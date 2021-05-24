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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича

Міжнародна неурядова правозахисна організація Amnesty International закликає невідкладно звільнити білоруського журналіста, колишнього редактора визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, а міжнародну громадськість належними чином відреагувати на цю ситуацію.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій у понеділок, 24 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Немає сумнівів в тому, що білоруська влада використовувала фальшиву загрозу вибуху і винищувач МіГ, щоб змусити приземлитися літак, що летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу. Причому це було зроблено з єдиною метою - затримати і змусити замовкнути критично налаштованого до білоруської влади журналіста, який виїхав з країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі

Хоча це звучить як сценарій до голлівудського фільму, насправді це реальність очевидного акту повітряного піратства, який відверто лякає. Європейський Союз і решта світу повинні відреагувати на цю ситуацію і закликати до негайного звільнення Романа Протасевича. Йому повинні дозволити покинути Білорусь і відправитися в країну, яку сам обере", - зазначила директор Amnesty International в регіоні Східної Європи і Центральної Азії Марі Стразерс.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
"Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"
_А-ааа... Да? Ну это... пишите прямо в Спортлото, пустозвоны.
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24.05.2021 13:40
+3
Вимоги, стурбованості...
Тут не санкції потрібні, а військова інтервенція, як свого часу в Іраку - повалити режим, Біларусь тимчасово під юрисдикцію окупаційної адміністрації країн НАТО, поки не буде встановлено адекватний державний будуй ( Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 5770 ), а Таргана на зустріч із Саддамом за допомогою шибениці.
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24.05.2021 13:47
+3
В поліцейських державах на такі заяви та вимоги кладуть великий болт. Білорусь - це саме така держава.
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24.05.2021 13:51
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Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 6669
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24.05.2021 13:37 Відповісти
"Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"
_А-ааа... Да? Ну это... пишите прямо в Спортлото, пустозвоны.
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24.05.2021 13:40 Відповісти
Без номера, знаков различия,
Страшась личных данных огласки,
Бандиты (читайте фашисты)
Идут забивать несогласных.

Не глядя на пол и на годы,
Без веры во что-то святое,
Бандиты (читайте уроды)
Готовы убить всё живое

Продажные рыла под маской,
За 30 рублей на купюре,
Бандиты (читай пид*расы)
Продали страну диктатуре.

Трясётся тирана мошонка,
Поэтому в страхе извечном
Бандиты (читайте, подонки)
Любого убьют, искалечат.

Стоит на распутье Планета- Народ или Банда у власти;
И либо восстание в Гетто
А либо без шансов на счастье.....
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24.05.2021 13:43 Відповісти
прям требует, прям аж немедленно? а иначе что? озабоченность выразит?
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24.05.2021 13:44 Відповісти
хуже! топнут ножкой! Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича - Цензор.НЕТ 3878
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24.05.2021 14:30 Відповісти
Вимоги, стурбованості...
Тут не санкції потрібні, а військова інтервенція, як свого часу в Іраку - повалити режим, Біларусь тимчасово під юрисдикцію окупаційної адміністрації країн НАТО, поки не буде встановлено адекватний державний будуй ( Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 5770 ), а Таргана на зустріч із Саддамом за допомогою шибениці.
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24.05.2021 13:47 Відповісти
Ты прав конечно, но вот х...о на это просто так смотреть тоже не будет и своего братца не сдаст
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24.05.2021 14:32 Відповісти
Ну а що робити... Як то кажуть - кулявлоб так кулявлоб.
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24.05.2021 15:01 Відповісти
В поліцейських державах на такі заяви та вимоги кладуть великий болт. Білорусь - це саме така держава.
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24.05.2021 13:51 Відповісти
 
 