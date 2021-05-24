Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави

Особисті ініціативи виключеного з фракції партії "Слуга народу" народного депутата України Євгена Шевченка суперечили позиції політсили і держави, тому рішення депутатів про його виключення є своєчасним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Багато особистих ініціатив цієї людини викликали подив і точно йшли врозріз із позицією не просто партії, а й держави загалом. Офіційна позиція щодо Білорусі, білоруських виборів добре відома всім... Однак Шевченко обрав для себе іншу лінію суспільної поведінки, навмисно і відверто дискредитуючи офіційну позицію. Це його вибір, який переводить депутата у відверто маргінальну нішу", - наголосив радник глави ОП.

За словами Подоляка, "рішення депутатів фракції" Слуга народу "про виключення Шевченка є абсолютно адекватним і своєчасним".

"Воно активно обговорювалося останнім часом, і було цілком очікуваним", - підсумував він

Також дивіться: Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами". ВIДЕО

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.