У Раді вимагають припинити імпорт електроенергії та авіасполучення з Білоруссю
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Міжфракційне об'єднання (МФО) Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст заяви, оприлюдненої нардепом із фракції "Європейська Солідарність" Олексієм Гончаренком.
"Міжфракційне об'єднання Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає... на певний час, доки владу в Білорусі силоміць утримує диктатор Олександр Лукашенко, офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів", - зазначається в заяві МФО у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
Депутати також вимагають негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі, будь-яке авіасполучення з Білоруссю або над Білоруссю і підготувати новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони України стосовно білоруських чиновників, зокрема Лукашенка. Крім того, члени міжфракційного об'єднання пропонують на офіційному рівні назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" й використовувати це визначення в офіційній документації.
Нагадаємо, Україна почала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Від початку року витрати на імпорт білоруського струму досягли майже 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським. Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчили зі збитками 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн. Зокрема, понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
Нужно полностью эмбарго на весь бизнес с диктатором Лукой и путлеромино у власти щяс холуи московской области....
Для ясности - можно экспортировать что-то вроде мыла или макарон.
«За останній рік вже тричі «збоїли» то росіяни (серпень-вересень 2019-го), то білоруси (перший квартал 2020-го), але за рахунок диверсифікації, ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно.
На його думку, єдина справді проблемна позиція - бітум. 50% ринку замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт морем українські трейдери тільки освоюють. Однак, для економіки та життя країни це питання не настільки критичне, як дефіцит дизпалива та бензину.
У свою чергу колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначає, що відмова від бітуму з Білорусі, може навпаки позитивно позначитися на якості українських доріг.
«Справа в тому, що білоруський бітум на 30% дешевше якісного аналогу з Ірану або іншої держави, яка його виробляє. За рахунок дешевизни ми його масово закуповуємо, але насправді потім термін експлуатації доріг менший ніж при використанні більш дорогих бітумних сумішей. Тому теоретично вартість ремонту або будівництва одного кілометру дороги може вирости, але в підсумку виграє вся країна. Оскільки дорога при дотриманні всіх технологічних особливостей прослужить довше», - говорить колишній міністр.
https://glavcom.ua/world/observe/yakshcho-zapalaje-bilorus-naslidki-dlya-ekonomiki-ukrajini--700106.html