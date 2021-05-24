Перший заступник голови КМДА Поворозник має намір судитися з Арахамією і Верещук через "поширення неправдивої інформації"

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник має намір звернутися до суду з позовом до голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та народного депутата (фракція "Слуга народу ") Ірини Верещук.

Про це він заявив на пресконференції в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Враховуючи те, що публічні особи продовжують маніпулювати, поширювати неправдиву інформацію про моє нібито затримання, обшуки і тому подібне, я публічно повідомляю, що станом на сьогодні зареєстровано вирок суду про завершення розслідування справи, до якої мене намагалися "прив’язати", і притягнення до кримінальної відповідальності причетної особи! Я до цієї справи не маю жодного стосунку! Тому я подаю позов на публічних осіб, які продовжують поширювати відверту брехню. А саме – на Давида Арахамія та Ірину Верещук", – повідомив Поворозник.

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Нагадаємо, 14 квітня 2020 року з'явилася інформація про те, що в приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА) проводяться обшуки після того, як співробітники Служби безпеки України (СБУ) задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника.