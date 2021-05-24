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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

Уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. Сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецькй запропонує ввести таку заборону всім країнам Євросоюзу.

Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні лише два маршрути LOT проходять через Білорусь - рейси до Мінська і Москви.

Польський уряд вирішив піти на такий крок, тому що побоюється, що режим Олександра Лукашенка може незабаром захопити ще один польський літак із пасажирами.

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Міністерство закордонних справ Польщі сьогодні застеріг тих, хто публічно критикує Олександра Лукашенка, не виїжджати в Білорусь.

За інформацією видання, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі запропонує ввести загальну заборону на польоти літаків ЄС через білоруський авіапростір.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі
+8
Переліт через Білорусь потенційний ризик для пасажирів.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
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24.05.2021 12:27
+4
Не летать над этой клоакой - этого мало.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
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24.05.2021 12:47
+2
Україна самостійно нездогадається заборонити сполучення над недружнею теріторією. Постійно тре підгоняти її копняками. Малороссці косоворотні при владі.
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24.05.2021 12:50
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які грізні гейропейці...
Точно як в 1938-му Гітлера втихомирювали, так тепер Пуйла і його вусатого пса.
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24.05.2021 12:27 Відповісти
Переліт через Білорусь потенційний ризик для пасажирів.
Придурок Лука може і літак збити випадково.
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24.05.2021 12:27 Відповісти
А так же и над Макшанией. Макаки все организовали для захвата самолета.
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24.05.2021 12:31 Відповісти
рейс в москву нужно было запрещать еще в 2010
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24.05.2021 12:36 Відповісти
Vse ES strani dolzni podkliucitsia eto uze terorizm.Vozbuzdino ugolovnoje delo takze po zaxvatu samoliota,vot po nemu uze i Interpol zajmiotsia, daze v raske on uze nemozet sebia custvovat spokojno
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24.05.2021 12:39 Відповісти
Не летать над этой клоакой - этого мало.
Надо заморозить важные активы - поощрять пиратство и терроризм нельзя.
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24.05.2021 12:47 Відповісти
Україна самостійно нездогадається заборонити сполучення над недружнею теріторією. Постійно тре підгоняти її копняками. Малороссці косоворотні при владі.
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24.05.2021 12:50 Відповісти
Классно путен сделал провокацию - и от себя внимаие отвлёк, и организовал всех загонять Беларусь в его хлев...
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24.05.2021 13:05 Відповісти
да и всем хорошо - путена объявлять террористом ссыкотно - а вот бацьку ща все кинутся объявлять террористом No1 и кичиться - кто сильнее и жёстче реагирует на Беларусский международный терроризм... Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2371
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24.05.2021 13:08 Відповісти
СЛАВА ПОЛЬЩІ !!! Нормальна , цивілізована держава . МОЛОДЦІ .
Ну і як таку країну можна було не прийняти в ЄС і в НАТО . Нормальні люди .
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24.05.2021 13:33 Відповісти
один Сикорский молодец-чётко указал,что трусость администрации авиакомпании "Райнэйр" сыграла на руку белорусско-российскому терроризму.Боязнь назвать случившееся авиапиратством должна быть оценено потенциальными клиентами "Райнэйр"...Если компания есть поддакнувшая международным террористам,то пользоваться услугами компании равносильно ставить себя заведомо заложником чьих-то политических игрищ с возможным фатальным финалом...Хочется надеяться,что международные ассоциации авиаперевозчиков и тех,кто выдаёт лицензии на них,правильно дадут оценку руководству и самой компании "Райнэйр"
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24.05.2021 13:55 Відповісти
Друг путин возместит Лукашенко ущерб от запрета перелётов над Белорусью,
А запретить надо, в следующий раз просто и сбить самолёт могут как над Донбассом.
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24.05.2021 14:17 Відповісти
ПАРАЛЕЛЬНО , ПОТРІБНО ЗАБОРОНИТИ БІЛОРУСЬКИМ ЛІТАКАМ ПОЛЬОТИ НАД ЦЕВІЛІЗОВАНИМИ КРАЇНАМИ . БАЦЬКО МОЖЕ З ЦИХ ЛІТАКІВ БОМБИТИ ЇХ ТЕРИТОРІЮ , ВІД НЬОГО МОЖНА ВСЬОГО ОЧІКУВАТИ .
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24.05.2021 14:51 Відповісти
 
 