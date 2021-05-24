Федоров розповів про схеми махінацій з соцвиплатами: Збиток від них - мільярди гривень на місяць
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Верифікація державних реєстрів України та їх інтеграція дозволить припинити схеми махінацій з соціальними виплатами, збиток від яких становить мільярди гривень на місяць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, уряд, парламент і окремі чиновники "максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб нам не вдалося зробити певні реформи".
"Наприклад, єдиний соціальний реєстр - це можливість верифікувати соціальні виплати і зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх повинні отримувати. Зараз, наприклад, багато ситуацій, коли на ім'я пенсіонерів, яких вже немає в живих, продовжують отримувати пенсію. Або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати по народженню", - розповів Федоров.
За оцінкою міністра, збиток від подібних схем становить мільярди гривень на місяць.
"Це, мені здається, одна з найбільших лазівок, через які витікають гроші платників податків", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи причетні чиновники до схем, Федоров заявив: "Я не можу говорити про якусь змову - є проблема технологічна. Реєстри на місцях не взаємодіють між собою. У Пенсійному фонді і Міністерстві соціальної політики ця реформа зараз активно проводиться. Цього року ми вийдемо з великою кількістю послуг, в яких реєстри між собою синхронізовані: коли ти приходиш в певний район отримувати соцвиплати, то в реєстрі видно, де ти її вже отримав. Тобто неможливо соцвиплату отримати двічі. Тому що у нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, і при цьому отримують допомогу з безробіття".
Федоров підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів і планує закінчити цей процес в 2023 році.
"У нас зараз взаємодіють 70 реєстрів. Коли ми створили міністерство, таких реєстрів було два. Ми також поліпшили якість даних у багатьох реєстрах. Наприклад, коли ми запустили додаток" Дія "та прив'язали до нього водійські посвідчення, з 9 млн посвідчень в реєстрі повний набір даних (ПІБ, фотографія і так далі) був тільки в 1,5 млн, решта були не верифіковані. Ми плануємо закінчити всі верифікації реєстрів, щоб був щільний взаємозв'язок, до кінця 2023 року", - сказав він.
Нагадаємо, на форумі "Україна 30" 18 травня Федоров заявляв, що до кінця 2023 року в Україні 100% державних послуг повинні надаватися онлайн.
"У нас є амбітна мета - це досягти 100% державних послуг онлайн за три наступні роки. Тобто до кінця 2023 року ми хочемо оцифрувати всі держпослуги. Ця мета є публічною, вона консолідує всі міністерства", - сказав він.
З серпня поточного року Україна повинна увійти в режим paperless, зазначав президент України Володимир Зеленський.
"Ніяких паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, щоб "держава без паперів" існувала справді не на папері", - відзначав він.
Будь ласка, зачекайте...
_Фьодарав помогает антинародной власти олигархов грабить народ! Он мразь, это понятно.
Чим взагалі займається ця установа...?
Вже 30 років..
😁
Колумбус...
Та спочатку ,яйценюхівськошвкаладного, так і було!!
Пацталом!!
🤑
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
🤑
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А посажено - НОЛЬ.
Это такой стиль борьбы с воровством и коррупцией у Зеленского