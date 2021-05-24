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В Україні дев'ятий тиждень поспіль поліпшуються епідемічні показники щодо коронавірусу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні дев'ятий тиждень поспіль поліпшуються епідемічні показники щодо коронавірусу, - Шмигаль

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус - дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники поліпшуються.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж під час піку захворюваності. Планомірно зменшується кількість активних хворих - нині хворіють 176 тис. осіб.

"Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі", – зазначив очільник уряду.

Президенту доповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень проти COVID-19. Понад 978 тис. осіб отримали першу дозу, і майже 76 тис. – закінчили вакцинацію другою дозою.

Прем’єр-міністр також поінформував Президента про виплату 8 тис. грн допомоги ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року. Вже виплачено 1,4 млрд грн, виплатами охоплено 175 тис. осіб.

Президент Зеленський дав доручення визначити чіткі терміни виплати фінансової допомоги у зв’язку з карантином, а також виплати лікарняних та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.

Крім того, Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ підрахували, що через COVID-19 загинули щонайменше 115 тис. лікарів і медпрацівників

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Oтбой барановирусу от Хозяев пришёл, вместе с приказом убрать Степанова.
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24.05.2021 14:58
+5
ну вот...а вы степашку кышнули )))))
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24.05.2021 15:01
+5
Канешна, лето уже через неделю.
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24.05.2021 15:01
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Oтбой барановирусу от Хозяев пришёл, вместе с приказом убрать Степанова.
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24.05.2021 14:58 Відповісти
Вам вже казали- Не рвіть попу!!
Не оцінять!!
🤗
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24.05.2021 15:09 Відповісти
Та я бесплатно. От широты душевной.
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24.05.2021 15:11 Відповісти
Ну еще бы все таки имеем дело с чемпионами мира по борьбе с корона вирусом В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2388
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24.05.2021 14:59 Відповісти
а если честно ? В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9294
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24.05.2021 14:59 Відповісти
ну вот...а вы степашку кышнули )))))
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24.05.2021 15:01 Відповісти
В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6257
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24.05.2021 15:06 Відповісти
яких вам ще вакцінацій не вистачає?!
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24.05.2021 15:01 Відповісти
А все благодаря Бубочке. Мастеру спорта.
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24.05.2021 15:01 Відповісти
Канешна, лето уже через неделю.
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24.05.2021 15:01 Відповісти
*****, да отмените нафиг ту статистику вообще - и "эпидемиологические показатели" будут лучше всех в мире В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8522
По факту-то - Украина на ПЕРВОМ месте в Европе (а то и в мире) по количеству заболевших на 1000 чел населения, и на ПОСЛЕДНЕМ месте в Европе (а то и в мире) - по вакцинациям на 1000 чел населения.

п.с. и слуги урода - заткнулись и тупо ЛЫБЯТСЯ на факты:
https://www.youtube.com/watch?v=wYr2slMOs3o&
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24.05.2021 15:04 Відповісти
Шмыргалю Ордэн!!
З закруткою на спинi
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24.05.2021 15:05 Відповісти
Когда все переболеют, можно будет говорить о победе над ковидом.
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24.05.2021 15:07 Відповісти
Опять гуманитаркой решили заняться. Ненавистный ими Порох и волонтеры кислородные концентраторы в больницы привозят, а они их в Индию отправляют.
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24.05.2021 15:10 Відповісти
Шмыгаля на трон В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4168 Правда он забыл доложить обществу,что ковид пошёл на спад во всём мире,ну то такэ В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6525
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24.05.2021 15:11 Відповісти
Вот что волшебная палочка делает Бац, и нет никакого коронавируса!
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24.05.2021 15:12 Відповісти
судя по их курточкам, авто и расходам - это зп не за месяц, а за 1 час работы.. или 1 минуту))
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24.05.2021 15:19 Відповісти
этож официоз, а остальное в конвертах )))
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24.05.2021 15:22 Відповісти
Подстилка позорная короновирусная
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24.05.2021 15:38 Відповісти
Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19
В Украине девятую неделю подряд улучшаются эпидемические показатели по коронавирусу, - Шмыгаль
...одно вытекает из другого, надо полагать...
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24.05.2021 16:35 Відповісти
 
 