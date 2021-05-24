Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

Уряд Польщі заборонить авіакомпанії LOT польоти над Білоруссю. Сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецькй запропонує ввести таку заборону всім країнам Євросоюзу.

Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні лише два маршрути LOT проходять через Білорусь - рейси до Мінська і Москви.

Польський уряд вирішив піти на такий крок, тому що побоюється, що режим Олександра Лукашенка може незабаром захопити ще один польський літак із пасажирами.

Читайте також: В "Голосі" закликали міжнародне співтовариство зупинити державний тероризм у Білорусі

Міністерство закордонних справ Польщі сьогодні застеріг тих, хто публічно критикує Олександра Лукашенка, не виїжджати в Білорусь.

За інформацією видання, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на саміті лідерів ЄС в Брюсселі запропонує ввести загальну заборону на польоти літаків ЄС через білоруський авіапростір.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський