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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Білорусі про затримання Протасевича:

У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували затримання ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, прессекретар міністерства Анатолій Глаз заявив, що дії "компетентної влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам".

"Звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - зазначив він.

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"Ми все ж закликаємо тих, хто піддався цій порочній практиці, пам'ятати про правила безпеки пасажирів, все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів. Адже тільки на цій підставі можна робити хоча б якісь гідні уваги висновки", - додали в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
А наш буба молчит... Даже в твиттере ничего не написал
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24.05.2021 13:51
+18
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2656
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24.05.2021 13:59
+13
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2672
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24.05.2021 13:53
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А наш буба молчит... Даже в твиттере ничего не написал
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24.05.2021 13:51 Відповісти
Щас би Мендель з двома твітами ....
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24.05.2021 13:57 Відповісти
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 7645
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24.05.2021 14:24 Відповісти
Таки Мендель - би? МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 8459
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24.05.2021 14:59 Відповісти
Молчание - знак согласия.
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24.05.2021 14:00 Відповісти
Сценарий ему еще не подогнали.
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24.05.2021 14:38 Відповісти
белоруссия выгребная яма кацапии
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24.05.2021 13:52 Відповісти
Выгребная яма кацапии это 73% предателей в Украине.....у нас триколорами власовскими не размахивают как в Крыму и лугандонии....просто ФАКТ(
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24.05.2021 14:36 Відповісти
у вас никто и ничем вообще не размахивает. все под шконками сидят, молча терпят. просто факт.
а хозяин ваш по тихому воздушным пиратством занялся.
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24.05.2021 14:50 Відповісти
Под шпонками в ЗЕборделе ты у зельца с рабиновичами и шуфричами сидишь.... ВОКАК
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24.05.2021 16:56 Відповісти
я свободно по улице хожу. хочу в БЧБ, хочу в желто-голубом. а ты можешь только срать на форуме, да и то в чужой стране. в своей можешь только скулить во славу великого и могучего лукашеску. как-то так.
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24.05.2021 20:00 Відповісти
Не оправдывайся....вам до Беларуси как до неба....мы против диктатора выходили и выходим......а такие как ты против зели клоуна и прочих лаптеногих прелателей в Украине даже рот боитесь открыть 2 года как......триколоры власовские в Славянске под аплодисменты заносят ....не ври себе хоть.....вы просрали все выбрав предателя.... на колени перед куйло в глаза посмотреть это не наш таракан говорил...и жена под танки ВСУ ложиться.....позорище(((
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24.05.2021 20:29 Відповісти
я оправдываюсь? не смеши. максимум, куда вы сейчас можете выйти - сайт чужой страны. это все. а до белаРаши нам как до неба, тут ты прав. уродов и у нас всяких хватает, но до вашего рабского загончика нам далеко. вот ты живое тому подтверждение. сидя в стойле, не смея вякнуть что-то у себя дома, лезешь со смешными у убогими претензиями и поучениями в свободную страну.
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24.05.2021 20:38 Відповісти
)) См выше.....на коленях перед куйло в глаза смотреть выбрать и это называть СВОБОДА??? Ты в своём уме? Не позорь Украину,зебила кусок...куйло сказало кроме Пороха любой....и предатели ответили ЕСТЬ.....фу позорище ((
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24.05.2021 21:00 Відповісти
бред идиота
поговорим, когда ты у себя в стране сможешь выйти из дома в БЧБ майке, если когда-то такое время придет. а пока вы именно стоите все на коленях перед двумя хозяевами: лукашеску и ******. вас загнали в стойло, вы смирились, ваш хозяин дошел до открытого захвата иностранного самолета для ареста журналиста! не террориста, не убийцы какого-нибудь, не вора, журналиста...о чем тут еще говорить? ваше стадо все молча схавало, стыдливо отводя глаза, а то и вовсе оправдывая лукашеску. теперь ты тут брызжешь ядом во все стороны
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25.05.2021 08:59 Відповісти
Снова оправдываешься,порноактриса ты из Зеборделя?!) Сравнил нашего диктатора и своего шмарклю.Думаешь в мире все зебилы как ты и не видят что 73% выбрали себе предателя....ну как куйло им приказал.....с любым кроме Порошенко....зебилы=предатели Украины......одиннарод как куйло и сказал...это ФАКТ......чисти ботинки Рабиновичам с шуфричами и терпи,скрепа ты ржавая..))
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25.05.2021 10:13 Відповісти
оправдываться перед идиотом? это не я к тебе пришел, это ты вылезло из рабского загончика подышать воздухом и попортить его здесь у нас
какое твое собачье дело, что происходит у нас, кого у нас выбрали, кого не выбрали когда у тебя дома полный пи**ец? вам уже и воздух перекрыли, благодаря вашему хозяину. остался только один путь - на паРашу пешком. а ты тут что-то воняешь о зебилах и порошенках. терпила со стажем учит кого-то терпеть, что-то блеет о рабиновичах и шуфричах, боясь при этом дома нос на улицу показать. да что там на улицу? на форуме вякни что-то против хозяина - с самолета снимут КГБшники и пинками загонят в концлагерь. жалкое зрелище.
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25.05.2021 10:21 Відповісти
Вижу тебе правда глаз колет,актриса ты из порнофильма.Для любого здравого выбравший колени перед куйло в глаза смотреть......это точно не УКРАИНЕЦ.....а проститутка лаптеногая и терпила как ТЫ....ЗЕБИЛ=ПРЕДАТЕЛЬ .....ату тебя..
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25.05.2021 10:37 Відповісти
у тебя приступ начался, дурачок. прими лекарство и не ходи лучше к нам. сиди в своем рабском загончике и думай, как нам бедным тут "на коленях" плохо, но при этом боясь нос высунуть на улицу у себя дома
зы и да, когда заканчиваются аргументы - начинается грубость.
зыы и так, напоследок: я не являюсь избирателем ЗЕбени
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25.05.2021 10:43 Відповісти
Понятно....ты из ждунов бздунов под юлькиной юбкой спрятался .....вместо землю украинскую Крым и лугандонию у козломордых вернуть на базу......ждешь что беларусы с Байденами и Меркелями это делать будут....а ты в засаде посидишь,трусливое отродье.....не позорь Украину,сметун диванный...
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25.05.2021 11:50 Відповісти
не размахивают, у вас государственный флаг - совковый, чем лучше триколора?! МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 7848 тот самый, под которым ты сюда залезло МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 3186
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24.05.2021 14:51 Відповісти
для тебя власовский триколор родной есть... никакой разницы....а нам разное
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24.05.2021 17:00 Відповісти
кретин, что тебе разное? ты под совковым флагом существуешь и рассуждаешь про триколоры)) МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4465 чортяка тупа, навідміну від тебе, в мене прапор жовто-блакитний з Тризубом, де твоя "Погоня"? МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 8563
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25.05.2021 00:03 Відповісти
Ти дебiл ?
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24.05.2021 16:02 Відповісти
Молчи дрыщ....в Украине война а ты в Германию сбежал,трусливая зелёная овечка(
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24.05.2021 17:04 Відповісти
Знак питання там був зайвий )
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24.05.2021 19:22 Відповісти
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2672
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24.05.2021 13:53 Відповісти
Орки будут поднимать градус, у них другого нет пути. Интересно наблюдать реакцию мирового сообщества, осталась еще сила, или фсее...
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24.05.2021 13:54 Відповісти
Недолго осталось этому клоуну . Думаю , что там не без путла .
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24.05.2021 13:56 Відповісти
лукашенко фашист и усатая мразь!
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24.05.2021 13:57 Відповісти
Протасевичу надо было во время полета заявить, что подорвет бомбу в самолете, если его перенаправят в Минск. Лучше отсидеть в Литве, нежели умереть в Беларуси.
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24.05.2021 13:58 Відповісти
"Иного нет у них пути в руках у них винтовка"!😀
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24.05.2021 13:58 Відповісти
Дебилы раскудахтались, мида Беларуси больше не существует. дипломатия ффсё....Есть только хотелки дебила и оправдашки ещё больших дебилов.
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24.05.2021 13:59 Відповісти
Это эмоции, а суть вопроса не меняется. Они хотели отравить - отравили, хотели самолет посадить - посадили, газопровод тоже протянут, и дело не в том, что это путь саморазрушения. Деструктивные сценарии разворачиваются с новой и новой силой, а что в ответ? Невнятное блеяние коллективного Запада? И надвигающийся мягкой силой Восток?
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24.05.2021 14:06 Відповісти
МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 2656
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24.05.2021 13:59 Відповісти
Захватить мир - пол дела. Главное как им править втихаря от санитаров..
🤣
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24.05.2021 14:01 Відповісти
експерти, звісно, будуть від луки... тобто, діждемося чергових плівок диркача
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24.05.2021 14:02 Відповісти
"Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" на наше гостеприимство и радушие!
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24.05.2021 14:04 Відповісти
У колхозного агрофюрера даже подчинённые с явными психическими отклонениями ..
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24.05.2021 14:05 Відповісти
Я фигею. Напоминает мычание мидрф о нарушении их суверенного права на оккупацию соседних государств.
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24.05.2021 14:05 Відповісти
Невже вусатий таракан, диктатор, вбивця, а тепер ще й повітряний терорист думав, що Європа його похвалить.
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24.05.2021 14:09 Відповісти
Так, пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз Источник: https://censor.net/ru/n3267099\\\\\\\\

Судя по симптомам этому глазу в глаз заглянули Захарова и Новичок))
оно хотя бы понимает шо выгораживает террористов? причем, речи то все совковые - натвори что угодно, а потом высри: мызамир и поражены враждебностью Запада, подумаешь взорвали/захватили/отравили/захватили - че эти падлы нас так не любят то? МИД Беларуси о задержании Протасевича: "Поражены откровенными воинственными заявлениями со стороны ряда стран и европейских структур" - Цензор.НЕТ 3934
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24.05.2021 14:10 Відповісти
Буде справедливим, щоб вони усі разом із Тарганом були вражені не "войовничими заявами", а бетонобійними бімбами у своїх бункерах.
Хоча... Таргана краще акуратно витягти за хій і підвести до шибениці.
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24.05.2021 14:13 Відповісти
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 9477
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24.05.2021 14:24 Відповісти
Типерь самалет с лукабздей можжа приземлить, где угодно на предмет допроса и выяснения апстаятельств инцендента и выяснения о наличии бомпы на иго барте и задержать чувака до выяснения усех апстаятельств узурпации власти. МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195 МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195 МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 4195
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24.05.2021 14:27 Відповісти
и куда лукашеску летает? только на паРашу, все. а там онижебратья.
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24.05.2021 14:53 Відповісти
Парня отпустите!!!! Лукашенко - ты никто!!! Парня отпусти!!!! Уверен мир вам не позволит!!!! Вас успокоят!!
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24.05.2021 14:28 Відповісти
МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур" - Цензор.НЕТ 402.
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24.05.2021 14:51 Відповісти
Неужели белорусское руководство не понимает, что у них впереди, кроме как в тюрьму, а то и похуже других путей нет? Каждый их день незаконного нахождения у власти отягощает их вину, а значит и увеличивает жесткость последующего наказания. Никакой другой перспективы у них нет и не будет.
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24.05.2021 16:21 Відповісти
Запад слаб! Они так же сдадут Украину. Единственный выход - вооружаться и вооружать население! Никто не будет слушать слабаков и нытиков! Украине нужно силой оружия отвоевать Донбасс и дать Раше по зубам! Так поступил Азербайджан, так поступает Израиль, так должны поступить МЫ! Слабаков и нытиков никто не уважает! Сила духа + сила оружия и тогда с нами будут считаться! А пока зеленое пятно будет вилять задом, с нас будут смеяться и выражать озабоченность.
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24.05.2021 17:52 Відповісти
психопаты.
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25.05.2021 07:59 Відповісти
 
 