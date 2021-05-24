Федоров розповів про схеми махінацій з соцвиплатами: Збиток від них - мільярди гривень на місяць

Верифікація державних реєстрів України та їх інтеграція дозволить припинити схеми махінацій з соціальними виплатами, збиток від яких становить мільярди гривень на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, уряд, парламент і окремі чиновники "максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб нам не вдалося зробити певні реформи".

"Наприклад, єдиний соціальний реєстр - це можливість верифікувати соціальні виплати і зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх повинні отримувати. Зараз, наприклад, багато ситуацій, коли на ім'я пенсіонерів, яких вже немає в живих, продовжують отримувати пенсію. Або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати по народженню", - розповів Федоров.

За оцінкою міністра, збиток від подібних схем становить мільярди гривень на місяць.

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"Це, мені здається, одна з найбільших лазівок, через які витікають гроші платників податків", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи причетні чиновники до схем, Федоров заявив: "Я не можу говорити про якусь змову - є проблема технологічна. Реєстри на місцях не взаємодіють між собою. У Пенсійному фонді і Міністерстві соціальної політики ця реформа зараз активно проводиться. Цього року ми вийдемо з великою кількістю послуг, в яких реєстри між собою синхронізовані: коли ти приходиш в певний район отримувати соцвиплати, то в реєстрі видно, де ти її вже отримав. Тобто неможливо соцвиплату отримати двічі. Тому що у нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, і при цьому отримують допомогу з безробіття".

Федоров підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів і планує закінчити цей процес в 2023 році.

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"У нас зараз взаємодіють 70 реєстрів. Коли ми створили міністерство, таких реєстрів було два. Ми також поліпшили якість даних у багатьох реєстрах. Наприклад, коли ми запустили додаток" Дія "та прив'язали до нього водійські посвідчення, з 9 млн посвідчень в реєстрі повний набір даних (ПІБ, фотографія і так далі) був тільки в 1,5 млн, решта були не верифіковані. Ми плануємо закінчити всі верифікації реєстрів, щоб був щільний взаємозв'язок, до кінця 2023 року", - сказав він.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30" 18 травня Федоров заявляв, що до кінця 2023 року в Україні 100% державних послуг повинні надаватися онлайн.

"У нас є амбітна мета - це досягти 100% державних послуг онлайн за три наступні роки. Тобто до кінця 2023 року ми хочемо оцифрувати всі держпослуги. Ця мета є публічною, вона консолідує всі міністерства", - сказав він.

З серпня поточного року Україна повинна увійти в режим paperless, зазначав президент України Володимир Зеленський.

"Ніяких паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб "держава без паперів" існувала справді не на папері", - відзначав він.