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Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в законопроєкті про корінні народи України.

Ініціатором цього проєкту закону є президент Володимир Зеленський.

"У проєкті акта дається визначення поняттю "корінний народ України", згідно з яким - це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Згідно з цим визначенням проєктом акта пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки", - сказано в пояснювальній записці.

Читайте також: Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України

Серед основоположних прав корінних народів України проєктом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Також проєктом акта корінним народам України визначено гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на: позбавлення ознак етнічної приналежності і цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті, спрямованої проти них.
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Топ коментарі
+18
Сегодня мега праздник - 450 лет назад, в 1571 году 24 мая, войско крымского хана сожгло Москву ! Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 1560 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821
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24.05.2021 12:14
+8
Ми ні. Це ж для хайпу а не для здорового глузду. В 1993 році загалом в Україні проживало 837 караїмів. У кацапів щось близко 400 було. Зараз думаю якщо душ 500 загалом набереться - буде чудо і це при тому що душ 400 в Криму. Законопроект Зеленського - інформаційний вітер з його дупи.
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24.05.2021 12:32
+7
У греків є своя держава за межами України. Статтю прочитай повністю.
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24.05.2021 12:31
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А ми? Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7047
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24.05.2021 12:11 Відповісти
Ми ні. Це ж для хайпу а не для здорового глузду. В 1993 році загалом в Україні проживало 837 караїмів. У кацапів щось близко 400 було. Зараз думаю якщо душ 500 загалом набереться - буде чудо і це при тому що душ 400 в Криму. Законопроект Зеленського - інформаційний вітер з його дупи.
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Цього "вітру" кримські татари чекали досить довго. Вони іще до 2014 вимагали це, вони вимагали не теріторіальну автономію Криму, а національну (кримсько-татарську).
Для чого це робить Зеленський? Звісно - для рейтингу серед кримських татар
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24.05.2021 12:55 Відповісти
А караіми не чекали? Але караіми то іудеї. Як будемо будувати "національну" автономію?
Рейтинг серед кримських татар? Весело. Вован-клювоносий буде в Криму вибори проводити? Чі ви маєте на увазі рейтинг у двох татар, це: Джамілев та Чийгоз? Так вони й так ласково ссцуть циьку українського бюджету)) Всі хто ******* нашарка цицьку полискати автоматично віддадуть свої голоси за того хто дає можливість дотягнутися до тієї державної цицьки)
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24.05.2021 13:04 Відповісти
Киримли також були іудеями хазарського типу. І якби турки не заставили Менглі-Гірея перейти з іудаїзму в іслам, то можливо зараз і в московії державною релігією був би іудаїзм (гугли митрополит Зосима та єресь жидовствующих)
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24.05.2021 13:46 Відповісти
Чесно кажучі я не знав того що Менглі-Гірєй був іудєєм. Північний Крим весь був під Ордою. В Орді після Узбека з 13 віку повальна мусульманізація. Так Південний Крим був переважно християнським і був таким до того часу поки османи не викинули залишки генуезців з Судака та Феодосії це кінець 15 сторіччя. Треба почитати про Менглі-Гірея, я щось невпевнений в тому що він був іудеєм. Те що караїмам дозволили мешкати в Чуфут-Калє - є фактом, там їх кладовищ двоє, але я не думаю що вони мали релігіозний вплив.
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24.05.2021 14:06 Відповісти
про тотальну ісламізацію орди то перебільшення - московські хани були от православними Всім окраїнним князькам орди було важливо якось підкреслити свою "незалежність"
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24.05.2021 16:51 Відповісти
Під час правління Узбека в Орді все було дуже толерантно в плані релігії перші 8-10 років. Але потім почалось дуже стрімке нав'язування мусульманства. Це не стосувалось того кому Орда давала ярлик але у Узбека був найближчий послідовник емір Кримського улуса Тулак-Тимур. Він був р'яний мусульманин, його доречі вбили невірні. І ось саме в цей час Узбек-хан сказав щось накшталт: чі в державі іслам, чі війна. Але повторююсь це стосувалось лише тих хто входив в орду як державне утворення а Кримський улус і був частиною Орди. Тому я й засумнівався що через 100 років Менглі-Гірей міг бути іудеєм. Хоча на той час Орда входила в занепад. Цікаво було б це з'ясувати для себе.)
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24.05.2021 17:58 Відповісти
Караїми (самоназва - Караї; карї. qaraylar) - тюркський народ, який живе у Криму.-----------------назву було дано караїмам як представникам особливого різновиду юдаїзму, які, на відміну від євреїв-талмудистів, що, крім писаного закону (біблії), визнають ще й усний закон (талмуд), не визнали талмуд за свою священну книгу.----------- Довгий час караїмів ототожнювали з євреями і тільки наприкінці XVIII ст. стали вважати окремою народністю. ===========Щоб уникнути переслідування, які торкнулися євреїв, один із караїмських мислителів - Абрахам Фиркович - запропонував тезу, що оскільки в Єрусалимі в першому столітті нашої ери не було караїмів, то вони не можуть нести з іншими євреями відповідальність за розп'яття Христа
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24.05.2021 14:48 Відповісти
Ну Фіркович мабуть правий. Караїми це вторинний етнос який склався з іудеїв що компактно проживали в Хазарському кагані і з'явились ті іудеї на тих землях мабуть ще з греками. Просто як караїми вони стали відомими в середині 15 сторіччя. Тоді греки повинні також стати корінним народом Криму. це так.... репліка для авторів несенітниці від ОП.
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24.05.2021 15:55 Відповісти
кримських татар не існує - є киримли або кримськотатари (одним словом) які до татар не мають ніякого відношення. Генетично криськотатари це симбіоз ост-готів, половців, печенігів і хазарів.
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24.05.2021 13:45 Відповісти
Ну, поки в укр. мові є. Хоча я не проти, якщо того хочуть киримли.
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24.05.2021 15:57 Відповісти
Молодець! Правильно! У РФ знищують малі народи, а ми захищаємо!
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26.05.2021 03:25 Відповісти
Коли звільниш Крим, клоуняра?
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24.05.2021 12:13 Відповісти
В отличие от них, Зеленский - лицо неопределенной религиозной принадлежности и сомнительной национальности
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24.05.2021 12:13 Відповісти
Сегодня мега праздник - 450 лет назад, в 1571 году 24 мая, войско крымского хана сожгло Москву ! Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 1560 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821 Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 821
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24.05.2021 12:14 Відповісти
Зе лохи коріне населення Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 8205 а киримли , кримчаки(яких в живих практично не лишилось, бо знищені нацистами), караїми( яких хоч і тисячі, але вони давно асимільовані як в україні, так і в прибалтиці) автохтонне населення криму. ще сюди варто додати греків тих часів. але Зе і сторія речі несумісні
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24.05.2021 12:15 Відповісти
У греків є своя держава за межами України. Статтю прочитай повністю.
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24.05.2021 12:31 Відповісти
Почитай визначення поняття "корінні народи" і не виставляй себе дурнем.
Грекі не можуть бути у Криму корінним народом, бо вони є корінним народом у Греції.
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24.05.2021 14:38 Відповісти
так а мордву, чувашей, бурятов и коряков - и пр. "некоренные" будут раздельно вносить, или напишут "руцкие"? а малоросская зелень в какую категорию входит? - много вопросов остается. не лез бы он в такие деликатные вопросы..
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24.05.2021 12:19 Відповісти
Ти статтю читав, чи лише заголовок?
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Про українців це одоробло забуло згадати... Мабуть в середовищі слуг неукраїнського народу ще йдуть дискусії про те українці це, чи євреї.
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24.05.2021 12:19 Відповісти
а українці це що за народ - корінний, чи такий, який можуть визнати коріннім?
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24.05.2021 12:21 Відповісти
Українці - це державоутворюючий народ - статус вищий за корінний.
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24.05.2021 14:39 Відповісти
Українці-це і корінний і державоутворюючий народ одночасно
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08.06.2021 15:46 Відповісти
Караимы и крымчаки - это понятно. Крым еще осваивали греки.
Каким боком туркоманы - Крымские татары к коренным народам?
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24.05.2021 12:21 Відповісти
Тут Зеленський правий. Він нічого не вигадав. Цей закон просто повторює ази етнології.
Кримські татари, як нація, чи народ були сформовані у Криму, на відміну від греків. У кримських татар не має іншої батьківщини окрім Криму.
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24.05.2021 12:26 Відповісти
Він забув про гагаузів. Гагаузи також підпадають під всі ознаки
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24.05.2021 14:40 Відповісти
Ні. Хоча б тому, що у них уже є автономія в Молдові.
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24.05.2021 15:20 Відповісти
Якраз це не має значення.
Але все ж таки ти правий - таки ні.
Але по іншій причині. По нерадянській історії гагаузи в Бесарабії появилися тільки в 19 сторіччі і прийшли вони з ******** Болгарії. По радянській - вони нащадки половців і огузів , які осіли там з бог знає яких часів. Зараз вона занадто хитка, майже спростована.
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25.05.2021 00:14 Відповісти
Как народ они сформировались на территории нынешнего Узбекистана. Через Турцию начали заселять Крым, в рамках экспансии территорий Османской империей.
Росийская империя по такому же принципу заселяла территорию Украины.
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24.05.2021 15:55 Відповісти
Я більше вірю науці, а саме етнографам. Киримли сформовані як народ на території Криму.
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24.05.2021 16:07 Відповісти
Ученым можно верить. Одному - нельзя.
Почему историю пишут? Историю нужно записывать! (с)
В последнее время энтузиасты начали интересоваться "стыковками" истории.
Что записывали о данной теме турецкие и болгарские летописцы? Мне некоторое время пришлось пообщаться с турецким историком-археологом. По некоторым аспектам наших отношений у меня был шок.
Немного для размышления: "За что Джемилев получил высшую награду турецкого народа"? Не какой нибудь "дружбы народов" которым награждают иностранцев, а героя турецкого народа.
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24.05.2021 17:12 Відповісти
А дуже просто. Турки також зараз почали писати історичну муру (пантуранізм, Великий Туран тощо). Вот Джамілев у них свій, туранієць, так би мовити Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4403.
Але на самому ділі кримські татари прийшли у Крим разом чи одразу за монголами і були частиною монгольської імперії, від якої люлів отримали предки турків. І тільки тоді, коли османи перелізли через протоки, а Золота орда почала розсипатися на ряд меньших орд , турки опинились у Криму і почали отуречувати осілу частину кримських татар.
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25.05.2021 00:25 Відповісти
Вікіпедія - "В Україні, корінними народами є українці, кримські татари, караїми та кримчаки, котрі походять з території Криму і також Греки Приазов'я." Черговим етапом буде позбавлення українців статусу народу, як такого?
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24.05.2021 12:29 Відповісти
Те, що українці автохтонний, корінний народ в України в принципі можна було би десь зазначити, але то є принизливим для титульного етноса. Це, на мій погляд, не потребує законодавчого закріплення.
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24.05.2021 12:37 Відповісти
Десь, це мабуть у Конституції, я так розумію - на самому її початку.
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24.05.2021 13:07 Відповісти
Закон вірний, але тут певні загрози існують. До сих пір писали, що кримські татари, караїми ... це корінні народи Криму, тепер України.
Ну, на національну автономію кримських татар у Криму я ніколи не був проти. Але тепер вони можуть захотіти таку автономію на півдні України, на неокупованій території.
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24.05.2021 12:32 Відповісти
Так а потім приєднатися до Туреччини. З автономіями гратись недоречно. Крим вже був автономією і ми йому помахали. Хочуть ще погратися дубоголові? Протринькають всю державу.
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24.05.2021 12:33 Відповісти
Корінні народи мають право на самовизначення. Крим - кримсько-татарський, за великим рахунком. І ніколи у совдепі він таким не був. Кримська автономія була територіальна, а не національна.
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24.05.2021 12:41 Відповісти
Тобто Крим не український? Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 4894
Хм а де та національна автономія в Україні зустрічається щоб я знав?... ну тоді давайте переходити на нацональний поділ територій України, розірвемо на клаптики і закінчиться це тим що знову будемо бити жидів?
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24.05.2021 12:52 Відповісти
нельзя такое писать. бить жидов. Нужно писать - реформировать винницких мыролюбных реформаторов.
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24.05.2021 12:56 Відповісти
Згоден, тут є суперечнісь. Але такий "клаптик" у нас один - Крим, і той окупований. Так що, втрати тут - гіпотетичні. Іще суперечнісь з Конституцією, де вказано, що "Україна є унітарною державою". Напевно, тому і "попередники" не хотіли чіпати це питання.
Але етнографи (доречі, любі) визнавали кримських таттар корінним народом. Це зараз, після окупації, росіяни із своїх ресурсів це твердження потихеньку прибирають.
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24.05.2021 13:04 Відповісти
У нас таких клаптиків повно, як і в усьому світі. Тому загравати з одними і ігнорувати інших в угоду хайпу політичному це дії тупоголові. Тому я й назвав це вітром з дупи. Просто смердить а погоду не робить.
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24.05.2021 13:08 Відповісти
Маячну пишите. Корінних народів в Україні більше не має
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24.05.2021 15:31 Відповісти
"знову будемо бити жидів?"...а коли в останній раз били?
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24.05.2021 13:23 Відповісти
Першого липня 1941 року, Львів.
Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 9634
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24.05.2021 13:30 Відповісти
За що?
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24.05.2021 13:56 Відповісти
За що завжди можно вигадати. Треба спитати у Ярослава Стецька, який це спровокував. Мабуть хотіли сподобатись нацистам і тому гамселили тих з ким жили віками, бо ті не подобались нацистам.
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24.05.2021 14:14 Відповісти
І все ж...є версія, чому ВОНИ не подобалися нацистам?
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24.05.2021 14:51 Відповісти
Займайтесь саморозвитком Віктор Федорович) Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 8564
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24.05.2021 15:09 Відповісти
Не перебільшуйте. У багатьох були претензії до НКВС, де значна кількість слідчих була, секретарів трійок була євреями. Доречі, у справі мого діда і оперуповноважений Левін, і секретар трійки Гольфштейн
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24.05.2021 15:39 Відповісти
Росо-маячня. Навіть відповідати не буду
Читай, москалику https://lia.lvivcenter.org/uk/themes/reherit/ethnic-violence/
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24.05.2021 16:46 Відповісти
Що ти мені можешь відповісти? Да нічого. Бо те що я написав і є правдою а ти се тільки підтвердив, телепень.
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24.05.2021 17:16 Відповісти
А фото звідки? З рос. кіно?
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24.05.2021 15:29 Відповісти
Стопудово Беня!
Тем более что караимы это и есть иудеи!
Только не говорите Вове! Крым - иудейский! Блин, только как его поделить с мусульманским?
Вопрос однако) А почему греков обошли?
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24.05.2021 12:55 Відповісти
Ні, вони мають свою Землю Обітовану Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 3271
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 992 Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 8070
Арабы, евреи, мальтийцы, ливанцы - они все семитской группы, и только у евреев до недавна своей территории и государства не было.
С не меньшим успехом "коренным народом" мира можно назвать и армян. Их в самой Армении проживать меньше, чем во всём мире. Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського - Цензор.НЕТ 1049
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24.05.2021 13:09 Відповісти
Крымские татары это этнос, который сформировался как самостоятельный народ и оформил свою государственность в Крыму в 15 веке, единственный народ в Украине, который не имеет материнской территории вне пределов очага, где он сформировался.
Какой-то левый закон.
Нужно ужесточать санкции против Московии за оккупацию Крыма. В первую, а если придется в единственную, очередь это должна делать Украина.
И ненужно заниматься напрасным бумагомаранием. Беда с клоунами, которые живут в интернет-реальности.
В Крыму оккупанты дают реальные тюремные сроки украинцам за лояльность к Украине, и в то же время идут поставки полезных ископаемых с Украины на заводы Фирташа в Крым, чтобы этот корыстолюбивый упырь, не раз приложивший руку к разрушению украинской экономики и Украины, продолжал зарабатывать деньги у оккупантов за счет Украины, и с помощью ныне действующей украинской власти.
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24.05.2021 12:51 Відповісти
Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки..."

В цьому законопроекті необхідно дописати: " а раковою пухлиною - москалі." І тоді все стане на свої місця.
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24.05.2021 13:23 Відповісти
"Корінні народи України" не можуть бути громадянами Росії, як є зараз відносно татар з ліченими виключеннями. Та й зїявились ці "корінні народи" у тому ж Криму все ж таки трохи пізніше навіть русів, і виключно як агресори і завойовники. А в Україну вони завжди лише як завойовники і потрапляли. Це він, мабуть, натякає, що усі, хто історично приклав руку до знищення українців на їх власній землі, мають бути "корінними народами", і, звичайно, думав він у цей момент не про татар.
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24.05.2021 13:50 Відповісти
а украинцы не коренной народ?? что то не вижу НА РЯДУ с татарами украинцев. Чтоб не получилось что мы чужие в собственной стране окажемся.
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24.05.2021 14:47 Відповісти
Читай, млять, прежде чем писать, млять: " составляет этническое меньшинство в составе ее населения"
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24.05.2021 16:02 Відповісти
читать я как раз умею. Где тут написано что ОСТАЛЬНОЕ население может именоваться коренным? А если оно не коренное, получается не совсем понятно что оно делает на данной территории. Причем это касается не только украинцев, но и росиян, евреев, греков, грузин проживающих на этой территории. Закон писал дегенерат, я об этом говорю. И трактовать этот закон можно именно так как я написал. Типа все кроме татар - на выход.
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24.05.2021 17:18 Відповісти
Не говори ерунды. Вся эта история завязана на постанову то ли ООН, то ли ЕС, про защиту малых народов, которую Расия подтягивает для образования на русском..
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24.05.2021 17:31 Відповісти
Главное шобы армян не сделали коренными украинцами, а татары нихай будут.
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24.05.2021 15:21 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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25.05.2021 07:09 Відповісти
 
 