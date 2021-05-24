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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Латвія (857) Литва (1537) Лукашенко (2309) Балтія (205) Естонія (1039) Протасевич Роман (296)

"Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд провела в понеділок по інтернету переговори з главою латвійського держави Егілсом Левітсом і президентом Литви Гітанасом Науседою у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair.

Глави держав обговорили спільні кроки з чинення тиску на Білорусь після вчорашнього викрадення літака в рамках як Європейського Союзу, так і Організації Об'єднаних Націй. Вони також закликали звільнити викрадених, закрити повітряний простір Білорусі і ввести ефективніші санкції.

Про це повідомила в понеділок, 24 травня, пресслужба президентки Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відвертий акт державного тероризму, викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів. Решта світу має припинити поводитися з білоруським режимом в шовкових рукавичках, і ми повинні використовувати всі мирні засоби, наявні в нашому розпорядженні, щоб чинити тиск на цей режим. Вчорашній інцидент, який поставив під загрозу життя 171 пасажира і привів до викрадення як мінімум двох осіб, не повинен залишитися безкарним", - сказала Кальюлайд після переговорів з балтійськими колегами.

Вона висловила жаль, що "жоден громадянин Євросоюзу не може вважати Білорусь безпечним місцем на суші або в повітрі. Тому я також вважаю, що має сенс припинити весь транзит через Білорусь. Як і у випадку з санкціями, це неминуче позначається на державах-членах Європейського Союзу, нашому бізнесі і наших людях, але ми не повинні ризикувати життями людей. Вчорашній день показав, що ця загроза реальна".

Також читайте: Це акт державного тероризму, здійснений Лукашенком, - глава ЄНП Туск про арешт Протасевича

Естонія як непостійний член Ради Безпеки ООН також планує якомога швидше ініціювати обговорення в Раді інциденту в аеропорту Мінська.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Нужно усатого таракана,как Бен Ладена , в угол загонять.
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24.05.2021 14:25
+5
Запретить полеты самолетов над Беларусью всем миром.
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24.05.2021 15:03
+3
Litve uze dumajet zamorozit vse torgovyje sviazi s Belorus.I drugije podkliuctsia
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24.05.2021 14:57
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Вот как бы так сделать, чтобы и глубокую озабоченность выразить и денежки свои в торговле с восточными фюрерами не потерять? Немцы с французами ,правда ведь? "Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко - Цензор.НЕТ 198
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24.05.2021 14:23 Відповісти
Правда.
Вот только как хорошо упрекать Европу в продажности, не замечая, что в самой Украине половина населения мечтает о таком президенте как лука, а четверть мечтает стать малороссийским федеральным округом? Правда ведь?
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Не вижу взаимосвязи, между желанием части украинцев жить в гавне и реагированием чиновников, принимающих ключевые решения в Европе на акты государственного терроризма и одновременной торговли с пациентом "Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 4443
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24.05.2021 15:13 Відповісти
мы сами давно его изолировали?
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24.05.2021 14:39 Відповісти
Нужно усатого таракана,как Бен Ладена , в угол загонять.
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24.05.2021 14:25 Відповісти
"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", - президенты стран Балтии призвали к введению санкций против режима Лукашенко - Цензор.НЕТ 6569
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24.05.2021 14:28 Відповісти
"Угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов", обычно они весь борт отправляют в небеса.
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24.05.2021 14:50 Відповісти
Litve uze dumajet zamorozit vse torgovyje sviazi s Belorus.I drugije podkliuctsia
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24.05.2021 14:57 Відповісти
Запретить полеты самолетов над Беларусью всем миром.
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24.05.2021 15:03 Відповісти
Заборона польотів над Білорусією , заборона використання аеропортів Білорусі для Европейських авіакомпаній це не санкції а засоби безпеки. А от санкції за міжнародний тероризм повинні бути жорстокими та індивідуальними.....Лукашеску у Гагу., усе рухоме і нерухоме майно його сім"ї підлягає конфіскації., те саме стосується і виконавців злочину та їх близького оточення.Країни які будуть ігнорувати санкції повинні заплатити штраф за кожний конкретний випадок .незалежно від форми власносі компанії що порушила санкційний закон..
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24.05.2021 16:09 Відповісти
 
 