемым Каддафи?
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24.05.2021 11:31 Відповісти
"... за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло."

По указке пуйла сбили бьі. Там полно его агентов во всех структурах.
А Лука потом мог бьі хоть на голове стоять, доказьівая, что он не отдавал такой приказ.
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24.05.2021 11:36 Відповісти
....почитай:
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров

...так это ещё в далёком 1995...
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24.05.2021 11:42 Відповісти
ждём от райанэйр оглашения записей с чёрных ящиков(переговоров внутри самолёта, в кабине) ......
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24.05.2021 11:21 Відповісти
он забыл что ссср уже давно нет и разрешение на пересечение границы нужно. Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 1158
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24.05.2021 11:21 Відповісти
На перетин якого кордону не було дозволу?
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24.05.2021 11:29 Відповісти
ну раз белорусы истребителем посадили самолёт, логично предположить, что они запретили пролёт границы.
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24.05.2021 11:33 Відповісти
Если запретили пролет границы то как он оказался в Беларуси?
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24.05.2021 12:15 Відповісти
Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Хотя до Вильнюса оставалось 10 мин полета, можно было доложить об отказе радиосвязи и садиться. В салоне правда было еще 6 спецов, 2 из КГБ белараши и 4 ФСБшника, трудно сказать как ситуация развивалась на самом деле.
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24.05.2021 11:22 Відповісти
если так то проще было бы наверное действительно запилить "минирование" самолета, наверное не пошли на это потому что слишком близко до границы - могли тупо сесть не там, это же капитан решает.
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24.05.2021 12:02 Відповісти
Пилот "Аэрофлота" Литвинов рассказал, как бы поступил на месте коллег из Ryanair: Садился бы в Вильнюсе, а в случае угрозы докладывал бы о нападении на самолет - Цензор.НЕТ 1198
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24.05.2021 11:23 Відповісти
ну а пока украину все облетают тыц
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24.05.2021 11:28 Відповісти
да и хватит уже эту новость обсасывать. блогер дурак, а лукашь всех сделал.
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24.05.2021 11:24 Відповісти
не надо приписывать луке то,что с тобой сделало ***** Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 6413.лука -это всего навсего афтершок,вторичные толчки
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24.05.2021 11:36 Відповісти
хватить обсасувать луку
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24.05.2021 11:39 Відповісти
Хто зна - пілоти цього борта були ірландцями ?
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24.05.2021 11:25 Відповісти
официалы Ryanair ведут себя двусмысленно. их заявление уже из Вильнюса ни о чем.
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24.05.2021 11:26 Відповісти
Ryanair были в сговоре с лукашеску. тут без вариантов. в противном случае самолет действительно сел бы в ближайшем аэропорту, а не в минском, до которого в 3 раза дальше. и никакой истребитель не посмел бы атаковать гражданский борт, ну может быть если бы его пилотировал сам е*анутый лукашеску, тогда да, тогда можно было бы и поостеречься.
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24.05.2021 11:30 Відповісти
расскажи это экипажу и пассажирам MH17
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24.05.2021 11:46 Відповісти
После сбитого Боинга 777 лучше не шутить с Расеей, многие понимают что Беларусь это колония была и есть для Московии, в данной ситуации нужно было в приграничной зоне полётов между Расеей и Беларусью поднять в воздух НАТО вские истребители.
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24.05.2021 11:30 Відповісти
Пілот Аерофлоту - літай лише самольотамі аерофлота та виконуй накази своїх кагебешніків. Закрий рота, довше проживеш.
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24.05.2021 11:31 Відповісти
так отож Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак - Цензор.НЕТ 7954
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24.05.2021 11:37 Відповісти
На самом деле нужно было лететь дальше. Предупридительного огня истребитель не открывал. Вот если бы открыл, тогда уже стоило разворачивать.
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24.05.2021 11:37 Відповісти
Брехня....!
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24.05.2021 11:40 Відповісти
правильно говорит,надо было садится в Вильнюсе, никто бы не сбивал борт с такой кучей народа, лукашенко сыграл на страхе пилотов,и те обосравшись посадили борт в Минске
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24.05.2021 11:41 Відповісти
Никто бы не стал сбивать украинский самолет над Тегераном?
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24.05.2021 11:51 Відповісти
в данном случае открыто угрожали сбить с помощью истребителя,и если бы сделали это то это был бы конец для Белоруссии,полная изоляция и тотальные санкции,в Тегеране никто до сих пор не понимает кто,как,чем и когда это сделал
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Кстати, был такой фильм "Шизофрения" с Абдуловым.
Там герой пытался сбежать на самолёте, его псло ГБ, но он всё же проскочил на самолёт. ГБ-шник его там узнал и с борта доложил. Самолёту приказали разворачиваться, но на борут оказались зарубежные журналисты, которым всё рассказали.
Самолёт в итоге возобновил курс за границу, но вскоре... взорвался. Вместе с журналистами и своими ГБшниками.
Правительственная комиссия во главе с тем, кто приказал взорвать самолёт, обязалась провести всестороннее расследование.
Это к слову о том, что "они не посмеют сбить" или "не будут же они своих взрывать".
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24.05.2021 11:47 Відповісти
в общем - тоже сел бы.
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24.05.2021 11:54 Відповісти
а то такое впечатление что он начал бы стрелять из табельного пистолета по мимопролетающему истребителю (почему бы и нет?)
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24.05.2021 11:56 Відповісти
На земле все умные и храбрые.
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24.05.2021 12:13 Відповісти
Після збитого москалями Боїнга над Донбасом і збитого Іраном українського літака, не кожен пілот ризикне.
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24.05.2021 12:28 Відповісти
Усрался бы как и все.
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Наверное, единственным верным решением был бы подъем в воздух звена истребителей НАТО, и уход в Литву под их защитой.
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24.05.2021 12:36 Відповісти
та то ясно что задним числом все бы в Вильнюсе садились. Я вот тоже не раз у мамы спрашивал, почему родила меня здесь, а не в Сан-Франциско---как хотелось мне изначально!
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24.05.2021 12:57 Відповісти
тю, ти ж пілот аєрофлота, ти ж із цієї культури, ти знаєш її, а для пілотів із райнейр русские дикі люди. мало лі шо відчубучать.
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24.05.2021 13:16 Відповісти
Чисто русский подход.) - Спасем Васю друзья! Держитесь!
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24.05.2021 13:54 Відповісти
А в українських пілотів запитати не можна було ? Треба цитувати москаля ?
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25.05.2021 01:57 Відповісти
 
 