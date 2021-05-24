У Раді вимагають припинити імпорт електроенергії та авіасполучення з Білоруссю

Міжфракційне об'єднання (МФО) Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на текст заяви, оприлюдненої нардепом із фракції "Європейська Солідарність" Олексієм Гончаренком.

"Міжфракційне об'єднання Верховної Ради України "За демократичну Білорусь" закликає... на певний час, доки владу в Білорусі силоміць утримує диктатор Олександр Лукашенко, офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім питань біженців і політв'язнів", - зазначається в заяві МФО у зв'язку із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Депутати також вимагають негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі, будь-яке авіасполучення з Білоруссю або над Білоруссю і підготувати новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони України стосовно білоруських чиновників, зокрема Лукашенка. Крім того, члени міжфракційного об'єднання пропонують на офіційному рівні назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" й використовувати це визначення в офіційній документації.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Від початку року витрати на імпорт білоруського струму досягли майже 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським. Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчили зі збитками 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн. Зокрема, понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.