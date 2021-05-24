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Новини Політика України
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Шевченко Євген Слуга народу (73) Подоляк Михайло (296)

Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк про виключення Шевченка із фракції

Особисті ініціативи виключеного з фракції партії "Слуга народу" народного депутата України Євгена Шевченка суперечили позиції політсили і держави, тому рішення депутатів про його виключення є своєчасним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Багато особистих ініціатив цієї людини викликали подив і точно йшли врозріз із позицією не просто партії, а й держави загалом. Офіційна позиція щодо Білорусі, білоруських виборів добре відома всім... Однак Шевченко обрав для себе іншу лінію суспільної поведінки, навмисно і відверто дискредитуючи офіційну позицію. Це його вибір, який переводить депутата у відверто маргінальну нішу", - наголосив радник глави ОП.

За словами Подоляка, "рішення депутатів фракції" Слуга народу "про виключення Шевченка є абсолютно адекватним і своєчасним".

"Воно активно обговорювалося останнім часом, і було цілком очікуваним", - підсумував він

Також дивіться: Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами". ВIДЕО

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
это партия, которой он противоречил)))
Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 3345
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24.05.2021 14:41
+7
это государство

Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 913
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24.05.2021 14:42
+4
Такие счастливые на фотке, ведь у них все хорошо и знают чертяки, шо зебилы сделали себя вместе Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8018 и нас вместе с ними Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 564
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24.05.2021 14:45
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Так может быть надо ввести против него санкции?
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24.05.2021 14:38 Відповісти
Лишить гражданства Украины !
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24.05.2021 14:42 Відповісти
В нього видно є ще якесь громадянство, вот якби ягось органа позбавити було б дієвіше.
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24.05.2021 20:53 Відповісти
а как они введут против него санкции, если этот шевченко - друг и подоляка, и зеленского?)
Более того, сам зеленский - большой поклонник лукашенко.. просто более тупой))
Но действует теми же методами - нарушая Конституцию и Законы Украины.
Вот как сейчас - бесноватый вовка-шут собрался (вероятно) идти на досрочные перевыборы, и ради этого начал свой пиар по мифическим "санкциям" снбо...

п.с. тем временем: шевченко, типичный представитель ВСЕХ слуг урода - Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".
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24.05.2021 14:52 Відповісти
Пізно, всі затрачені на Медведчука.
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24.05.2021 20:51 Відповісти
Если противоречит политике государства то это - Призыв к свержению конституционного строя Где СБУ ?
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24.05.2021 14:40 Відповісти
это партия, которой он противоречил)))
Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 3345
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24.05.2021 14:41 Відповісти
это государство

Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 913
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24.05.2021 14:42 Відповісти
Такие счастливые на фотке, ведь у них все хорошо и знают чертяки, шо зебилы сделали себя вместе Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8018 и нас вместе с ними Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 564
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24.05.2021 14:45 Відповісти
А вообще после увольнения Мендель Ленка прямо ожила, видать действительно зеля использовал Юлю по прямому ее назначению
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24.05.2021 14:46 Відповісти
Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави - Цензор.НЕТ 4586
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
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24.05.2021 16:08 Відповісти
2 роки протіворєчіл. Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 387
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24.05.2021 14:41 Відповісти
Не знаходиться на боці держави,а займає позицію ворога,і лише геть з партії. Не дивно шо Україна постійно програє.
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24.05.2021 14:43 Відповісти
а к совкодрочеру Бужанскому у зеленых претензий нет ? Подоляк об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа": Противоречил позиции партии и государства - Цензор.НЕТ 8940
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24.05.2021 14:43 Відповісти
а до Гетьманцева? А до Качури? А до Семінського? До Брагара? - та це все апологети "рускагаміра"!
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24.05.2021 14:52 Відповісти
Фраза "вразрез с позицией не просто партии, но и государства в целом" - повертає в 1980-тий рік...
Як нещодавно це ще було... Чи давно? Чи повертаємось?
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24.05.2021 14:45 Відповісти
Это потролили его. Он же хвалил бульбаша за то, что запиратил самолет - "Мол, вот это государственность!"
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24.05.2021 15:07 Відповісти
Тебе мало хто зрозумів - маладиє ісчо.
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24.05.2021 16:01 Відповісти
Существование такой мерзости, как ЗЕ и СН противоречит и государству, и здравому смыслу!
спасибо 73 умным государственникам.
Існування мерзоти ЗЕ та СН суперечить і існуванню країни, і здоровому глузду!
дякую, дуже дякую 73 розумним державникам.
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24.05.2021 14:47 Відповісти
Хочу звернутись як до керівництва "Слуг народу", так і до їх виборців: "Чи не здається вам, що ви в своїй партії змішали все : огірки, цибуля, мід і гівно?".
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24.05.2021 14:51 Відповісти
А, коли Подляк сидів в дупі Януковіча і харчувавсь з неї, це не протиречило його принципам?
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24.05.2021 14:55 Відповісти
И чем же он противоречил?
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24.05.2021 14:59 Відповісти
Поделом выскочке: пошел вразрез с политикой партии и правительства..
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24.05.2021 15:23 Відповісти
А включение этого типа в проект слуг было тоже адекватным и своевременным?
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24.05.2021 15:25 Відповісти
тАвАріщі,Партія,правітєльстА і вєсь савєцкій народ с чувством глубочайшєгА удовлєтворєнія васпрінялі єту рАдАстную новАсть.
ПодолякА-йди ти в сраку,разом зі своїм Зеленим Йолопом.
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24.05.2021 15:27 Відповісти
Так вони всі там совки, і голосували за них совки.
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24.05.2021 16:03 Відповісти
ТАМ ТАКИХ БІЛЬШЕ 30% бояться виключати,бо монобільшість і так кульгає.Ганьба СН і їх наполеону
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24.05.2021 15:46 Відповісти
-Коли кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам сатанинські попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованого тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало проклятих нами відвертих ворогів москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.
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24.05.2021 16:04 Відповісти
 
 