МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур"

У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували затримання ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, прессекретар міністерства Анатолій Глаз заявив, що дії "компетентної влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам".

"Звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - зазначив він.

Читайте також: Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

"Ми все ж закликаємо тих, хто піддався цій порочній практиці, пам'ятати про правила безпеки пасажирів, все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів. Адже тільки на цій підставі можна робити хоча б якісь гідні уваги висновки", - додали в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський