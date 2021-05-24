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Білорусь (5968) імпорт (329) Електрика (803)

У Раді вимагають припинити імпорт електроенергії та авіасполучення з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді вимагають припинити імпорт електроенергії та авіасполучення з Білоруссю

Міжфракційне об'єднання (МФО) Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст заяви, оприлюдненої нардепом із фракції "Європейська Солідарність" Олексієм Гончаренком.

"Міжфракційне об'єднання Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає... на певний час, доки владу в Білорусі силоміць утримує диктатор Олександр Лукашенко, офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів", - зазначається в заяві МФО у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Депутати також вимагають негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі, будь-яке авіасполучення з Білоруссю або над Білоруссю і підготувати новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони України стосовно білоруських чиновників, зокрема Лукашенка. Крім того, члени міжфракційного об'єднання пропонують на офіційному рівні назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" й використовувати це визначення в офіційній документації.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Від початку року витрати на імпорт білоруського струму досягли майже 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським. Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчили зі збитками 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн. Зокрема, понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Не зеленский выжидает...а ермак выжидает...и когда он решит ********...вот тогда зелкнский и вякнет...то что ермак напишет...
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24.05.2021 12:20
+20
Прекратить импорт всего...и из беларуссии...и из паРаши...
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24.05.2021 12:18
+17
Власть зеленского стоит на растяжке...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
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24.05.2021 12:16
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Власть зеленского стоит на растяжке...
С одной стороны боится портить отношения с режимом лукашенко...Ибо покупает там электроэнергию до сих пор, нефтепродукты и прочее, прочее... И как бы не хочет угрозы с северных границ (вдобавок к агрессии на восточной границе)
А с другой стороны есть как бы международное право (которое грубо нарушил Лукашенко) и солидарность с западными союзникмми, итд...
Поэтому, нет конкретики от зеленского и чётких заявлений по поводу международного терроризма от лукашенко.
В любом случае, зеленский выжидает жёсткой реакции и действий западных лидеров, и лишь тогда он что нибудь вякнет.
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24.05.2021 12:16 Відповісти
Не зеленский выжидает...а ермак выжидает...и когда он решит ********...вот тогда зелкнский и вякнет...то что ермак напишет...
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24.05.2021 12:20 Відповісти
Енергия то херня, то мутки хитрожопого Ахмета, а от то шо у нас жидкий газ, весь бензин и дизель идут от бульбенфюрера - ето печалька.
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24.05.2021 12:22 Відповісти
Да причем тут Ахмет, у него производится до половины всей украинской электроэнергии. Зачем ему конкурент? Думайте, если есть чем. Закупаются фирташисты и коломойчата - главные потребители в промышленности.
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24.05.2021 13:18 Відповісти
очень может быть, значит ето мутки не хитрожопого Ахмета, а хитрожопых фирташей.
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24.05.2021 13:31 Відповісти
Если зелёные хламидии перестанут брать эл. энергию из Бульбашии, то увеличат поставку из **********
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24.05.2021 12:29 Відповісти
Кому бульбаш будет продавать электроэнергию и свой бензин если Украина откажитесь?
Нужно полностью эмбарго на весь бизнес с диктатором Лукой и путлеромино у власти щяс холуи московской области....
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24.05.2021 12:36 Відповісти
Если убрать ахмета и ещё пару олигархов ,один из которых гражданин раши, от электро кормушки, то своей электроэнергии станет больше чем достаточно ,для своих же нужд, в своё время Украина поставляла электроэнергию в Польшу и не только , а сейчас тупо воровство и беспредел
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24.05.2021 12:39 Відповісти
А тобі хто сказав що її не вистачає.Всі проблеми від зеленого тарифу який прийняли песопатріоти а тепер щоб здешевити ціну імпортують з бульбашії бо вона продає дешевше ніж у нас.
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Вибач, але для багатьох громадян складається таке враження, що Ахметов не причому і хороший добрий дядько дарує десяток телевізорів в дитячий будинок і подібне, ну реально він і ще група подібних олігархів і є основною бідою нашої країни по всіх енергетичних сфер, де вони успішно крадуть і не платять податки, до того ж вони чинять тиск на депутатів, а так само займаються їх підкупом і впливають через свої ж інформаційні телевізійні канали на настрій людей, поки що зачепили тільки кремлівського кума, далі подивимося
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24.05.2021 13:46 Відповісти
Те що ахмєтов не причому може вважати тільки дебіл.бо ахмєтов був одним з перших хто розв"язав війну на донбасі,бо це по його вказівках гуділи його заводи щоб почули донбас.
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24.05.2021 17:29 Відповісти
Слухай я тобі що в борщ насрал, що ти мене тут вчиш йди своєю дорогою і більше не пиши я тебе знати не знаю і бачити не хочу
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24.05.2021 23:47 Відповісти
Срав я на тебе з високої дзвіниці,тому ти мене й не бачив.
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24.05.2021 23:55 Відповісти
Давно пора!!!
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24.05.2021 12:16 Відповісти
ЗЕбарижить на крові.
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24.05.2021 12:16 Відповісти
Прекратить импорт всего...и из беларуссии...и из паРаши...
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24.05.2021 12:18 Відповісти
А экспорт можно?
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24.05.2021 12:20 Відповісти
Была бы моя воля...я бы запретил все...и импорт..и экспорт...и транзит...
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24.05.2021 12:21 Відповісти
Политически, это абсолютно правильно. Экономически - это крах экономики Украины.
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24.05.2021 12:25 Відповісти
С хера ли? Два краха не бывает.
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24.05.2021 12:29 Відповісти
Ты представляешь себе объем реального (схемного в т.ч.) украинского импорта/экспорта в РФ и Беларусь?
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24.05.2021 12:34 Відповісти
Всунь свои представления себе в ...
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24.05.2021 12:51 Відповісти
Понял тебя. Ты из "всунь себе в ..." Извини, я не по этим делам.
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24.05.2021 13:10 Відповісти
Давай популярнее...Вот представь шо на месте Макшании и Белорусии сейчас море. Произошло землетрясение и это все провалилось? Шо делать? Куда податься?
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24.05.2021 13:12 Відповісти
С каких это буев, чебурашка драная ? Озвучь ка масштабы невероятной торговли ...
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24.05.2021 13:12 Відповісти
Зачем тебе, убогому, эта информация? У вас в подворотне с РФ не торгуют, поэтому спи спокойно и считай что проблемы нет.
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24.05.2021 13:17 Відповісти
Ох,ты ж удило с н тагила *загадочное* ,как под рентгеном жестким...
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24.05.2021 13:21 Відповісти
Экспорт нужно. Но не сырьё, и не товары двойного назначения.
Для ясности - можно экспортировать что-то вроде мыла или макарон.
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24.05.2021 12:23 Відповісти
Шо, макароны возишь?
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24.05.2021 12:28 Відповісти
Я их ем.
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24.05.2021 13:23 Відповісти
Теперь есть железная отмазка перевести переговоры по Донбассу и з Минска.
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24.05.2021 12:19 Відповісти
Что еще должно случиться? Наверно даже в случае прямой атаки со стороны РФ и лукаша на Украину, наши будут колебаться , продолжать торговлю, и пускать какие то словесные бульбашки...
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24.05.2021 12:21 Відповісти
А где же тогда доця и зятёк кучмы выращенный им в олигарха некто пинчук будет харчеваться?
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24.05.2021 12:21 Відповісти
1) это полностью прервать авиасообщение с Белорусью 2) Запретить перелет самолетов белорусских авиакомпаний над территорией Украины 3) прекратить импорт электроэнергии. 4) до минимуму сократить дип представительство ( в посольстве) ,, ликвидировать консульства 4) официально заявить о непризнании Лукашенко избранным президентом, объявив его узурпатором 5) поддержать любые другие санкции которые введут ЕС, США, НАТО. 6) вызвать в МИД посла Беларуси отправив его для консультаций в Минск, с требованием отпустить всех пассажиров захваченного рейса 7) ввести персональные санкции против высшего руководства Беларуси 8) запретить депутатам всех уровней, членам правительства и всех гос органов( включая все силовые судебные и прочие органы) посещение Беларуси.
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24.05.2021 12:23 Відповісти
А можно покороче? Разорвать все отношения и выдворить как бы *посла* Лукашенки?
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24.05.2021 12:26 Відповісти
Разорвать нужно с Рашый ( еще в 2014, хотя и сейчас не поздно.) А с Беларусью пока рановато, не тот предлог. Так что пока по списку.
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24.05.2021 12:33 Відповісти
Навряд чи криворізький косоворотник готовий до таких радикальних кроків. Він буде вичікувати, щоб Європа закрила авіасполучення з Білорусією, тоді білоруські літаки територією України літати не зможуть.
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24.05.2021 13:33 Відповісти
В Раде требуют прекратить импорт электроэнергии и авиасообщение с Беларусью - Цензор.НЕТ 5845
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24.05.2021 12:24 Відповісти
А как же олигархы будут жить без дешевое энергии? Это население у нас богатое, а они бедные...
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24.05.2021 12:29 Відповісти
Ну шо-ж вы такие непонятливые? Беня выкупил все люписдричество у Энергоатома за копейки, и теперь он решает, кому дать а кому нет. А шоб ваши компы работали бесперебойно и и вы смотрели каждый день "слугу урода" и анал Г+Г хвалил найвелычнишого, бубочка теперь вынужден покупать люписдричество у бульбанутого фюрера Луки.
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24.05.2021 12:35 Відповісти
Під цей шумок взагалі заборонити все білоруське що мішає нашому виробнику, але зЄлоху це недано, мислити в інтересах держави
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24.05.2021 12:59 Відповісти
Мы не барыги какие-то! Наша торговля - это не как-либо что, а что-либо как! Мы это что-то одно, а вы - что-то другое. ©
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24.05.2021 13:09 Відповісти
Білоруські нафтопродукти і бітум займають відповідно 30% і 50% українського ринку. За словами керівника консалтингової групи «А-95», Сергія Куюна, в Україні спостерігається величезний профіцит дизельного палива і бензину. Також не слід забувати, що ринок України відкритий для поставок з усіх боків, що доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку час від часу ставлять під сумнів українські виробники, пропонуючи ввести протекціоністські заходи.

«За останній рік вже тричі «збоїли» то росіяни (серпень-вересень 2019-го), то білоруси (перший квартал 2020-го), але за рахунок диверсифікації, ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно.
На його думку, єдина справді проблемна позиція - бітум. 50% ринку замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт морем українські трейдери тільки освоюють. Однак, для економіки та життя країни це питання не настільки критичне, як дефіцит дизпалива та бензину.

У свою чергу колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначає, що відмова від бітуму з Білорусі, може навпаки позитивно позначитися на якості українських доріг.
«Справа в тому, що білоруський бітум на 30% дешевше якісного аналогу з Ірану або іншої держави, яка його виробляє. За рахунок дешевизни ми його масово закуповуємо, але насправді потім термін експлуатації доріг менший ніж при використанні більш дорогих бітумних сумішей. Тому теоретично вартість ремонту або будівництва одного кілометру дороги може вирости, але в підсумку виграє вся країна. Оскільки дорога при дотриманні всіх технологічних особливостей прослужить довше», - говорить колишній міністр.

https://glavcom.ua/world/observe/yakshcho-zapalaje-bilorus-naslidki-dlya-ekonomiki-ukrajini--700106.html
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24.05.2021 13:25 Відповісти
Як соромно , що наша держава продовжує фінансувати терор та вбивства білорусів , купуючи електроенергію в режиму Лукашенка . Ну і як нас можуть прийняти в ЄС чи НАТО ? Ми ж ведем себе як якісь виродки , а не як нормальна , цивілізована країна .
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24.05.2021 13:28 Відповісти
А ещё грузовики МАЗы для армии и автобусы для городов. А вообще то это такая ваша национальная черта. Много балаболить , а реально ничего не делать.Трындите про ЕС и НАТО, и про агрессию РФ а сами и с па Рашкой торгуете и на заработки ездите и с Лукашенко лобызаетесь. Вас не изменить ничем. Хоть сто майданов пройдет и революций. В конце концов всегда возвращаетесь в стойло к па Раше.
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24.05.2021 14:06 Відповісти
 
 