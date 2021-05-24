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Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА

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Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення/перерахунки пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву та де проживає пенсіонер.

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Очікуваний результат впровадження екстериторіальності:

  • єдиний підхід до застосування пенсійного законодавства;
  • централізована прозора система контролю за діями фахівців, процесів призначення та перерахунків пенсій;
  • мінімізація особистих контактів з громадянами, відв’язка звернень та їх опрацювання від територіального принципу;
  • попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішення.
  • оптимізація навантаження на працівників.

Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій 01
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24.05.2021 11:48 Відповісти
чіслізм
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24.05.2021 15:40 Відповісти
Нет денег на пенсии. Совсем нет. Технический дефолт.
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24.05.2021 11:51 Відповісти
Налог на лишние метры: кому будут выписаны штрафыЗа каждый лишний квадратный метр придется заплатить 70,8 грнУкраинцам до 1 июля 2021-го придут налоги на квартиры и дома. Заплатить нужно до 70,8 грн за каждый «лишний» квадрат (больше 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов). Тем, кто не заплатит в течение двух месяцев, грозят штрафы.«Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет», - пояснили в ГНС. Если задержать платеж до 30 дней - штраф 10%, от 30 дней - штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.«Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении», - поясняют в ГНС.Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога - 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году - 70,8 грн.
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24.05.2021 12:37 Відповісти
Когда хотят поиздеваться, всегда выбирают слабого. А это наши пенсионеры. Так что дорогие родина заботится что бы вы поскорей сдохли и не портили воздух своим присуствием.
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24.05.2021 16:06 Відповісти
 
 