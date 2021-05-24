МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Білорусі прокоментували затримання ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Так, прессекретар міністерства Анатолій Глаз заявив, що дії "компетентної влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам".
"Звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - зазначив він.
"Ми все ж закликаємо тих, хто піддався цій порочній практиці, пам'ятати про правила безпеки пасажирів, все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів. Адже тільки на цій підставі можна робити хоча б якісь гідні уваги висновки", - додали в МЗС Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
а хозяин ваш по тихому воздушным пиратством занялся.
поговорим, когда ты у себя в стране сможешь выйти из дома в БЧБ майке, если когда-то такое время придет. а пока вы именно стоите все на коленях перед двумя хозяевами: лукашеску и ******. вас загнали в стойло, вы смирились, ваш хозяин дошел до открытого захвата иностранного самолета для ареста журналиста! не террориста, не убийцы какого-нибудь, не вора, журналиста...о чем тут еще говорить? ваше стадо все молча схавало, стыдливо отводя глаза, а то и вовсе оправдывая лукашеску. теперь ты тут брызжешь ядом во все стороны
какое твое собачье дело, что происходит у нас, кого у нас выбрали, кого не выбрали когда у тебя дома полный пи**ец? вам уже и воздух перекрыли, благодаря вашему хозяину. остался только один путь - на паРашу пешком. а ты тут что-то воняешь о зебилах и порошенках. терпила со стажем учит кого-то терпеть, что-то блеет о рабиновичах и шуфричах, боясь при этом дома нос на улицу показать. да что там на улицу? на форуме вякни что-то против хозяина - с самолета снимут КГБшники и пинками загонят в концлагерь. жалкое зрелище.
зы и да, когда заканчиваются аргументы - начинается грубость.
зыы и так, напоследок: я не являюсь избирателем ЗЕбени
🤣
Судя по симптомам этому глазу в глаз заглянули Захарова и Новичок))
оно хотя бы понимает шо выгораживает террористов? причем, речи то все совковые - натвори что угодно, а потом высри: мызамир и поражены враждебностью Запада, подумаешь взорвали/захватили/отравили/захватили - че эти падлы нас так не любят то?
Хоча... Таргана краще акуратно витягти за хій і підвести до шибениці.