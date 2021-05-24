На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям направлено вже понад 1,4 млрд грн, - Мінекономрозвитку

Станом на 24 травня вже 1,4 млрд грн були спрямовані на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників і підприємців, діяльність яких була припинена через посилення карантину в "червоних" зонах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Мінекономрозвитку.

Зокрема, виплати вже отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 ФОПи. У регіональному розрізі найбільшу кількість виплат вже отримали підприємці та наймані працівники в Києві (майже 270 млн грн), Львівській (майже 146 млн грн) і Харківській (135 млн грн) областях.

У міністерстві нагадали, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють у "червону" зону.

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