УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5514 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
5 322 30
Білорусь (5968) Євросоюз (7020) Протасевич Роман (296)

ЄС може призупинити польоти над Білоруссю та заборонити "Білавіа" приземлятися в аеропортах Євросоюзу, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС може призупинити польоти над Білоруссю та заборонити

Європейський Союз розгляне можливість додаткових санкцій проти адміністрації "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Серед них можлива заборона польотів над Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Можливі заходи під час зустрічі лідерів ЄС можуть включати санкції проти фізичних та юридичних осіб, припинення всіх польотів авіакомпаніями ЄС над Білоруссю, заборону мінському авіаперевізнику "Білавіа" приземлятися в аеропортах ЄС і призупинення всього транзиту, включно з наземними перевезеннями, між Білоруссю та ЄС.

Зазначається, що ці кроки будуть доповнювати пакет санкцій, над яким Брюссель уже працював і який мав намір представити наступного місяця.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Білорусі про затримання Протасевича: "Вражені відвертими войовничими заявами з боку низки країн і європейських структур"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А Бацка и не соберался никуда лететь кроме параши, так что для него ничего не поменяется. И нарид будет под боком и не сбежит никуда ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2424
показати весь коментар
24.05.2021 15:18
+11
Есть ИКАО

Должны быть введены тотальные санкции на воздухоплавание в Бело-Мордоре!
Вплоть до запрета дирижаблей ! 👿
показати весь коментар
24.05.2021 15:37
+8
На хрен, закрийте їм всі границі!!!!!!!!!! Не хай народ до кінця завершить свою справу!!!!!!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Бацка и не соберался никуда лететь кроме параши, так что для него ничего не поменяется. И нарид будет под боком и не сбежит никуда ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2424
показати весь коментар
24.05.2021 15:18 Відповісти
Есть ИКАО

Должны быть введены тотальные санкции на воздухоплавание в Бело-Мордоре!
Вплоть до запрета дирижаблей ! 👿
показати весь коментар
24.05.2021 15:37 Відповісти
Ничего ЕС не может. Только бла-бла-бла...
показати весь коментар
24.05.2021 15:18 Відповісти
БНДР? ЕС может приостановить полеты над Беларусью и запретить "Белавиа" приземляться в аэропортах Евросоюза, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5973
показати весь коментар
24.05.2021 15:19 Відповісти
БДСМ))
показати весь коментар
24.05.2021 15:33 Відповісти
бэларуська держава сциклівого маразматика?))
показати весь коментар
24.05.2021 15:36 Відповісти
а шож это батька затаился? деж его вопли про знущання бяларусского народу.
показати весь коментар
24.05.2021 15:19 Відповісти
ЕС ,как всегда, выразит глубокую озабоченность!
показати весь коментар
24.05.2021 15:22 Відповісти
На хрен, закрийте їм всі границі!!!!!!!!!! Не хай народ до кінця завершить свою справу!!!!!!!
показати весь коментар
24.05.2021 15:22 Відповісти
Це вже щось
показати весь коментар
24.05.2021 15:24 Відповісти
Це добре, але потрібно, щоб ICAO заборонило
показати весь коментар
24.05.2021 15:26 Відповісти
Вірно!

Татальна заборона польотів в Білорусі, включно із рашкованськими компаніями (крім гвинтокрила вусатого над колгоспними полями)
Інакше санкції, у тому числі і до рашки!

Починати треба із сателітів тундряного рейха
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
Путин потирает руки: Все ближе и ближе к России наш путь...
показати весь коментар
24.05.2021 15:28 Відповісти
Белорусы фактически уже в руках Пути....
Усатый Тараканище поставлен для истязания белорусов
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
Да, только с гибелью России белорусы вырвутся на свободу. Будем ждать... конца говноимперии.
показати весь коментар
24.05.2021 16:12 Відповісти
LItva s 25 zakryvajet polioti s Litvi iBelorus i s Belorus v Litvu.Dolzni i drugije podkliucitsia
показати весь коментар
24.05.2021 15:34 Відповісти
ЕС много чего может чтобы поставить зарвавшегося диктатора на место Но .Ничего ЕС не предпринимает чтобы поставить на место его То что принимается на уровне ЕС всё это мыльные пузыри Точно также и США Всё это только понты Никто ещё не ввел ничего действенного Одной рукой , как бы, бьют..Второй по головке гладят.
показати весь коментар
24.05.2021 15:34 Відповісти
Если бы ЕС и США поставили на место московского диктатора, то ставить на место Лукашенко не было бы необходимости.
показати весь коментар
24.05.2021 23:42 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите бюрократам в Евросоюзе, что Лука посадил не "Белавиа", а Ryanair. Запрет полетов над Беларусью - это понятно. Это логичная и обязательная реакция (кстати, не уверен что она будет). А санкции где?
показати весь коментар
24.05.2021 15:39 Відповісти
тут ключевое слово МОЖЕТ запретить , а МОЖЕТ и не запретить, их хрен поймешь, говорить и обещать они много могут , а вот Делать, вопрос
показати весь коментар
24.05.2021 15:43 Відповісти
стурбованість цього разу буде дуже серйозна, наслідки, правду кажучи, залишаться незмінними тобто ніякими.
показати весь коментар
24.05.2021 15:44 Відповісти
Даже после подавления протестов ввели только индивидуальные санкции. Так что скорее всего брехня.
показати весь коментар
24.05.2021 15:49 Відповісти
А мы можем?😀😀😀😀😀
показати весь коментар
24.05.2021 16:10 Відповісти
Литва, Польша и Украина закроют полеты через Беларусь - авиаотрасли п-здец придет. Будут коров пасти на аэродромах, та раз в неделю на Соссию летать
показати весь коментар
24.05.2021 16:42 Відповісти
да только зашел на сайт минского аэропорта, там и на завтра и прилетов и вылетов дохрена и и турки и поляки и украинцы компании летают, политика политикой, а бабки авиакомпаниям зарабатывать надо, ну сами посмотрите
https://airport.by/
показати весь коментар
24.05.2021 17:55 Відповісти
Посмотрите на трафик самолетов (ссылка), основной поток из ЕС на Восток, идет именно через Беларусь, а там трафик ого-го. ЕС будет стрелять себе в ногу? Да и вообще, вспомните октябрь 16-го, когда самолет из Жулян в Минск вернули, уже после взлета, обратно, чтобы снять антимайдановца Мартиросяна. Что, ЕС тогда какие-то санкции ввел? Что ЕС говорить? "Так то Украина, а то Беларусь" Не надо выдавать желаемое за действительное.
показати весь коментар
24.05.2021 18:48 Відповісти
бесхребетная европа......
показати весь коментар
24.05.2021 19:21 Відповісти
НЕОБХОДИМО ФИНЛЯНДИЮ И УКРАИНУ ВООРУЖИТЬ РАКЕТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ !!!
показати весь коментар
24.05.2021 20:10 Відповісти
все эти приколы с запретом летать над Беларусью, не заменят военную операцию - ракетно-ядерную или наземную. Был Ирак, был Афганистан, будет Беларусь, или не будет Беларусь, если сначала будет Россия
показати весь коментар
24.05.2021 23:00 Відповісти
Продолжайте и далее толкать Беларусь в объятия московии.
показати весь коментар
24.05.2021 23:37 Відповісти
 
 