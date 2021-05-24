РФ стурбована закликами Тіхановської до мобілізації протестів, але ми не залишимо братську Білорусь у біді, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія завжди готова "прийти на допомогу своєму сусідові і стратегічному союзнику" Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и Факты".

"Спроба збройного перевороту в Білорусі за участю громадянина США цілком укладається в лінію Заходу на втручання у внутрішні справи пострадянських країн із задіянням всього арсеналу методик "кольорових революцій". Важко уявити, щоб акції подібного масштабу організовувалися без відома американських спецслужб. Напрошується аналогія з держперевороту в Україні в лютому 2014 року", - сказав Лавров.

Російський міністр зазначив, що в зв'язку з загрозою свого життя О. Лукашенко був змушений піти на екстраординарний крок. 9 травня він підписав президентський декрет про те, що в екстреній ситуації влада в республіці переходить до Ради Безпеки.

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Водночас він додав, що зараз обстановка в Білорусі в цілому стабілізувалася: "емігрантській опозиції, незважаючи на безпрецедентну підтримку ззовні, не вдається розгойдати ситуацію. Більшість громадян втомилися від вуличних заворушень, усвідомлюють їх контрпродуктивність ... Незважаючи на це, країни Заходу посилюють тиск на офіційний Мінськ, але паралельно обіцяють щедру економічну допомогу в обмін на "перехід до демократії". Західники опустилися до того, що залякують білоруських держслужбовців і співробітників правоохоронних органів міжнародним судовим переслідуванням. Одночасно триває масштабна медійна, політична і фінансова підтримка білоруської емігрантської опозиції".

Лавров передбачає, що "доброзичливці" Білорусі на цьому не зупиняться: "Стурбовані черговими закликами С. Тіхановської до мобілізації протестів в серпні-вересні цього року. Сподіваємося, що білоруський народ проявить властиву йому мудрість і не піде на поводу у тих, хто намагається використовувати ситуацію в своїх корисливих інтересах".

Відповідаючи на питання журналіста, яку саме допомогу союзнику в цьому плані готова надати Москва, Лавров підкреслив, що РФ не залишить Білорусь у біді.

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"Завжди готові прийти на допомогу своєму сусідові і стратегічному союзнику. Адже в основі наших відносин - братські, а часто і сімейні узи, спільна історія і духовні цінності", - резюмував глава МЗС РФ.