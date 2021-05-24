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Новини Політика України
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"Команда зміниться 50х50", - Ляшко планує залишити половину заступників, що працювали при Степанові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, що працювали при Максимі Степанові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Команда зміниться 50х50, 50% заступників міністра залишаться", - сказав він журналістам у понеділок.

Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.

Нагадаємо, 18 травня 2021 року Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року плануємо вакцинувати від COVID-19 всіх охочих, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове - Цензор.НЕТ 5099
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24.05.2021 14:05
+2
А Вы , дружбаны, кака нэ садітєсь.
"Квартет"..
ДєдУшка Крылов
🤑
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24.05.2021 14:06
+1
и назначить каждому заместителю по 2 заместителя...
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24.05.2021 14:01
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и назначить каждому заместителю по 2 заместителя...
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24.05.2021 14:01 Відповісти
Опять 50х50 ? Когда уже начнём жить на 100 ?
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24.05.2021 14:01 Відповісти
На 2 мтр под...))
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24.05.2021 14:07 Відповісти
"Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове - Цензор.НЕТ 5099
показати весь коментар
24.05.2021 14:05 Відповісти
А Вы , дружбаны, кака нэ садітєсь.
"Квартет"..
ДєдУшка Крылов
🤑
показати весь коментар
24.05.2021 14:06 Відповісти
Оставит тех, кто не успел курточками обзавестись?
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24.05.2021 14:06 Відповісти
Ляшко лише кілька днів на посаді, а вірусу вже гаплик.
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24.05.2021 14:06 Відповісти
так коли буде 5 млн вакцинованих? щось темпи не піднімаються.
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24.05.2021 14:27 Відповісти
Аукціоніст хренов.
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24.05.2021 14:40 Відповісти
Ляшки всех стран объединяйтесь! Это высший пилотаж в медицине. Когда зеркало увидело Улянку оно заплакало, когда жопа увидела очередного ляшка она всралась.
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24.05.2021 15:37 Відповісти
Да,нужно оставить тех,кто сидит на схемах...
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24.05.2021 19:51 Відповісти
 
 