В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму"
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В офісі Президента України розцінюють інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі як прояв міжнародного тероризму.
Про це повідомив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий появ міжнародного тероризму. І трактуватися цей інцидент має однозначно", - сказав Подоляк.
За його словами, примушування пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - це безумовний і демонстративний виклик сучасного світу.
Очевидно також, підкреслив Подоляк, що "цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт "нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки.
"Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове адже тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки та створюють смертоносні прецеденти", - зазначив радник керівника ОП.
При цьому він констатував, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.
На думку Подоляка, в результаті цієї операції сам Олександр Лукашенко, Білорусь у цілому остаточно перейшли у розряд "максимальної токсичності та нерукопожатності".
"Жодного компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо", - вважає він.
Радник керівника Офісу глави держави резюмував, що "єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ".
"З огляду на підсумкову ціну події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більше того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти", - сказав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Що ж тепер дєлать то?
Мой мозг сломался, - если операции не было, то как россия могла дискредетироватьнашу страну? Подоляк, ты сам себя понял, идиот малохольный?! Что ты несешь?
1. Если Украина бы посадила самолёт с вагнеровцами ?
Самолёт белорусский ?
2. Говорили , что операцию готовили с американцами
КОРОЧЕ , вопрос присутствует . Потому комиссию ВР надо запустить в работу , чтобы выловить разных агентов
Вместо этого он перешел в стадо тех, кого ждёт тюремный срок после выхода из властных кабинетов, как соучастника.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Ось тут логіка є.
- віддали Луці противника його режиму,
- дали можливість ОП відмазатись від "вагнерівців".
Прямо как в анекдоте, вас, Ивановых, не поймёшь, жена говорит, что это хорошо, что я сплю с ней,а муж говорит, что это плохо.
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Тут некоторые охранители Офиса пишут, мол, смотрите, какое осуждение всего мира в связи с посадкой самолета, вот и нас бы так осуждали, если бы мы посадили самолет. Это все крайне примитивные манипуляции, от непонимания или игнорирования фактов. На самом деле, Украину бы не осуждали, а наоборот - начали уважать и мы бы получили одобрение во всех цивилизованных странах по следующим причинам:
1. Посадка самолета по делу "вагнеровцев" должна была быть осуществлена по согласованию со страной-владельцем самолета, с Национальной разведкой Турции, там был подготовленный экипаж, и драка на борту была не принуждением экипажа, а предлогом, который снимал с Турции и с экипажа ответственность, и снимал бы с турков любые претензии со стороны РФ.
2. Мы сажали самолет не с журналистом, а с террористами, которые сами детально задокументировали свое участие в террористических операциях, с фото, видео и документами, и задержание террористов является абсолютно законным и признанным. Это не пиратство, а борьба с преступностью, совершенно разные цели и последствия.
3. Украина планировала посадку "вагнеровцев" в рамках совместной спецоперации со спецслужбами США, часть террористов была нужна нашим союзникам поскольку участвовала в боевых действиях в Сирии, часть - потому что они причастны к уничтожению малайзийского Боинга МН-17. Поэтому нас бы поддержали страны НАТО, то есть большая часть Европы и Америки. Истребители США, например, перехватывали пассажирский самолет, чтобы поймать опасных террористов и бросить их в тюрьму в 1985 году.
4. На борту самолета было предусмотрено пребывание достаточного количества сотрудников спецслужб двух стран, в том числе с оружием, и любые угрожающие действия "вагнеровцев" были бы нейтрализованы в самом самолете.
5. Если бы Украина получила в качестве обменного фонда 28 террористов, то у нас была переговорная позиция для обмена более чем 200 украинских граждан, которых РФ содержит в тюрьмах и на подвалах. А сейчас Путин все переговоры срывает и рычагов воздействия нет, обменного фонда практически нет, осталось буквально несколько российских агентов, которые могли бы представлять интерес для Кремля.
6. Беларусь является союзником России, и выстраивать близкие доверительные отношения с Лукашенко - это совершенно безумная ошибка Офиса президента, которая требует самого жесткого осуждения и разрыва. Захват Протасевича был осуществлен с участием четырех граждан России, которые находились на борту самолета и сошли в Минске вместе с похищенным журналистом. Очевидно, российские спецслужбы работали совместно с КГБ Беларуси, это показывает, насколько глубокие контакты между Путиным и Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/b3267014"