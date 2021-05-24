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На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України

На території експоцентру ВДНГ облаштують сучасний урбан-парк. Він стане місцем, призначеним для заняття численними видами спорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адміністрація ВДНГ.

Зазначається, що в урбан-парку можна буде займатися традиційним бігом, йогою, тенісом, футболом і баскетболом, паркуром, клаймбінгом і скейтбордингом.

Всі локації будуть безкоштовними для відвідувачів. Крім спорту, тут планують проводити батли і джеми вуличних культур, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу. Крім того, на території організують Street Culture Hub, який об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України разом із відомими атлетами, артистами і різними командами.

За словами директора ВДНГ Євгена Мушкіна, Україна досі не має розвиненої культури масового спорту, тому цей проєкт має стати драйвером для цілої галузі.

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"Ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб наші відвідувачі могли якісно відновлюватися і надихатися, одночасно зміцнюючи своє здоров'я - саме тому починаємо формування масштабного спортивного кластера. Круто, що держава, зокрема президент, підтримує такі важливі проєкти", - зазначив він.

Проєкт реалізують у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Урбан-парк стане частиною спортивного кластера ВДНГ, до розробки якого залучили литовського урбаніста Тадаса Йонаускіса і українську команду Urban Reform, яка реалізувала три проєкти урбан-парків і багато архітектурних концепцій вуличних культур у Харкові. Фінальний план представлять у червні, а підготовчі роботи стартують вже наприкінці травня.

Як заявляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського відкриють 80 стадіонів і 29 басейнів у різних регіонах країни.

На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт обєднає спільноту вуличних культур з різних міст України 01

На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт обєднає спільноту вуличних культур з різних міст України 02
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24.05.2021 13:15 Відповісти
построят улицу и перенесут стрит-футбол с улицы города
выроют реку, наведут мост и на него поставят фопов с торговыми палатками(как писал классик)
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24.05.2021 13:31 Відповісти
Судя по рендерингу, который сваял похоже третьеклассник, украдут очень много.....
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24.05.2021 13:18 Відповісти
У.бан-парк від великого крадівництва? На столичном ВДНХ создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 9316
Цікаво скільки скомуніздять?
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24.05.2021 13:16 Відповісти
Нью -Васюки ....Похоже что борьба с олигархами перешла в новую стадию. В частности уже неолигарх Пинчук через своего верного пёсика Женю Мушкина, получил на розграбление ВДНХ. Поздравим неолигарха Пинчука бурными аплодисментами! На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 4531
На ВДНХ в Киеве создадут современный урбан-парк: Проект объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины - Цензор.НЕТ 3251
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24.05.2021 13:26 Відповісти
Для начала вырубят нахрен весь лес и понастроят высосток и торговых центоров.
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24.05.2021 13:57 Відповісти
Термин "урбан" как бы намекает, что территорию немножко застроят?
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24.05.2021 14:15 Відповісти
На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України - Цензор.НЕТ 6319
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24.05.2021 15:28 Відповісти
хорошо.
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25.05.2021 08:01 Відповісти
 
 