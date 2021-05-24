Бутусов про ситуацію на 87-му окрузі: "Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори"

На 87-му окрузі в Івано-Франківській області необхідно призначити перевибори.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ситуація на 87-му виборчому окрузі перетворилася на цілковиту клоунаду, за участю президента України, Центрвиборчкому та Верховного Суду. Зеленський має припинити самодурство і погодитися на повторні вибори. Верховний Суду 5 травня відмовив у реєстрації Центрвиборчкомом слузі народу Вірастюку, оскільки він був обраний завдяки численним порушенням. І треба було призначати перевибори. Бо яким би одіозним не був Шевченко, Вірастюк отримав перше місце з порушеннями, і суд це зафіксував", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, президент Зеленський вирішив тупнути ногою, і на пресконференції заявив, що вірить у те, що на окрузі переміг Вірастюк.

"Бо результат Шевченка організували бандити, місцева братва. І ось Центрвиборчком всупереч рішенню Верховного Суду, яке оскарженню не підлягає, знову ухвалив рішення про реєстрацію Вірастюка. Верховний Суд на цей трюк не прогнувся. І сьогодні ухвалив друге точно таке рішення, теж остаточне, що Вірастюка реєструвати не можна. Правова новела - для всіх рішення Верховного Суду остаточне відразу після оголошення, але для Зеленського суд повторює з другої спроби", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що "ручний Центрвиборчком за вказівкою з Банкової і втретє може подати на реєстрацію".

"Але це ж видається дуже нерозумним, ну що це за демократичні вибори, якщо Офіс Президента змушує Центрвиборчком ухвалювати незаконні рішення в інтересах свого кандидата? Оголошуйте перевибори, приїжджайте агітувати за Вірастюка, нехай приїде агітувати президент, надсилайте своїх депутатів, працюйте з виборцями. Якщо за Шевченка працюють бандити, так використовуйте свою владу і нехай СБУ висуває підозри і затримує, в цьому і є завдання СБУ. А не переписувати протоколи силами братви в погонах", - підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округуперемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

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22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.

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