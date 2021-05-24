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"Команда зміниться 50х50", - Ляшко планує залишити половину заступників, що працювали при Степанові
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, що працювали при Максимі Степанові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Команда зміниться 50х50, 50% заступників міністра залишаться", - сказав він журналістам у понеділок.
Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.
Нагадаємо, 18 травня 2021 року Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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