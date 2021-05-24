Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. Сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецькй запропонує ввести таку заборону всім країнам Євросоюзу.
Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
На сьогодні лише два маршрути LOT проходять через Білорусь - рейси до Мінська і Москви.
Польський уряд вирішив піти на такий крок, тому що побоюється, що режим Олександра Лукашенка може незабаром захопити ще один польський літак із пасажирами.
Міністерство закордонних справ Польщі сьогодні застеріг тих, хто публічно критикує Олександра Лукашенка, не виїжджати в Білорусь.
За інформацією видання, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі запропонує ввести загальну заборону на польоти літаків ЄС через білоруський авіапростір.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Точно як в 1938-му Гітлера втихомирювали, так тепер Пуйла і його вусатого пса.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
Ну і як таку країну можна було не прийняти в ЄС і в НАТО . Нормальні люди .
А запретить надо, в следующий раз просто и сбить самолёт могут как над Донбассом.