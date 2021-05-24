13 859 6
Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в повідомленні, нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення/перерахунки пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву та де проживає пенсіонер.
Очікуваний результат впровадження екстериторіальності:
- єдиний підхід до застосування пенсійного законодавства;
- централізована прозора система контролю за діями фахівців, процесів призначення та перерахунків пенсій;
- мінімізація особистих контактів з громадянами, відв’язка звернень та їх опрацювання від територіального принципу;
- попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішення.
- оптимізація навантаження на працівників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар24.05.2021 11:48 Відповісти Мені подобається 0
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар24.05.2021 15:40 Відповісти Мені подобається 0
aquarius580 .
показати весь коментар24.05.2021 11:51 Відповісти Мені подобається 0
✘
denis robb
показати весь коментар24.05.2021 12:37 Відповісти Мені подобається 0
Лёва Задов f3102d9e
показати весь коментар24.05.2021 16:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...