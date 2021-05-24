Шкарлет про насильство і самогубства серед підлітків у школах: Співпрацюємо з Аваковим і відпрацьовуємо механізми для профілактики
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ відпрацьовує механізми боротьби з насильством і суїцидами в школах. Міністерства мають намір посилити профілактику подібних випадків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За словами міністра, для гарантування безпеки за кожною школою закріпили поліцейського. Крім того, разом з МВС і Національною поліцією готують меморандум, який передбачатиме роботу ювенальної поліції.
Шкарлет підкреслив, що поліція розглядається як партнер, як захисник прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і спалахів прихованої агресії.
"По-друге, після нехороших історій із "Синім китом" (суїцидальні групи в соціальних мережах. - Ред.), таблетками, квестами і самогубствами (це кричущі випадки) ми з Арсеном Аваковим сьогодні дуже щільно співпрацюємо над тим, щоб відпрацювати механізми, що посилюють профілактику", - зазначив міністр.
Він також додав, що в Україні з'являться освітні курси для дітей і батьків у частині соціальних мереж, а також посилять комунікацію з питання поведінки дітей у цих мережах.
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Проблема в том , что в Украине отсутствует институт школы и семьи как таковой.
Без этого ментами проблему не решить
Это пепец как вам в деградации и государству
Вы в Дании дельфинов убиваете. Дельфинов не жалко, а ?! Су#$и.
Собака в Дании имеет больше прав , чем люди в Украине
Страна больших возможностей.
Если серьезно, то в Дании ведь небыло голодоморов и трех войн, правда ?
Как будто вам предки не рассказывали, что голод делает с людьми.