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Новини За кордоном
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Білорусь (5968) Лавров (1470) Лукашенко (2309) Росія (47208) Тіхановська (389)

РФ стурбована закликами Тіхановської до мобілізації протестів, але ми не залишимо братську Білорусь у біді, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ стурбована закликами Тіхановської до мобілізації протестів, але ми не залишимо братську Білорусь у біді, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія завжди готова "прийти на допомогу своєму сусідові і стратегічному союзнику" Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и Факты".

"Спроба збройного перевороту в Білорусі за участю громадянина США цілком укладається в лінію Заходу на втручання у внутрішні справи пострадянських країн із задіянням всього арсеналу методик "кольорових революцій". Важко уявити, щоб акції подібного масштабу організовувалися без відома американських спецслужб. Напрошується аналогія з держперевороту в Україні в лютому 2014 року", - сказав Лавров.

Російський міністр зазначив, що в зв'язку з загрозою свого життя О. Лукашенко був змушений піти на екстраординарний крок. 9 травня він підписав президентський декрет про те, що в екстреній ситуації влада в республіці переходить до Ради Безпеки.

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Водночас він додав, що зараз обстановка в Білорусі в цілому стабілізувалася: "емігрантській опозиції, незважаючи на безпрецедентну підтримку ззовні, не вдається розгойдати ситуацію. Більшість громадян втомилися від вуличних заворушень, усвідомлюють їх контрпродуктивність ... Незважаючи на це, країни Заходу посилюють тиск на офіційний Мінськ, але паралельно обіцяють щедру економічну допомогу в обмін на "перехід до демократії". Західники опустилися до того, що залякують білоруських держслужбовців і співробітників правоохоронних органів міжнародним судовим переслідуванням. Одночасно триває масштабна медійна, політична і фінансова підтримка білоруської емігрантської опозиції".

Лавров передбачає, що "доброзичливці" Білорусі на цьому не зупиняться: "Стурбовані черговими закликами С. Тіхановської до мобілізації протестів в серпні-вересні цього року. Сподіваємося, що білоруський народ проявить властиву йому мудрість і не піде на поводу у тих, хто намагається використовувати ситуацію в своїх корисливих інтересах".

Відповідаючи на питання журналіста, яку саме допомогу союзнику в цьому плані готова надати Москва, Лавров підкреслив, що РФ не залишить Білорусь у біді.

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"Завжди готові прийти на допомогу своєму сусідові і стратегічному союзнику. Адже в основі наших відносин - братські, а часто і сімейні узи, спільна історія і духовні цінності", - резюмував глава МЗС РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Против лома нет приема. Разумеется кроме другого лома. В эру ядерного оружия отсутствуют средства борьбы с фашистскими режимами в виде прямой военной конфронтации. Необходимо плюнуть на все и действовать их же методами. Яд, пули, кастеты, тюрьмы под любым предлогом для глав этих режимов, их детей, близких и друзей, для всех апологетов, их идеологов и их пропагандистов должны проводится спецслужбами антифашистской коалиции демократических стран несмотря ни на что. Кто-то скажет, что они будут иметь повод начать атомную третью мировую войну. Может быть. Но, если бесконечно прогибаться, то рано или поздно они ее начнут всеравно или шаг за шагом поработят все человечество. Только шансов на это при вовремя принятых жестких гибридных мерах будет меньше, чем при попытке ублажения безумных диктаторов "беспокойствами" и "Северными потоками".
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24.05.2021 14:21
+16
ублюдки вы а не братья....
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24.05.2021 14:24
+15
Коли кацап називає тебе братом, чекай біди.
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24.05.2021 14:33
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Против лома нет приема. Разумеется кроме другого лома. В эру ядерного оружия отсутствуют средства борьбы с фашистскими режимами в виде прямой военной конфронтации. Необходимо плюнуть на все и действовать их же методами. Яд, пули, кастеты, тюрьмы под любым предлогом для глав этих режимов, их детей, близких и друзей, для всех апологетов, их идеологов и их пропагандистов должны проводится спецслужбами антифашистской коалиции демократических стран несмотря ни на что. Кто-то скажет, что они будут иметь повод начать атомную третью мировую войну. Может быть. Но, если бесконечно прогибаться, то рано или поздно они ее начнут всеравно или шаг за шагом поработят все человечество. Только шансов на это при вовремя принятых жестких гибридных мерах будет меньше, чем при попытке ублажения безумных диктаторов "беспокойствами" и "Северными потоками".
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24.05.2021 14:21 Відповісти
правильно. детки всех этих чертей живут в других странах. брать за жабры садить в тюрьмы и всех делов...
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24.05.2021 14:25 Відповісти
Детки всех этих "чертей", практически не живут за границей. Если ты о дочери Лаврова, то она 15 лет как живет в МСК. О жизни в США, вспоминает с ужасом, из за постоянной слежки спецслужб, что не удивительно, дочь посла.
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24.05.2021 17:01 Відповісти
Поработить человечество они не смогут, так как сами уже будут уничтожены.
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24.05.2021 14:32 Відповісти
Правильно! Государственным отморозкам, не оставляющим людям выбора, не должно быть пощады. Никто не имеет права в 21 веке лишать людей выбора!
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24.05.2021 16:07 Відповісти
ублюдки вы а не братья....
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24.05.2021 14:24 Відповісти
Это понятно Лавров!! Никто не сомневается!!
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24.05.2021 14:24 Відповісти
РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 7067Ви вже не залишили брацкій Домбас в біді.
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24.05.2021 14:25 Відповісти
Они уже в биде
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24.05.2021 14:25 Відповісти
любитель мочить в сортирах мордор опустил оккупированную часть Донбасса в бидЭ
«Русские выживают где угодно»: британские СМИ поразились видам заледеневшего и загаженного поселка в России». Фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми навозно -снежно-ледовой коркой, публикует The Daily Mail.Ранее сообщалось, что в городе Вуктыл в той же российской республике подъезды жилых домов обледенели до состояния «пещер со сталактитами», а в квартирах можно лепить снеговиков
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24.05.2021 19:00 Відповісти
вот и лошадиные уши вылезли на свет...
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24.05.2021 14:25 Відповісти
Это последний момент истины для Запада 🤔
Если режим Лукашенко не будет немедленно признан террористической организацией, никакого Запада или Свободного мира просто не существует!!
Наступил не фукуямовский, а настоящий Конец Истории )
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24.05.2021 14:27 Відповісти
вылезла старая кляча .. пора подковы сдирать и на шкуродерню
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24.05.2021 14:28 Відповісти
два миравых спасателя - дружка
убийца пу и террарист лука
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24.05.2021 14:28 Відповісти
Говорящая лошадь вконец обкурилась никотином (а может и не только им).

Это ни на какую голову не налазит:
не оставим в беде страну с оппозиционными протестами

какое счастье, что Майданом мы вышвырнули москалей с Украины !!!!
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24.05.2021 14:29 Відповісти
Ещё не всех. Опзж и сн.
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24.05.2021 14:32 Відповісти
На протестах бєларуси ходили з квітами і кричали Це не майдан, ми не майдонуті! ОК, не майдонуті і що тепер? Носочкі-лавочкі, брацкій народ? Доречі, де тут коментатори з Бєларусі, які казали, що я кровопивця, коли закликав до справжнього опору? ЗІ Я не злорадствую, мені дуже шкода за ваші граблі.
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24.05.2021 14:34 Відповісти
Если назвать путина ****** завтра погибнет 100 человек (с) Владимир Зеленских
из той же оперы
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Влучно.
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24.05.2021 14:39 Відповісти
Але вціліє Держава... 🤔
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24.05.2021 15:23 Відповісти
Хренасе, переворот намагалась очолити донька Лаврова?
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24.05.2021 14:32 Відповісти
Коли кацап називає тебе братом, чекай біди.
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24.05.2021 14:33 Відповісти
Свята правда.
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24.05.2021 14:36 Відповісти
Про таку братську любов ще у Біблії написано - Країна до Авеля 🤔
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24.05.2021 15:25 Відповісти
Доказано *помощью" братской Сирии...
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24.05.2021 19:28 Відповісти
Бюрократический класс установивший тоталирастию поголовно должен истребляться, шобы подобные мысли у подобных индивидуев вызывали у них стойкую диарею и полную недееспособность. РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972 РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972 РФ обеспокоена призывами Тихановской к мобилизации протестов, но мы не оставим братскую Беларусь в беде, - Лавров - Цензор.НЕТ 2972
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24.05.2021 14:35 Відповісти
вот русские уши и полезли....
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24.05.2021 14:36 Відповісти
что-то лошадь сегодня разговорилась не на шутку - колес наелась, что ли?
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Підгорає після їхнього спільного із Мудищевим фортеля
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24.05.2021 15:27 Відповісти
А я што пісаў у предыдушей артыкуле? Сябры, братэрскі маскавіцку народ вас не пакіне. Калыму вам падасць. Атрымлівайце асалоду ад.
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24.05.2021 14:50 Відповісти
Правильно. Тоните оба "оказывая другу помощь". Территории победившего атавизма.
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24.05.2021 14:53 Відповісти
Беларусь уже оккупирована
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24.05.2021 14:55 Відповісти
Да. Братская помощь белорусскому народу от макшаней. По братски будут расстреливать. Но бульбаши этого не понимают. Дуют шарики и дальше.
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24.05.2021 14:59 Відповісти
Если Лавров комментирует Тихановскую, то значит они признают ее президентом. К приме ру, в России Навального официальная власть даже по фамилии не называет. От как.
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24.05.2021 15:09 Відповісти
Эта конторская бабёнка Тихановская (кстати, не очень умная и малопривлекательная) изначально была легендирована как преемник Лукашенко и "канализатор" протестов. С последним она успешно справилась.
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24.05.2021 21:46 Відповісти
Беда это рашка. Чем дальше от неё , тем безопасностей.
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24.05.2021 15:14 Відповісти
Как представитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в
пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать
пять.
- Двадцать пять тысяч pesos? - переспросил дон сеньор Эспирисион.
- Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.
- Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! - воскликнул сеньор
Эспирисион, с негодованием вставая с места.
- Тогда, - сказал мистер Франзони угрожающим тоном, - мы переменим его.
Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил
о перемене правительства?
Таково было положение вещей вв. . .
О. Генри "короли и капуста"
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24.05.2021 15:20 Відповісти
Теперь они обоймут и задавят в объятиях дьявола. Страна безпредельщик должна быть разрушена до основанья.
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24.05.2021 15:27 Відповісти
Зато дочь Лаврова живет в Америке. Лицемер Лавров будешь бомбит свою дочь?
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24.05.2021 15:50 Відповісти
РФ не стурбована узурпацією влади директором комлоспу?
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24.05.2021 16:09 Відповісти
Вельминешановний коню педальний Лавров! Ви завжди бєділі, бєдітє та будете бєдіть.
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24.05.2021 17:28 Відповісти
чтоб вы сдохли руские свиньи со своей братцкой поддержкой .
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24.05.2021 19:52 Відповісти
Никто и не сомневается,что "братская" рассея "поможет" белорусам,так же "помогает" украинцам..
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24.05.2021 20:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
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24.05.2021 22:54 Відповісти
 
 