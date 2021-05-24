"Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд провела в понеділок по інтернету переговори з главою латвійського держави Егілсом Левітсом і президентом Литви Гітанасом Науседою у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair.

Глави держав обговорили спільні кроки з чинення тиску на Білорусь після вчорашнього викрадення літака в рамках як Європейського Союзу, так і Організації Об'єднаних Націй. Вони також закликали звільнити викрадених, закрити повітряний простір Білорусі і ввести ефективніші санкції.

Про це повідомила в понеділок, 24 травня, пресслужба президентки Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відвертий акт державного тероризму, викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів. Решта світу має припинити поводитися з білоруським режимом в шовкових рукавичках, і ми повинні використовувати всі мирні засоби, наявні в нашому розпорядженні, щоб чинити тиск на цей режим. Вчорашній інцидент, який поставив під загрозу життя 171 пасажира і привів до викрадення як мінімум двох осіб, не повинен залишитися безкарним", - сказала Кальюлайд після переговорів з балтійськими колегами.

Вона висловила жаль, що "жоден громадянин Євросоюзу не може вважати Білорусь безпечним місцем на суші або в повітрі. Тому я також вважаю, що має сенс припинити весь транзит через Білорусь. Як і у випадку з санкціями, це неминуче позначається на державах-членах Європейського Союзу, нашому бізнесі і наших людях, але ми не повинні ризикувати життями людей. Вчорашній день показав, що ця загроза реальна".

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Естонія як непостійний член Ради Безпеки ООН також планує якомога швидше ініціювати обговорення в Раді інциденту в аеропорту Мінська.