Подоляк про виключення Шевченка із фракції "Слуга народу": Суперечив позиції партії та держави
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Особисті ініціативи виключеного з фракції партії "Слуга народу" народного депутата України Євгена Шевченка суперечили позиції політсили і держави, тому рішення депутатів про його виключення є своєчасним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Багато особистих ініціатив цієї людини викликали подив і точно йшли врозріз із позицією не просто партії, а й держави загалом. Офіційна позиція щодо Білорусі, білоруських виборів добре відома всім... Однак Шевченко обрав для себе іншу лінію суспільної поведінки, навмисно і відверто дискредитуючи офіційну позицію. Це його вибір, який переводить депутата у відверто маргінальну нішу", - наголосив радник глави ОП.
За словами Подоляка, "рішення депутатів фракції" Слуга народу "про виключення Шевченка є абсолютно адекватним і своєчасним".
"Воно активно обговорювалося останнім часом, і було цілком очікуваним", - підсумував він
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
Более того, сам зеленский - большой поклонник лукашенко.. просто более тупой))
Но действует теми же методами - нарушая Конституцию и Законы Украины.
Вот как сейчас - бесноватый вовка-шут собрался (вероятно) идти на досрочные перевыборы, и ради этого начал свой пиар по мифическим "санкциям" снбо...
п.с. тем временем: шевченко, типичный представитель ВСЕХ слуг урода - Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами".
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
Як нещодавно це ще було... Чи давно? Чи повертаємось?
спасибо 73 умным государственникам.
Існування мерзоти ЗЕ та СН суперечить і існуванню країни, і здоровому глузду!
дякую, дуже дякую 73 розумним державникам.
ПодолякА-йди ти в сраку,разом зі своїм Зеленим Йолопом.