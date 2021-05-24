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Новини Суспільство
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Аваков (1961) діти (4403) підлітки (333) самогубство (489) школа (1824) Шкарлет (329)

Шкарлет про насильство і самогубства серед підлітків у школах: Співпрацюємо з Аваковим і відпрацьовуємо механізми для профілактики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ відпрацьовує механізми боротьби з насильством і суїцидами в школах. Міністерства мають намір посилити профілактику подібних випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра, для гарантування безпеки за кожною школою закріпили поліцейського. Крім того, разом з МВС і Національною поліцією готують меморандум, який передбачатиме роботу ювенальної поліції.

Шкарлет підкреслив, що поліція розглядається як партнер, як захисник прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і спалахів прихованої агресії.

"По-друге, після нехороших історій із "Синім китом" (суїцидальні групи в соціальних мережах. - Ред.), таблетками, квестами і самогубствами (це кричущі випадки) ми з Арсеном Аваковим сьогодні дуже щільно співпрацюємо над тим, щоб відпрацювати механізми, що посилюють профілактику", - зазначив міністр.

Він також додав, що в Україні з'являться освітні курси для дітей і батьків у частині соціальних мереж, а також посилять комунікацію з питання поведінки дітей у цих мережах.

Читайте також: В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію вчителів, - Шкарлет

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Але найбільша біда - не алкашка і сігі, а наркоманія. А коли наркоманія у владі - це взагалі катастрофа.
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24.05.2021 14:51
+3
Коксоворотка горе стране Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 7736
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24.05.2021 14:54
+1
а шо, рюкзаков вміє не тільки красти?
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24.05.2021 14:57
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по телевизору надо не сигареты с водкой рекламировать....
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24.05.2021 14:46 Відповісти
Мне еще реклама социальная доставляет одна, где оказывается 80% украинцев за антитабачные инициативы, а как идешь по улице так каждый второй с сигой стоит Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 9847 Кстати по телеку табак не рекламируют и это факт. А вот с водярой, пивом, вином, вермутом, вискарем, слабоалкоголками и далее по списку да... беда...
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24.05.2021 14:50 Відповісти
Але найбільша біда - не алкашка і сігі, а наркоманія. А коли наркоманія у владі - це взагалі катастрофа.
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24.05.2021 14:51 Відповісти
Коксоворотка горе стране Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 7736
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24.05.2021 14:54 Відповісти
а шо, рюкзаков вміє не тільки красти?
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24.05.2021 14:57 Відповісти
Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики -- это просто пипец , как в лучших традициях ссср . Детей ментами запугать .
Проблема в том , что в Украине отсутствует институт школы и семьи как таковой.
Без этого ментами проблему не решить
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24.05.2021 14:59 Відповісти
Меня поражает , что вы украинцы выбрали себе во власть таких дэбилов ,что даже в таких случаях они не могу посмотреть как и что делают в цивилизационных странах .
Это пепец как вам в деградации и государству
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24.05.2021 15:02 Відповісти
Авакова никто не выбирал, его назначили. Это была большая ошибка.

Вы в Дании дельфинов убиваете. Дельфинов не жалко, а ?! Су#$и.
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24.05.2021 15:07 Відповісти
Вы в Украине хуже к людям относитесь , чем датчане к животным .
Собака в Дании имеет больше прав , чем люди в Украине
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24.05.2021 15:25 Відповісти
У моего друга собака укусила за хвост другую собаку , ему дали за это 530 евро штрафа и на 6 лет отстрочили получение датского гражданства , а депутат верховной рады , академик академичный наук , профессор кафедры всех университетов Кива десть тебе в морду и ему ничего за это не будет . 😂😂😂
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24.05.2021 15:32 Відповісти
Зато в Украине собака имеет диплом профессора !

Страна больших возможностей.

Если серьезно, то в Дании ведь небыло голодоморов и трех войн, правда ?
Как будто вам предки не рассказывали, что голод делает с людьми.
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24.05.2021 16:49 Відповісти
Жоден аваков не допоможе, поки шкарлети в міністрах! Моїй онуці у школі вчителька російської мови, сказала-, що, ви должни говорить по руски, бо ви думаете по руски .Це вона так вирішила, і так вважае, напевно більша половина педсостава, не хочу називати їх вчителями! Дитина в школу ходе як на Голгофу, бо сказала вчительці, що любить Україну та думае українською. І тепер, хто б, щоб не зробив у класі, винна завжди наша Аліса!Маріуполь.Вітання агітбригаді 95-го кварталу, разом з їхнім ватожком- пианистом - бодрым задирой!
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24.05.2021 15:32 Відповісти
 
 