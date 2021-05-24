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Новини Економіка
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ПДВ (219) продукти (390)

Зниження ПДВ на всю продукцію АПК сповільнило б подорожчання продуктів харчування на 6%, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зниження ПДВ на всю продукцію АПК сповільнило б подорожчання продуктів харчування на 6%, - ЗМІ

Зниження ПДВ із 20% до 14% на всю сільськогосподарську продукцію дозволить здешевити продукти харчування для українців і уповільнити подальше зростання цін.

Про це йдеться в матеріалі "Газети по-українськи".

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набула чинності знижена ставка ПДВ на агросировину. Вона дозволила скоротити витрати фермерів, знизила суми податкових "скруток" і збільшила надходження до бюджету без фактичного зростання економіки. На тлі позитивного ефекту міністр АПК Роман Лещенко підтримав впровадження 14% ПДВ на всю агропродукцію.

"Ідея МінАПК зі зниженим ПДВ для всієї галузі допомогла б уберегти бюджет від розкрадання, вивести виробництво з тіні, а також підтримати збіднілих через коронакризу фермерів і споживачів їхньої продукції", - йдеться в матеріалі.

За оцінками експертів, це дозволило б відчутно здешевити соціально значущі для населення продукти й уповільнити подальше зростання цін на 6%, оскільки ПДВ закладається в кінцеву вартість товарів. Наприклад, у Польщі на хліб, м'ясо і молочні продукти діє 5% ПДВ. В Україні ж ставка дорівнює 20%. "Якщо відняти від вартості хліба в Україні 15%, щоб отримати ставку, як у Польщі, ціна стає майже такою ж. Те саме стосується й інших груп товарів", - говорить економіст Іван Нікітченко.

За оцінкою генерального директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, якби в Україні діяла польська ставка, продукти подешевшали б на 14%.

Автор: Наталя Джума
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Епоха бідності закінчилась. Можемо собі дозволити.
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24.05.2021 14:36 Відповісти
А где ж тогда слуги будут харчеваться? Нада успеть прибарахлиться шоб онучам хватило, так шо налоги нужно только повышать!!!
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24.05.2021 14:37 Відповісти
Снижение НДС на всю продукцию АПК ускорило бы экспорт продуктов питания на 6% Снижение НДС на всю продукцию АПК замедлило бы подорожание продуктов питания на 6%, - СМИ - Цензор.НЕТ 5040
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24.05.2021 14:40 Відповісти
Подорожание уже ничего не замедлит. Кило клубники - 120-100 гривен, масло подсолнечное сахар хлеб мясо...подрожало на 50-100%. Докерувались у Бубочки. Упорно шли все два года. Но виноват барыга Порошенко
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24.05.2021 14:57 Відповісти
Молодець, навіть ти второпав.

Зниження ПДВ на всю продукцію АПК сповільнило б подорожчання продуктів харчування на 6%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3785
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24.05.2021 15:14 Відповісти
Как снижение?
Бензин - как в Европе.
Электричество - обещают как в Европе.
И продукты должны стоить, как в Германии или Франции. Хлеб - 3-4 евро ...
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24.05.2021 16:03 Відповісти
так скоро(лет через 200) и до европейских зарплат дойдем.
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24.05.2021 16:22 Відповісти
 
 