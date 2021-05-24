УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5450 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Коронавірус і карантин
534 4
виплати (486) карантин (16095) підприємці (372) Мінекономрозвитку (371) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям направлено вже понад 1,4 млрд грн, - Мінекономрозвитку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям направлено вже понад 1,4 млрд грн, - Мінекономрозвитку

Станом на 24 травня вже 1,4 млрд грн були спрямовані на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників і підприємців, діяльність яких була припинена через посилення карантину в "червоних" зонах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Мінекономрозвитку.

Зокрема, виплати вже отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 ФОПи. У регіональному розрізі найбільшу кількість виплат вже отримали підприємці та наймані працівники в Києві (майже 270 млн грн), Львівській (майже 146 млн грн) і Харківській (135 млн грн) областях.

У міністерстві нагадали, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють у "червону" зону.

Також читайте: Підприємцям найближчим часом виплатять ще 400 млн грн, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зря! Это ж сколько кило можно было укатать в Велике Крадівництво.
показати весь коментар
24.05.2021 14:09 Відповісти
Головне 💨💨💨
А кого це врятувало??
показати весь коментар
24.05.2021 14:17 Відповісти
Где деньги взяли? Напечатали? А я думаю почему цены поднялись в два раза. И Нацбанк притих.
показати весь коментар
24.05.2021 14:49 Відповісти
оце так зрада )
показати весь коментар
24.05.2021 15:24 Відповісти
 
 