Україна досі не запровадила санкції проти підсанкційного в ЄС білоруського олігарха Вороб'я, який співпрацює з Козаком і Медведчуком, - журналіст Ткач

Журналіст Михайло Ткач пояснив, чому вважає, що президент Володимир Зеленський підтримує режим Лукашенка.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні соратника Медведчука Тараса Козака оголосили в розшук і навіть суд дав дозвіл на його затримання. Хоча Тарас Козак залишив Україну, вилетів до Мінська, а звідти до Москви 24 лютого. Він би, можливо, і не вилетів, але хтось вирішив що спочатку треба ввести санкції проти Тараса Козака, потім почекати три місяці, а вже зараз оголосити підозру. Одразу підозру, підписку про невиїзд і санкції, напевне, не за сценарними канонами. Тому що це одна серія, а не дві. Так от. Після накладення санкцій Козак втратив можливість відвідувати Москву на своєму гольфстрімі. А оскільки припинити літати до Москви Козак не міг, бо у нього там бізнес, квартира, квіти поливати треба, то Тарас Козак отримав можливість літати іншим літаком. Борт люб’язно надав білоруський олігарх Микола Воробей. Більше того, Козак здійснював перельоти разом з менеджерами Вороб‘я. Так, після потрапляння під санкції Козак злітав до Москви два рази. Перший раз з Рінатом Кузьміним 14 лютого з поверненням 19. Вдруге Козак зайшов на літак 24 лютого. За інформацією наших джерел, літак з Козаком розвернули вже коли той вирулював на зліт. Козака з іншими пасажирами повернули до терміналу. Але згодом всіх відпустили до літака і відпустили до Мінська, а звідти літак полетів до Москви. Козак, напевне, в ці хвилини нічого хорошого не відчував", - розповів Ткач.

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"Той самий Воробей-літак-Козак отримав лише в одному українському проєкті 320 мільйонів гривень, або 11 мільйонів доларів. Таку суму на "Великому будівництві" – проєкті, який промотує особисто президент Зеленський – заробили структури, пов‘язані з... білоруським олігархом Миколою Вороб‘єм. Втім, Любомира Ремажевська з‘ясувала, що білоруський завод Вороб‘я постачає український компанії його сина бітум – один з основних компонентів для виготовлення асфальту. Цей бітум ця компанія, у свою чергу, потім продає фірмам, залученим до "Великого будівництва". Причому, як ми встановили, продає із суттєвою націнкою. Бітуму у світі мало, а доріг в Україні багато. Тому проєкт президента Зеленського дуже залежить від режиму Лукашенка. Однак це не єдиний випадок коли Лукашенко (власне, його олігарх) підіграв Медведчуку і далеко не єдиний випадок коли українська влада закрила очі на діяльність в Україні білоруського олігарха, який є стовпом режиму, що вчора скоїв черговий злочин", - зазначив Ткач.

"Пам‘ятаєте, влада наклала санкції на три медведчуківські телеканали? Вгадайте, через рахунки якого білоруського банку соратник Медведчука Козак придбав інформаційні телеканали 112 та НьюзВан? Вгадали - Вороб‘я. Ну, надав він літак. Ну, надав банк для рахунків грошей незрозумілого походження. Що ж тепер на нього санкції РНБО накладати? Зараз вори в законі на часі… Микола Воробей перебуває під санкціями в ЄС після президентських виборів у Білорусі в 2020 році, але і досі не потрапив під санкції в Україні, хоча у нього тут не просто бізнес, а імперія", - додав він.

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"А ось і вона:

- Воробей володів частиною того самого продуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" разом з Медведчуком, який держава націоналізувала рішенням РНБО. Секретар РНБО Данілов збирався розібратись як у приватних руках опинився стратегічний об‘єкт завдяки якому дизель з Росії та Білорусії рекордними об’ємами побіг до України та Європи. Але поки мовчить.

- Воробей продовжує заробляти на цій трубі. Як свідчать дані, які "Схеми" отримали від джерел на митниці, у січні 2021-го прокачку білоруського дизеля через нафтопродуктопровід розпочала вже знайома NT Marine – естонська фірма, що займалася поставками нафтопродуктів підсанкційного заводу Медведчука в Україну. Фірма пов’язана із самим білоруським олігархом. Більше того, NT Marine продовжила розмитнювати дизель і після арешту труби.

- Пригадуєте російський нафтопереробний завод родини Медведчука? Ми раніше розповіли вам, що сім’я кумів Путіна отримала контроль над ним фактично за безцінь - кілька тисяч євро – і якраз у ті дні, коли тривала силова анексія українського Криму. Через цей завод у РНБО простежили зв’язок Медведчука, Козака з постачанням нафтопродуктів на окуповані території – і запровадили санкції. Ми (а конкретно Максим Савчук, а не РНБО та СБУ) встановили, що компанії з орбіти цього Вороб‘я протягом 2018-2020 років співпрацювали з тим самим "Новошахтинським заводом нафтопродуктів" (тобто, якраз тоді, коли його контролювало подружжя Медведчук-Марченко) – і доставляли його продукцію в Європу та Україну.

- Приблизно 40% з усього дизельного палива в Україну завозять з РФ. І майже половину з нього залізницею імпортує через Білорусь саме "БелКазТранс" олігарха Вороб’я.

- Воробей везе з Росії в Україну ще й вугілля. У березні 2020 року ситуація з прямим імпортом російського вугілля з РФ до України була розблокована – тільки за однієї умови. За даними співрозмовників "Схем" у підприємницьких структурах, тепер найбільші імпортери мають при цьому користуватись експедиторськими послугами визначеної компанії. Її назва – "БелКазТранс Україна". Це українська фірма сина Миколи Вороб’я. І тому такі люди як Ахметов і Пінчук вимушені платити Вороб‘ю щоб доставити вугілля в Україну", - розповів Ткач.

"Депутат правлячої фракції президента Зеленського Шевченко не був з неї виключений після того як полетів на зустріч з Лукашенком. Лукашенко використав цю зустріч для того, щоб легітимізувати свій самопроголошений статус, оскільки депутат Шевченко представник фракції президента Зеленського, президента демократичної європейської країни, якій багато хто на міжнародній арені симпатизує і підтримує. Лукашенко, якому зараз на офіційному рівні можуть потиснути руку лише інші диктатори або їхня свита, отримав картинку для впливу в тому числі на білорусів… Депутат президентської фракції Шевченко вчора знову публічно підтримав режим Лукашенка і лише сьогодні з‘являється повідомлення про те, що Шевченка нарешті виключили з фракції. Українська влада не накладає санкції на білоруського олігарха Вороб‘я хоча випадків його бізнесової співпраці з Медведчуком більше, ніж дехто з нас буває на свіжому повітрі. За рахунок бізнесу в нашій країні Воробей і далі має змогу фінансувати режим Лукашенка, який змушує пасажирські літаки здійснювати посадку у Мінську задля того, щоб Лукашенко міг розправитись з представником опозиційного медіа, єдиний злочин якого - інформування суспільства", - резюмував Ткач.

















