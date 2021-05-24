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Федоров розповів про схеми махінацій з соцвиплатами: Збиток від них - мільярди гривень на місяць

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Федоров розповів про схеми махінацій з соцвиплатами: Збиток від них - мільярди гривень на місяць

Верифікація державних реєстрів України та їх інтеграція дозволить припинити схеми махінацій з соціальними виплатами, збиток від яких становить мільярди гривень на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, уряд, парламент і окремі чиновники "максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб нам не вдалося зробити певні реформи".

"Наприклад, єдиний соціальний реєстр - це можливість верифікувати соціальні виплати і зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх повинні отримувати. Зараз, наприклад, багато ситуацій, коли на ім'я пенсіонерів, яких вже немає в живих, продовжують отримувати пенсію. Або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати по народженню", - розповів Федоров.

За оцінкою міністра, збиток від подібних схем становить мільярди гривень на місяць.

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"Це, мені здається, одна з найбільших лазівок, через які витікають гроші платників податків", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи причетні чиновники до схем, Федоров заявив: "Я не можу говорити про якусь змову - є проблема технологічна. Реєстри на місцях не взаємодіють між собою. У Пенсійному фонді і Міністерстві соціальної політики ця реформа зараз активно проводиться. Цього року ми вийдемо з великою кількістю послуг, в яких реєстри між собою синхронізовані: коли ти приходиш в певний район отримувати соцвиплати, то в реєстрі видно, де ти її вже отримав. Тобто неможливо соцвиплату отримати двічі. Тому що у нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, і при цьому отримують допомогу з безробіття".

Федоров підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів і планує закінчити цей процес в 2023 році.

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"У нас зараз взаємодіють 70 реєстрів. Коли ми створили міністерство, таких реєстрів було два. Ми також поліпшили якість даних у багатьох реєстрах. Наприклад, коли ми запустили додаток" Дія "та прив'язали до нього водійські посвідчення, з 9 млн посвідчень в реєстрі повний набір даних (ПІБ, фотографія і так далі) був тільки в 1,5 млн, решта були не верифіковані. Ми плануємо закінчити всі верифікації реєстрів, щоб був щільний взаємозв'язок, до кінця 2023 року", - сказав він.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30" 18 травня Федоров заявляв, що до кінця 2023 року в Україні 100% державних послуг повинні надаватися онлайн.

"У нас є амбітна мета - це досягти 100% державних послуг онлайн за три наступні роки. Тобто до кінця 2023 року ми хочемо оцифрувати всі держпослуги. Ця мета є публічною, вона консолідує всі міністерства", - сказав він.

З серпня поточного року Україна повинна увійти в режим paperless, зазначав президент України Володимир Зеленський.

"Ніяких паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб "держава без паперів" існувала справді не на папері", - відзначав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины

Чим взагалі займається ця установа...?
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24.05.2021 13:46
+5
Розробляють

Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8039
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24.05.2021 13:48
+4
не беня, не ахметов, а бабки, дедки, детки - самые большие прохиндеи, которые грабят государство))
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24.05.2021 14:09
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"Например, единый социальный реестр - это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы соцвыплаты получали только те люди, которые их должны получать. Сейчас, например, много ситуаций, когда на имя пенсионеров, которых уже нет в живых, продолжают получать пенсию."
_Фьодарав помогает антинародной власти олигархов грабить народ! Он мразь, это понятно.
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24.05.2021 13:44 Відповісти
Миллиард это тысяча миллионов. Несколько миллиардов это несколько тысяч миллионов. Миллион пенсионеров если получит 1000 гривен то получится миллиард. Получается что у нас сотня тысяч или более умерших пенсионеров получают пенсии и сотня тисяч младенцев регистрируется в нескольких районах каждый месяц. Похоже что у министра цифровой трансформации плохо с арифметикой. А если это правда, то весь состав социальных служб и фондов пора отправлять в кутузку.
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24.05.2021 14:25 Відповісти
_У оно нормально с арифметикой! А у тебя плохо с наивностью: избыток. А оно просто ссыт в очи тем, кого они грабят.
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24.05.2021 14:31 Відповісти
Я это и имел ввиду: он решил , что никто не знает что такое тысяча, миллион, миллиард и никто не умеет считать. Поэтому он доверительно начал вешать лапшу на уши про умерших пенсионеров и новорождённых младенцах, прикрывая реальные схемы воровства.
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24.05.2021 15:02 Відповісти
Извините.
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24.05.2021 15:05 Відповісти
Давно пора прикрити цей краник.
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24.05.2021 13:45 Відповісти
вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины

Чим взагалі займається ця установа...?
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24.05.2021 13:46 Відповісти
Знищенням пенсів та інвалідів...))
Вже 30 років..
😁
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24.05.2021 13:48 Відповісти
Розробляють

Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8039
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24.05.2021 13:48 Відповісти
О! Дерев"яний компутер ето весчь.
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24.05.2021 13:52 Відповісти
До речі дозвіл працювати надається виключно особам в косоворотках Федоров рассказал о схемах махинаций с соцвыплатами: Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц - Цензор.НЕТ 8207
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24.05.2021 13:58 Відповісти
Трансформируют идиотские идеи в бессмысленные решения за бюджетный счет.
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24.05.2021 13:58 Відповісти
Амєріку відкрив..мля..
Колумбус...
Та спочатку ,яйценюхівськошвкаладного, так і було!!
Пацталом!!
🤑
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24.05.2021 13:46 Відповісти
когось розстріляли ...- ні....- тоді про що мова....
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24.05.2021 13:47 Відповісти
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤑
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24.05.2021 13:51 Відповісти
Ущерб от них - миллиарды гривен в месяц

------------------------------------------------------------------------
А посажено - НОЛЬ.
Это такой стиль борьбы с воровством и коррупцией у Зеленского
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24.05.2021 13:51 Відповісти
не беня, не ахметов, а бабки, дедки, детки - самые большие прохиндеи, которые грабят государство))
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24.05.2021 14:09 Відповісти
В корень зриш! Фьодарав и ко - враги народа.
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24.05.2021 14:32 Відповісти
Це ще вони з регресами цифрову трансформацію не зробили....от там буде справжнє кіно!!!
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24.05.2021 14:11 Відповісти
на фиг тогда наши инн, если можно несколько раз получить пособие по рождению?
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24.05.2021 14:12 Відповісти
шоб чинуша по своей базе мог вычислить аферюгу и "долю малую" запросить, а так как дел мало то все "на мази"
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24.05.2021 15:31 Відповісти
шось рєпа в "цифрового трансформатора"... як у мусора-їфрейтора
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24.05.2021 15:14 Відповісти
Это все хорошо, но вы прежде всего дайте интерес людям работать в этой стране легально, и отбейте всякий интерес у отморозков нарушать законы. Если вы отморозков награждаете, ставите на высокие должности и не садите их в тюрьмы, то толку от всех реформ не будет.
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24.05.2021 16:32 Відповісти
 
 