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позов (368) суд (8039) Арахамія (1000) Поворозник (120) Верещук (605)

Перший заступник голови КМДА Поворозник має намір судитися з Арахамією і Верещук через "поширення неправдивої інформації"

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Перший заступник голови КМДА Поворозник має намір судитися з Арахамією і Верещук через

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник має намір звернутися до суду з позовом до голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та народного депутата (фракція "Слуга народу ") Ірини Верещук.

Про це він заявив на пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив’язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме – на Давида Арахамія та Ірину Верещук", – повідомив Поворозник.

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Нагадаємо, 14 квітня 2020 року з'явилася інформація про те, що в приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА) проводяться обшуки після того, як співробітники Служби безпеки України (СБУ) задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.

Автор: Анастасія Потіха
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ара, хам і я
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24.05.2021 15:20 Відповісти
Тупі слуги як пробки. Підпалити декілька сміттязвалищ, а потім ганяти Кличка з сміттям по всій країні як Садового. І рейтинг боксера ....
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24.05.2021 15:25 Відповісти
Судится навернео будет в том же суде - который снял с него все обвинения по получению взятки в 100 к зелен с поличным?
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24.05.2021 15:32 Відповісти
яка мразотаразом з тим кличком
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24.05.2021 16:13 Відповісти
На этом Паровознике клейма уже негде ставить ещё со времён, когда он возглавлял финансовый департамент КМДА!
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24.05.2021 16:56 Відповісти
 
 