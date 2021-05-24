Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в законопроєкті про корінні народи України.

Ініціатором цього проєкту закону є президент Володимир Зеленський.

"У проєкті акта дається визначення поняттю "корінний народ України", згідно з яким - це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Згідно з цим визначенням проєктом акта пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки", - сказано в пояснювальній записці.

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Серед основоположних прав корінних народів України проєктом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Також проєктом акта корінним народам України визначено гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на: позбавлення ознак етнічної приналежності і цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті, спрямованої проти них.