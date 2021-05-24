У ВООЗ підрахували, що через COVID-19 загинули щонайменше 115 тис. лікарів і медпрацівників
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Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок заявив, що в усьому світі від коронавірусу померли щонайменше 115 000 працівників охорони здоров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Гебреєсус подякував лікарям і медичним працівникам, які працюють під час пандемії COVID-19, додавши, що щонайменше 115 тис. з них померли через коронавірус.
"Ми вважаємо, що щонайменше 115 тис. лікарів і медичних працівників загинули, захищаючи інших", - сказав Гебреєсус у понеділок.
Він зазначив, що медичному персоналу в багатьох країнах світу бракує обладнання та медикаментів, щоб повною мірою виконувати свою роботу.
"Сьогодні я звертаюся із закликом до країн-учасниць (ВООЗ) підтримати масштабні зусилля з вакцинації щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, а також підтримати цілі з вакцинації як мінімум 30% населення до кінця року", - заявив Гебреєсус на церемонії відкриття щорічної Асамблеї ВООЗ.
За його словами, для досягнення мети з вакцинації 10% населення до початку осені, необхідно прищепити ще понад 200 млн осіб у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.
"Це необхідно, щоб зупинити серйозні випадки захворювання на COVID-19 і летальні випадки", - зазначив глава ВООЗ.
Гебреєсус заявив, що для прискорення вакцинації країнам з достатнім запасом вакцин необхідно ділитися препаратами проти COVID-19 у межах міжнародної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцинації (COVAX). За його словами, деякі держави проводять вакцинацію для груп з низькою ймовірністю захворювання COVID-19, тоді як у низці країн спостерігається дефіцит вакцин.
Крім того, глава ВООЗ закликав країни, що отримали вакцини проти COVID-19, використовувати кожну дозу вакцини за призначенням і якомога швидше.
"Необхідно, щоб кожна країна, яка отримує вакцини проти COVID-19, використовувала їх якнайшвидше. Жодну дозу можна не бразалишити осторонь або, ще гірше, викинути", - сказав гендиректор ВООЗ.
У світі від початку пандемії коронавірусу виявили понад 167,5 млн випадків зараження, зафіксували понад 3,4 млн випадків смерті серед інфікованих.
Будь ласка, зачекайте...
1. Кілька днів тому ще одна така сама гадина =счітала-прєдполаґала=, що від вірусу померло вдвічі-втричі більше людей, ніж вони вже позаписували.
Тепер цей урод =счітаєт=.
І оце поширюють ...
Іншим людям в інших сферах теж можна так =счітать= і видавати свої фантазії за реальні цифри ???
2. Для "експертів": від хвороб ПОМИРАЮТЬ, а не гинуть.