Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського
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Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в законопроєкті про корінні народи України.
Ініціатором цього проєкту закону є президент Володимир Зеленський.
"У проєкті акта дається визначення поняттю "корінний народ України", згідно з яким - це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Згідно з цим визначенням проєктом акта пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки", - сказано в пояснювальній записці.
Серед основоположних прав корінних народів України проєктом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.
Також проєктом акта корінним народам України визначено гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на: позбавлення ознак етнічної приналежності і цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті, спрямованої проти них.
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Для чого це робить Зеленський? Звісно - для рейтингу серед кримських татар
Рейтинг серед кримських татар? Весело. Вован-клювоносий буде в Криму вибори проводити? Чі ви маєте на увазі рейтинг у двох татар, це: Джамілев та Чийгоз? Так вони й так ласково ссцуть циьку українського бюджету)) Всі хто ******* нашарка цицьку полискати автоматично віддадуть свої голоси за того хто дає можливість дотягнутися до тієї державної цицьки)
Грекі не можуть бути у Криму корінним народом, бо вони є корінним народом у Греції.
Каким боком туркоманы - Крымские татары к коренным народам?
Кримські татари, як нація, чи народ були сформовані у Криму, на відміну від греків. У кримських татар не має іншої батьківщини окрім Криму.
Але все ж таки ти правий - таки ні.
Але по іншій причині. По нерадянській історії гагаузи в Бесарабії появилися тільки в 19 сторіччі і прийшли вони з ******** Болгарії. По радянській - вони нащадки половців і огузів , які осіли там з бог знає яких часів. Зараз вона занадто хитка, майже спростована.
Росийская империя по такому же принципу заселяла территорию Украины.
Почему историю пишут? Историю нужно записывать! (с)
В последнее время энтузиасты начали интересоваться "стыковками" истории.
Что записывали о данной теме турецкие и болгарские летописцы? Мне некоторое время пришлось пообщаться с турецким историком-археологом. По некоторым аспектам наших отношений у меня был шок.
Немного для размышления: "За что Джемилев получил высшую награду турецкого народа"? Не какой нибудь "дружбы народов" которым награждают иностранцев, а героя турецкого народа.
Але на самому ділі кримські татари прийшли у Крим разом чи одразу за монголами і були частиною монгольської імперії, від якої люлів отримали предки турків. І тільки тоді, коли османи перелізли через протоки, а Золота орда почала розсипатися на ряд меньших орд , турки опинились у Криму і почали отуречувати осілу частину кримських татар.
Ну, на національну автономію кримських татар у Криму я ніколи не був проти. Але тепер вони можуть захотіти таку автономію на півдні України, на неокупованій території.
Хм а де та національна автономія в Україні зустрічається щоб я знав?... ну тоді давайте переходити на нацональний поділ територій України, розірвемо на клаптики і закінчиться це тим що знову будемо бити жидів?
Але етнографи (доречі, любі) визнавали кримських таттар корінним народом. Це зараз, після окупації, росіяни із своїх ресурсів це твердження потихеньку прибирають.
Читай, москалику https://lia.lvivcenter.org/uk/themes/reherit/ethnic-violence/
Тем более что караимы это и есть иудеи!
Только не говорите Вове! Крым - иудейский! Блин, только как его поделить с мусульманским?
Вопрос однако) А почему греков обошли?
Арабы, евреи, мальтийцы, ливанцы - они все семитской группы, и только у евреев до недавна своей территории и государства не было.
С не меньшим успехом "коренным народом" мира можно назвать и армян. Их в самой Армении проживать меньше, чем во всём мире.
Какой-то левый закон.
Нужно ужесточать санкции против Московии за оккупацию Крыма. В первую, а если придется в единственную, очередь это должна делать Украина.
И ненужно заниматься напрасным бумагомаранием. Беда с клоунами, которые живут в интернет-реальности.
В Крыму оккупанты дают реальные тюремные сроки украинцам за лояльность к Украине, и в то же время идут поставки полезных ископаемых с Украины на заводы Фирташа в Крым, чтобы этот корыстолюбивый упырь, не раз приложивший руку к разрушению украинской экономики и Украины, продолжал зарабатывать деньги у оккупантов за счет Украины, и с помощью ныне действующей украинской власти.
В цьому законопроекті необхідно дописати: " а раковою пухлиною - москалі." І тоді все стане на свої місця.