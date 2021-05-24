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Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій

"Президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, підписав закон, відповідно до якого забороняється вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій протесту.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Пул першого, який пов'язують із пресслужбою "президента" РБ.

Зокрема, щодо масових заходів закон встановлює:

- Всі масові заходи мають проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів.

- Заборонено збір, отримання і використання грошових коштів та іншого майна, виконання робіт, надання послуг для відшкодування витрат, обумовлених притягненням до відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

- Вводиться заборона висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Ця заборона буде поширюватися зокрема на журналістів засобів масової інформації.

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- Журналістам при виконанні своїх обов'язків забороняється виступати як організаторам чи учасникам масових заходів.

- Місцеві органи та органи внутрішніх справ наділяються правом припиняти роботу інфраструктури (торгових об'єктів, об'єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) в місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників.

- Закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об'єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації і проведення масового заходу до отримання дозволу на його проведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках

Щодо ЗМІ:

- Розширюється перелік інформації, поширення якої в ЗМІ і на інтернет-ресурсах заборонено. Зокрема, вводиться заборона на розміщення результатів опитувань громадської думки, що належать до суспільно-політичної ситуації, проведених без отримання необхідної акредитації.

- Не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено.

- Генеральному прокурору, прокурорам областей, міста Мінська надається право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, через які поширюються відомості, спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або містять заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може завдати шкоди національним інтересам.

- Випадки обмеження доступу до інтернет-ресурсів і припинення випуску ЗМІ доповнюються такою підставою, як ухвалення Міжвідомчою комісією з безпеки в інформаційній сфері рішення про наявність інформаційних повідомлень, поширення яких може завдати шкоди національним інтересам.

- Встановлюється, що поряд із рішенням суду випуск ЗМІ може бути припинений рішенням Мінінформу (наприклад, в разі винесення юридичній особі, на яку покладено функції редакції ЗМІ, або засновнику ЗМІ, або власнику мережевого видання двох і більше письмових попереджень).

- Передбачаються заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок.

Так, незалежно від часу створення ЗМІ, їх засновниками не можуть бути іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю.

- Вводиться можливість позбавлення акредитації журналіста ЗМІ, якщо ним або юридичною особою, на яку покладено функції редакції ЗМІ, порушено встановлений порядок акредитації або поширені відомості, що не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію організації, яка акредитувала журналіста, або вчинено умисне протиправне діяння в процесі здійснення професійної діяльності.

- Закріплюється можливість обмеження доступу до копії інтернет-ресурсу, доступ до якого раніше був обмежений.

Зазначається, що основні положення Закону набирають сили через місяць після його офіційного опублікування.
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Топ коментарі
+11
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5753
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24.05.2021 13:11
+10
Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 293
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24.05.2021 13:06
+7
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 3481
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24.05.2021 13:18
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Да ты ведьма!
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Попуасія..
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Лукашенко подписал закон о запрете журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 293
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Мойша, у сувязі з гэтым зноў прыміце мае віншаванні. Правільнай дарогай ідзяце сябры. Растрельные каманды ўжо ёсць. Растрельные пакоя ў КДБ з часоў СССР у нас захаваліся. Вось толькі Калыму ў вас няма. Але браты маскоўцы вам у гэтым абавязкова дапамогуць.
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24.05.2021 13:09 Відповісти
.....ты пожалуйста не путай народ и психопата под "крышей" кремля, а попытайся поменять мировозрение своих 73% соотечественников жаждущих завести Украину в туже пророссийскую жо.у .....
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24.05.2021 13:20 Відповісти
Ды добра вам. Ці ня гэты народ добраахвотна і з любоўю вырошчваў 26 гадоў гэтага псіхапата? Ці гэта з планеты Мельмак яго сабе ў прэзідэнты чвэрць стагоддзя абіралі а не вы? І ў нас хоць 20% нармальнага насельніцтва ёсць, у адрозненні ад вас.
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24.05.2021 14:47 Відповісти
......яго ніхто не вырошчыываў, тым больш 26 гадоў.....так, першы раз выбралі Ў 1994 годзе і ўсё на гэтым... ......далей ён сам мяняў канстытуцыю і сам сябе выбіраў з падтрымкі рассеі і КГБ-ФСБ...
....цяпер хто за яго тады галасаваў - яго клянуць, і гэта каля 70-80 адсодкаў дарослага насельніцтва на колькі я ведаю.....іншыя - зомба-вата ....але многія з тых, хто супраць рэжыму пад страхам.....гэта як у турме - сядзі і чакай.....можа дасць бог здохне сатана.....
.....чытай , гэта цяпер актуальна у Беларусі.....і крэмаль падтрымае.....
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24.05.2021 15:36 Відповісти
.....прабач.....гэта ТУТ....
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24.05.2021 15:39 Відповісти
Ні нехта ня вырошчваў? Ну, я ж кажу, што 26 гадоў яго вам у прэзідэнты жыхары планеты Мельмак выбіралі. І хто ж прамаўчаў калі яно пад сябе Канстытуцыю ***********? Зноў напэўна юпитерианцы, а не сябры. Кушай зараз тое, што вырасцілі. Прыемнага апетыту.
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24.05.2021 15:52 Відповісти
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 3481
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24.05.2021 13:18 Відповісти
Лукаш- тебя не спасет эта хрень!!! Отвали тварь!!Дай пожить людям- соберитесь кучей с путиным и его головорезами- и свалите нахер!!!
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24.05.2021 13:10 Відповісти
Он доживет до глубокой старости. И подохнет на посту.
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24.05.2021 13:13 Відповісти
.....освещение СМИ расправ над людьми в РБ сейчас вне закона......очередное дно лукашизма.....
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24.05.2021 13:10 Відповісти
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5753
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24.05.2021 13:11 Відповісти
Блин не подсказывайте Вовану.... ждём решение СНБО им 95 квартала с аналогичным решением! Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 4483
Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций - Цензор.НЕТ 5740
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24.05.2021 13:13 Відповісти
интересно, когда лукашеску начнет обносить Беларусь колючей проволокой, чтобы рабы не разбежались, все так и продолжат сидеть по норам?
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24.05.2021 13:13 Відповісти
Чичас дрочер и даун на букву Ш. напишут панегирики, как это по гусударственному. И как они повторят такое, когда придут к власти.
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24.05.2021 13:14 Відповісти
"Только та революция чего-то стоит, которая может себя защитить" (В.И. Ленин)
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24.05.2021 13:16 Відповісти
все эти "протесты" млявые, мышиная возня, ненасильственные позы раком перед палачами вскрывают истинное лицо нации.И оно к сожалению, рабское.
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24.05.2021 13:18 Відповісти
а що в РБ/читай КНДР/ - е санкціоновані опозиційні..... Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій - Цензор.НЕТ 8641 - як Ви там "брати" Бульбаші....- барабулю вже посадили....
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24.05.2021 13:43 Відповісти
Скоро налоги на воздух и на дождь!!!
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24.05.2021 15:28 Відповісти
Таку ж саму цензуру на цензорі ввів іже і Бутусов. Тут вже майже нічого написати не можливо. Просто тупо викидає з сайту.
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24.05.2021 15:39 Відповісти
 
 