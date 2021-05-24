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Новини Політика України Довибори в Раду
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Вірастюк (75) Зеленський (17431) Бутусов Юрій (3128) Івано-Франківська область (724)

Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі: "Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі:

На 87-му окрузі в Івано-Франківській області необхідно призначити перевибори.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ситуація на 87-му виборчому окрузі перетворилася на цілковиту клоунаду, за участю президента України, Центрвиборчкому та Верховного Суду. Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори. Верховний Суду 5 травня відмовив у реєстрації Центрвиборчкомом слузі народу Вірастюку, оскільки він був обраний завдяки численним порушенням. І треба було призначати перевибори. Бо яким би одіозним не був Шевченко, Вірастюк отримав перше місце з порушеннями, і суд це зафіксував", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, президент Зеленський вирішив тупнути ногою, і на пресконференції заявив, що вірить у те, що на окрузі переміг Вірастюк.

"Бо результат Шевченка організували бандити, місцева братва. І ось Центрвиборчком всупереч рішенню Верховного Суду, яке оскарженню не підлягає, знову ухвалив рішення про реєстрацію Вірастюка. Верховний Суд на цей трюк не прогнувся. І сьогодні ухвалив друге точно таке рішення, теж остаточне, що Вірастюка реєструвати не можна. Правова новела - для всіх рішення Верховного Суду остаточне відразу після оголошення, але для Зеленського суд повторює з другої спроби", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що "ручний Центрвиборчком за вказівкою з Банкової і втретє може подати на реєстрацію".

"Але це ж видається дуже нерозумним, ну що це за демократичні вибори, якщо Офіс Президента змушує Центрвиборчком ухвалювати незаконні рішення в інтересах свого кандидата? Оголошуйте перевибори, приїжджайте агітувати за Вірастюка, нехай приїде агітувати президент, надсилайте своїх депутатів, працюйте з виборцями. Якщо за Шевченка працюють бандити, так використовуйте свою владу і нехай СБУ висуває підозри і затримує, в цьому і є завдання СБУ. А не переписувати протоколи силами братви в погонах", - підсумував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на 87 окрузі: Правового виходу з ситуації немає, - Айвазовська

Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Самодур должен прекратить самодурство. Эро не реально!!
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24.05.2021 11:35
+14
Йурист всё учебное время провёл на сцене кривляясь . Откуда ему знать про законность ?
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24.05.2021 11:37
+9
"Зеленский должен прекратить самодурство". Бутусов

Тогда ему самое время уходить с незаслуженно занимаемого поста президента.

Но мы же все понимаем, что теперь ЗЕ с Банковой только вперед ногами можно вынести.
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24.05.2021 11:36
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Самодур должен прекратить самодурство. Эро не реально!!
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24.05.2021 11:35 Відповісти
САМОДУР В КАСАВАРОТКЕ звучіт гарманічна... суботнє інтерв"ю на Еспресо від того, хто вчив слуг , що вони НІХТО Смачною українською запевняв , як вова стає українським патріотом - ЦЕ ЖАХ!!! 2РОКИ ПРЕЗИДЕНТСТВА й воно почало вставати з колін рашистського рабства!!!
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24.05.2021 11:42 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyy-i-sohodni-vsikh-peremozhe/31267406.html

Потураєв: Зеленський і сьогодні всіх переможе .
Любі друзі, послухайте це зізнання про того, кого вибрали вбивати Україну.
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24.05.2021 11:59 Відповісти
а чи не "проще" зЄлі розпустити Верховний Суд...- чого там....
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24.05.2021 11:35 Відповісти
до цього все йде.
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24.05.2021 11:37 Відповісти
Не пiдказуйте , будь ласка Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы" - Цензор.НЕТ 8698
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24.05.2021 11:38 Відповісти
"Зеленский должен прекратить самодурство". Бутусов

Тогда ему самое время уходить с незаслуженно занимаемого поста президента.

Но мы же все понимаем, что теперь ЗЕ с Банковой только вперед ногами можно вынести.
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24.05.2021 11:36 Відповісти
Потому что результат Шевченко организовали бандиты, местная братва.
Источник: https://censor.net/ru/n3267056

Потому что результат Вирастюку организовали бандиты, киевско-криворожская братва президента.
Источник: Я )
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24.05.2021 11:36 Відповісти
За даними екзит-полу переміг свободівець Кошулинський.
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24.05.2021 14:44 Відповісти
і за цього Шевченка, і за іншого (якого з фракції вигнали) і за Вірастюка "работали" бандити.
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24.05.2021 11:37 Відповісти
Йурист всё учебное время провёл на сцене кривляясь . Откуда ему знать про законность ?
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24.05.2021 11:37 Відповісти
После фразы "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта..." я уже ничему не удивляюсь... Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі: "Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори" - Цензор.НЕТ 1798
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24.05.2021 11:49 Відповісти
Там у всех рыло в пуху, что у Вирастюка, что у Шевченко. За Кошулинского не знаю.
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24.05.2021 11:38 Відповісти
Війна жаби з гадюкою. Адже фальсифікація на користь Шевченка не робить Вірастюка автоматично переможцем.
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24.05.2021 11:46 Відповісти
Так "самодурство" и есть суть деятельности "власти волосипедистов". Если это прекратить-чем они вааще заниматься будут?
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24.05.2021 11:46 Відповісти
может правильно сказать "должен прекратить нарушать закон" или Бутусов уже тоже перешел в пул-позитивных блогеров?
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24.05.2021 11:46 Відповісти
"Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы". Зеленский... Но, и население, оболваненное СМИ и дезинтегрированное подкупом и враньем, деградировало... ниже некуда. А ведь "В 1997 на довыборах по избирательному округу Надворная Ярослава Стецько стала депутатом ВР Украины, набрала 86,6 % голосов. И вот у2021 г. население опустилось до Вирастюка - "большой интеллектуал": выпускник техникума физической культуры и школы ДОСААФ ... Разве, что штурмовать трубуну, или вышибалой... "Неначе люди подуріли...
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24.05.2021 11:51 Відповісти
Рябошапка на Радіо свобода- ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОВИНЕН ПІТИ!
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24.05.2021 11:55 Відповісти
юрик, все что тебе должен зеленский, он уже давно простил))), как впрочем и все предыдущие президенты.
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24.05.2021 12:00 Відповісти
Дилема: то ли пустоголовый спортсмен, которым будет рулить Ермак со товарищи, то ли барыга - подстилка Коломойского.

Судя по % явки избирателей, у жителей Прикарпатья нашлись более важные дела.
"Украiна - понад усе" говорите ... Ню, ню ...
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24.05.2021 12:05 Відповісти
Геть на пляшку, рюзьгє!
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24.05.2021 12:27 Відповісти
Не напрягайся. Мы тут в Украине без ФСБшных тролей как-нибудь разберемся.
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Коксовороточніку не подобається , коли йому культурно рекомендують виправити совї помилки , тому що він вважає себе
не якимось лоХом , а ************ 😁
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24.05.2021 12:12 Відповісти
Правильно. Біленька має перемогти
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24.05.2021 12:17 Відповісти
Чому вони із якоюсь маніакальною наполегливістю лізуть в депутати!? В нормальних країнах, бути депутатом такого рівня це реальний головняк і ніякого бабла ти не заробиш!
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24.05.2021 12:26 Відповісти
Самодурство - это его образ жизни...это все равно, что прекратить дышать.
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24.05.2021 12:32 Відповісти
це все так.... але Вова не може.... ви ж мабуть читали "раз, два... Байден ідьот..."
його ж поб'ють... кілограм 120/на рило...хрясь і пополам... страшно ж... тепер...
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24.05.2021 16:04 Відповісти
Васька , подавай позов одразу до ЄСПЛ про геноцид спіртсменів - ще й грошенят відсудиш . Можливо .
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24.05.2021 16:39 Відповісти
 
 