Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Льотчик першого класу, діючий пілот "Аерофлоту" Андрій Литвинов розповів, як вчинив би в ситуації, що склалася з лайнером Ryanair.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвинов заявив у Twitter.
"У світлі останніх подій мене запитують, що зробив би я на місці командира, якого "мінують", а потім перехоплює винищувач? Відповідаю:
- Займаюся порятунком літака і пасажирів.
- Приймаю рішення на посадку на найближчому аеродромі, а це Вільнюс.
- Повідомляю про своє рішення диспетчеру.
- Якщо мене примушують до інших дій, включаю сигнал біди, доповідаю на аварійній частоті про напад на повітряне судно.
- Наполягаю на посадці на тому аеродромі, на який було прийнято рішення виходячи з повітряної обстановки, метеопрогнозу, придатності аеродрому, мінімуму і т.д.
- Якщо виникає реальна загроза, то йду за винищувачем, але на землі вимагаю консула і ЗМІ.
- Відмовляюся від подальшого виконання завдання у зв'язку зі стресовою ситуацією і їду в готель", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
там все правильно.
1. Они были ближе к Вильнюсу, но даже не попытались уйти туда.
2. Они не сообщили о нападении на самолет.
По сути для спасения пассажиров Раянэйр не сделал ничего.
2. Инфа о нападении передается по закрытому каналу, врядли она будет опубликована АСАП
До выхода из воздушного пространства Беларуси самолету оставалось всего ничего, но экипаж решил подчиниться и угробил несколько жизней.
При таком раскладе истребитель вынужден был бы сбивать борт уже вне пределов Беларуси.
Захоплення судна.
А якби якась випадковість призвела до катастрофи..
Лукаша треба судити, санкцій мало. Це вже міжнародний злочин, санкціонований фуйлом.
Лукашенко бы не осмелился бы сбить вот так внагляк на глазах у всего мира, транзитный пассажирский самолёт с зарубежными гражданами
Тем более, за его спиной стоят кремляди, которьіе и стараются сделать Луку бОльшим изгоем, чем пуйло.
Тогда погибли сотни граждан стран Европы, США, Канады.
Чем закончил Каддафи?
Лукашенко хочет закончить свою жизнь с воткнутым в заднице черенком от лопаты, как это случилось с невменяемым Каддафи?
По указке пуйла сбили бьі. Там полно его агентов во всех структурах.
А Лука потом мог бьі хоть на голове стоять, доказьівая, что он не отдавал такой приказ.
В Белоруссии сбит воздушный шар Воздухоплавателей расстреляли со 100 метров
...так это ещё в далёком 1995...
Там герой пытался сбежать на самолёте, его псло ГБ, но он всё же проскочил на самолёт. ГБ-шник его там узнал и с борта доложил. Самолёту приказали разворачиваться, но на борут оказались зарубежные журналисты, которым всё рассказали.
Самолёт в итоге возобновил курс за границу, но вскоре... взорвался. Вместе с журналистами и своими ГБшниками.
Правительственная комиссия во главе с тем, кто приказал взорвать самолёт, обязалась провести всестороннее расследование.
Это к слову о том, что "они не посмеют сбить" или "не будут же они своих взрывать".